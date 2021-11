Taylor Swift mặc một item được coi là “thảm hoạ truyền kỳ” của Vbiz, đẳng cấp là đây chứ đâu

Halloween năm nay Taylor Swift chẳng hoá trang gì xa xôi, cô chọn cách cosplay chính mình mới ngầu. Tại sự kiện Rock & Roll Hall of Fame 2021 lần thứ 36 (Đại sảnh danh vọng Rock & Roll), "nàng rắn" xuất hiện với diện mạo không thể bốc lửa hơn, mang đến màn bùng nổ cảm xúc với ca khúc Will You Still Love Me Tomorrow mở màn chương trình.

Cô nàng lên sân khấu trong bộ đồ lacy catsuit đen phối ren với điểm nhấn lấp lánh kết hợp cùng boot da cao gót màu đen xuyệt tông giúp tôn lên body săn chắc

Nhìn từ phía sau, bộ đồ ôm sát quả thực đã giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai với eo thon, vòng 3 săn chắc và đôi chân dài thẳng tắp

Vẫn là mái tóc vàng xoăn sóng với lọn tóc mềm mại buông xoã tự nhiên, makeup mặt nhẹ nhàng với mắt khói và môi hồng ngọt ngào

Không chỉ giọng hát, chính thần thái cùng bộ đồ nóng bỏng đã giúp cô nàng mang đến màn trình diễn bùng nổ cảm xúc trên sân khấu

Kết thúc buổi trình diễn, cô nàng khoác chiếc blazer đen kín đáo để nói đôi lời về nguồn cảm hứng của mình với những hình ảnh cũ của nhạc sĩ huyền thoại trên màn hình ở phía sau, đây được xem là hành động rất tinh tế của cô nàng

Bộ đồ giúp gợi lại hình ảnh của cô nàng tại Grammy 2016 - trong bộ body suit đen saquin lấp lánh được cut out táo bạo, mái tóc bob và son môi đỏ cá tính

Cách chọn outfit cả cây ren đen giúp tôn lên body quyến rũ, vừa sang chảnh kiểu cổ điển lại tạo hiệu ứng giúp đánh lừa thị giác khiến thân mình mảnh mai. Tuy nhiên, để chuyên trị được kiểu outfit "đỏng đảnh" này thì cũng hên xui nha! Không phải ai cũng may mắn để sang điên lên như "nàng rắn" đâu.

Kylie Jenner, Britney Spears và Lily Rose đều khiến netizen bấn loạn bởi vẻ sexy trong catsuit ren đen quyến rũ khi xuất hiện trên thảm đỏ

Kylie và cô Kim đều là những bà bầu thích khoe đường cong trong những thiết kế catsuit ren táo bạo thế này

Tâm Tít cũng đã từng thử qua outfit này khi mạnh dạn lựa chọn chiếc bodycon ren đen toàn phần, tuy nhiên lớp ren mỏng lại kèm váy đi kèm bên trong màu trắng khiến outfit sáng màu hơn, hiệu quả che dáng chưa tốt làm chủ nhân lộ phần bụng dưới kém săn chắc và vô tình cộng cho cô nàng thêm vài tuổi

Ngọc Trinh trông dừ thêm vài tuổi với váy ren đen body, vòng 3 lồ lộ sau lớp ren mỏng vô tình khiến người đẹp trông kém duyên

Quế Vân cũng từng kết thân với kiểu đầm ren, nhưng ở phiên bản lá lúa mỏng tanh trưng trổ gò bồng đảo và làn da trắng ngần, thiết kế táo bạo nhưng lại vướng phải nhiều tranh cãi về sự "cộm mắt" khó hiểu

Hồng Quế chơi trội trong chiếc đầm ren xuyên thấu phản cảm tham gia bữa tiệc "chùa" vì không nằm trong danh sách được mời gây xôn xao dư luận năm nào

Và cô nàng kém duyên với đồ ren nhất lại gọi tên Minh Hằng, bộ đồ ren không chỉ lộ da thịt mà còn lộ luôn cả điểm nhạy cảm khiến cô nàng chỉ muốn giấu nhẹm vào quá khứ

Ảnh: Sưu tầm