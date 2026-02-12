Tết này, áp dụng ngay cách ăn lẩu không tăng cân của đệ nhất mỹ nhân Đài Loan

Tết là thời điểm của những bữa tiệc ấm cúng, sum vầy với thịt cá, bánh mứt và nồi lẩu nóng hổi đang bốc khói. Nhưng chính vì vậy mà không ít chị em “phát hoảng” mỗi khi nghĩ tới việc ăn uống trong suốt dịp này: sợ tăng cân, sợ số đo tăng vọt sau những buổi tụ tập. Tuy nhiên, ăn lẩu không hẳn là điều cần tránh nếu bạn biết cách lựa chọn thực phẩm và điều chỉnh thói quen ăn uống hợp lý.

Một trong những hình mẫu được nhiều người theo dõi vì vừa đẹp dáng, vừa biết cách ăn uống thông minh chính là Trương Quân Ninh . Ở tuổi 43, mỹ nhân Đài Loan (Trung Quốc) vẫn duy trì cân nặng dưới 50kg nhờ chế độ ăn lành mạnh và thói quen luyện tập đều đặn. Cô không kiêng khem quá mức những món mình yêu thích, nhưng luôn chọn chất lượng hơn số lượng , đặc biệt trong những dịp lễ Tết như lẩu, nướng hay buffet. Chính vì thế, Trương Quân Ninh được nhiều chị em xem như “bài học” để ăn uống thoải mái mà không lo béo phì.

Vóc dáng mảnh mai của Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài. (Ảnh: Instagram).

1. Chọn nước lẩu thanh nhẹ, ưu tiên nguyên liệu giàu dinh dưỡng

Một bí quyết đầu tiên khi ăn lẩu là lựa chọn nước dùng thanh, ít muối và dầu mỡ . Thay vì nước lẩu tomyum cay đậm đà hay lẩu nấm bò hầm đậm, bạn có thể ưu tiên nước dùng từ rau củ, nấm hoặc xương hầm nhẹ . Những loại nước dùng này vừa cung cấp vị ngọt tự nhiên, vừa giúp bạn hạn chế lượng muối và calo nạp vào cơ thể.

Ngoài ra, để tăng cảm giác no mà không cần nạp quá nhiều calo , bạn có thể uống một ít nước dùng trước khi bắt đầu ăn. Điều này khiến dạ dày “giả” cảm giác đầy hơn, từ đó hạn chế việc ăn quá đà khi đồ nhúng lần lượt được mang ra.

2. Ưu tiên rau xanh, nấm và thực phẩm giàu protein

Trong bữa lẩu, các thực phẩm giàu chất xơ và protein là lựa chọn lý tưởng để bạn vừa no lâu, vừa không lo tăng cân. Rau xanh, cải bó xôi, nấm, bắp cải, cải thảo là những thứ bạn nên thêm vào nhiều hơn. Chúng giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ – giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm hấp thu calo và giữ đường huyết ổn định.

Các loại hải sản như tôm, cá, mực , thịt nạc, ức gà cũng là lựa chọn thông minh. Chúng cung cấp protein giúp bạn no lâu hơn và hỗ trợ cơ bắp, đồng thời ít chất béo so với các phần thịt mỡ.

(Ảnh: Instagram).

3. Hạn chế đồ chiên, chế biến sẵn và kiểm soát nước chấm

Trong bữa lẩu, việc sử dụng nước chấm truyền thống nhiều dầu mỡ là điều thường gặp. Tuy nhiên, đây lại là “thủ phạm” khiến calo bỗng chốc tăng vọt. Bạn có thể yêu cầu dùng nước chấm ít nước mỡ hơn, pha với chanh, tỏi, ớt và xì dầu , thay vì chấm nhiều với nước sốt mayonnaise, dầu mè hay tương ớt pha sẵn.

Bên cạnh đó, các món chiên, chế biến sẵn như chả cá chiên, giò cháo quẩy, há cảo chiên… nên được hạn chế nếu bạn đang muốn kiểm soát cân nặng. Những món này thường giàu tinh bột và chất béo, dễ khiến bạn nạp calo vượt mức chỉ trong vài miếng.

(Ảnh: Instagram).

4. Ăn chậm, nhai kỹ và lắng nghe cơ thể

Một mẹo tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả khi ăn lẩu chính là ăn chậm và nhai kỹ . Khi bạn ăn nhanh, não bộ chưa kịp nhận tín hiệu no nên dễ dẫn đến việc “quên trời quên đất” ăn quá nhiều. Ăn chậm giúp cơ thể tiêu hóa tốt hơn và bạn sẽ sớm nhận ra mình đã no – lúc đó sẽ khó nạp thêm đồ nữa.

5. Kết hợp hoạt động thể chất để cân bằng năng lượng

Cuối cùng, lẩu hay đồ Tết không nên khiến bạn bỏ qua thói quen vận động. Việc đi dạo, tập yoga, pilates hay đơn giản là dành 30 phút mỗi ngày để vận động sẽ giúp bạn đốt Calo hiệu quả và cân bằng năng lượng nạp vào từ các bữa tiệc .