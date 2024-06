Tham khảo 10 set đồ đi du lịch cực ăn ảnh của Xoài Non

Xoài Non sở hữu phong cách rất đa dạng, nhiều màu sắc. Không chỉ ghi điểm sành điệu khi diện đồ street style, Xoài Non còn có thời trang đi du lịch siêu hút mắt. Phong cách đi du lịch của Xoài Non luôn nổi bật, long lanh nhưng vẫn có tính ứng dụng. Tham khảo các set trang phục đi du lịch từ Xoài Non, chị em sẽ có thêm nhiều ý tưởng để nâng cấp style mùa hè này.

Váy trắng có sự trang nhã nhưng vẫn giúp vẻ ngoài trở nên nổi bật hơn. Đặc biệt là khi bạn diện mẫu váy có chi tiết bèo nhún như lựa chọn của Xoài Non, diện mạo sẽ có nét bay bổng, sang trọng. Xoài Non còn tô điểm dây chuyền vàng để tạo vẻ long lanh cho outfit.

Mẫu váy hai dây màu xanh cốm giúp vẻ ngoài thêm bắt mắt. Do đó, chị em nên diện kiểu váy rực rỡ này trong những chuyến du lịch mùa hè. Xoài Non đã khéo léo chọn mẫu váy có chi tiết nhấn eo để tránh bị "dìm" dáng.

Diện một mẫu váy rong biển mang tông màu hồng đậm, vẻ ngoài của Xoài Non rất nổi bật mà không bị "sến". Kiểu váy này khá ăn ảnh, chị em nên tham khảo cho chuyến du lịch. Xoài Non còn gợi ý kiểu tóc lý tưởng để áp dụng khi diện các mẫu váy bay bổng, đó là tóc xõa dài, uốn sóng.

Set váy màu be của Xoài Non tạo sự thoải mái, nhẹ mát cho người diện. Để hoàn thiện outfit đúng chất đi du lịch, Xoài Non đã chọn giày mule và túi cói. Giày mule đang là xu hướng nổi bật của mùa hè năm nay. Mẫu giày này phóng khoáng, "hack" chiều cao hiệu quả và hợp từ dạo phố tới đi du lịch.

Xoài Non gợi ý mẫu váy xuyên thấu khoác ngoài bộ bikini để vẻ ngoài trông kín đáo hơn, nhưng vẫn toát lên nét quyến rũ, nữ tính. Dù mang tông màu đen làm chủ đạo nhưng set đồ trên vẫn rất cuốn hút và ăn ảnh, chị em không nên bỏ qua.

Váy dệt kim không chỉ phù hợp để mặc đi dạo phố, mà còn giúp chị em hoàn thiện style đi du lịch ấn tượng. Nhờ chọn mẫu váy mang tông màu xanh và trắng làm chủ đạo, vẻ ngoài của Xoài Non toát lên nét ngọt ngào, rạng rỡ. Túi xách và giày dép xuyệt tông giúp đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể outfit.

Trẻ trung và năng động là công thức áo crop top kết hợp với quần jeans ống suông. Cách phối đồ này còn giúp tôn lên những nét quyến rũ của người diện. Quần jeans ống suông đang là xu hướng của mùa hè 2024, chị em nên tham khảo công thức trên.

Diện một thiết kế váy hoa trễ vai, nhấn nhá bèo nhún rất nổi bật, Xoài Non không chọn giày dép phụ kiện quá cầu kỳ. Thay vào đó, cô đi giày mule màu trung tính để tạo sự hài hòa, tinh tế cho tổng thể bộ váy.

Thêm một mẫu váy dệt kim rất nổi bật, trẻ trung mà chị em có thể tham khảo từ Xoài Non, đó là váy mang tông màu xanh nhạt. Xoài Non đã tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục bằng cách đeo khuyên tai to bản.

Set trang phục đồng bộ của Xoài Non giúp người mặc tiết kiệm thời gian, công sức phối đồ, nhưng vẫn có vẻ ngoài nổi bật. Thiết kế áo lửng và quần cạp cao còn cho hiệu quả "hack" dáng tối ưu mà không cần sơ vin.

