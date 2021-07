Taylor Swift tại Victoria's Secret năm xưa: 2 lần đều "chặt đẹp" dàn thiên thần, nhưng lại dấy lên nghi vấn nghỉ chơi với chị em thân thiết?

Sau cú sốc với gia đình "Kim vòng 3", Taylor Swift đã trở lại với một diện mạo hoàn toàn khác, cá tính và mạnh mẽ hơn, vóc dáng của cô vì đó cũng thay đổi theo, từ mảnh mai thành đầy đặn, có sức sống hơn. Dù cô nàng có thế nào thì các fan vẫn ủng hộ hết mực song thi thoảng, người ta vẫn không kìm lòng mà nhớ về Taylor Swift của ngày xưa, khi cô khiến sàn diễn Victoria's Secret bùng nổ vào năm 2013 và 2014 với diện mạo xuất sắc của mình.

Victoria's Secret 2013

Lần đầu tiên xuất hiện tại Victoria's Secret nhưng Taylor đã tạo được những ấn tượng mạnh mẽ và giúp sàn diễn 2013 trở thành một trong những show diễn đáng nhớ nhất của thương hiệu nội y nước Mỹ. Nữ ca sĩ diện một váy ngắn đính đá lấp lánh, trong khung cảnh của sàn diễn, cộng thêm hiệu ứng ánh sáng nên Taylor đã tỏa sáng đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Mái tóc vàng, tông trang điểm khói, làn da bánh mật và đôi chân nuột nà đã giúp Taylor thành công chiếm một chút spotlight của dàn "thiên thần" nóng bỏng.

Vốn có lợi thế chiều cao hơn 1m70, Taylor chẳng hề lép vế khi catwalk cạnh một trong những "thiên thần" đình đám - Candice Swanepoel

Tiếp đó, cô thay outfit lấy cảm hứng từ quốc kỳ của Mỹ, ton-sur-ton từ mũ, choker, váy và boots. Màn tương tác của Taylor với người chị em thân thiết Cara Delevinge khiến khán giả thích thú. Có thể nói thần thái, khả năng làm chủ sân khấu của Taylor thực sự là "amazing good job".

Không riêng gì Taylor mà show diễn năm 2013 cũng được đánh giá cao, nhất là phần trình diễn lấy cảm hứng từ tuyết mùa đông của các "thiên thần", ai cũng cực kỳ nóng bỏng và xinh đẹp. Năm 2013 còn là năm "thiên thần" Candice khoác lên mình chiếc fantasy bra trị giá hàng triệu đô.

Victoria's Secret 2014

Trở lại trong năm 2014, Taylor vẫn không khiến khán giả thất vọng. Cô chuyển sang tóc ngắn, tô son đỏ và diện một mẫu váy đen xuyên thấu, phủ bên ngoài set nội y cùng tông, đem lại một hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ khó cưỡng lại.

Thế nhưng chỉ đến khi xuất hiện trong set váy ngủ và áo choàng, Taylor mới khiến khán giả "điên đảo" vì vòng 1 "o ép" khiến người ta ná thở. Dĩ nhiên là cũng phải cảm ơn chiếc váy có thiết kế phần ngực nâng đỡ mới giúp cô nàng phô diễn được vòng 1 thêm phần sexy. Taylor lúc đó hơi bị "mlem mlem" luôn.

Nối tiếp thành công từ show diễn năm 2013, Victoria's Secret 2014 vẫn giữ được phong độ và đem tới những màn trình diễn và trang phục mãn nhãn. Điểm nhấn của show diễn phải kể tới màn catwalk đôi của hai "thiên thần" Adriana Lima và Alessandra Ambrosio để trình diễn hai bộ fantasy bra màu xanh biển và màu đỏ.

Ngoài ra, còn một câu chuyện bên lề cũng được nhiều người "hóng" không kém, đó chính là tình bạn giữa Taylor Swift và "thiên thần" Karlie Kloss. Gây chú ý vì gương mặt hao hao Taylor cùng với biệt hiệu "thiên thần tóc ngắn đầu tiên của Victoria's Secret", Karlie nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Cặp bạn thân từng có khoảng thời gian như hình với bóng, luôn luôn bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội. Thế nhưng, vào năm 2017, fan bắt đầu chú ý tới những dấu hiệu lạ từ đôi bên.

Năm 2017, Karlie không đón Quốc khánh với Taylor cùng hội bạn thân tại nhà nữ ca sĩ như mọi năm mà xuất hiện cùng Kendall Jenner, em gái của kẻ thù "Kim vòng 3". Tuy nhiên, sau đó Karlie vẫn đăng chúc mừng sinh nhật Taylor như thường. Trong một bài phỏng vấn khi nói về những người bạn thân, Karlie không hề nhắc đến Taylor. Trong một bài đăng trên Instagram, Karlie còn sử dụng từ "swish swish" để chú thích, trùng hợp thay, đây lại là tên bài hát của Katy Perry, lúc đó Katy và Taylor lại đang có bất hòa.

Khi Taylor trở lại làng nhạc với MV Look What You Made Me Do, trên chiếc áo phông ghi tên những người bạn thân của cô, fan cũng không tìm thấy tên Karlie, Taylor cũng không dự đám cưới của Karlie hồi năm 2019 dù nhiều nguồn tin cho hay cả hai vẫn là bạn tốt. Rồi khi vụ tranh chấp giữa Taylor và Scooter Braun diễn ra, chẳng hiểu Karlie trượt tay hay không mà lại thả "like" cho một dòng tweet nói xấu Taylor, rất nhanh thôi cô nàng thu hồi lại cú "like" đó ngay. Từ những dữ kiện trên và nhìn vào hiện tại, không khó để người hâm mộ suy đoán về một vết nứt giữa tình bạn đã từng được hâm mộ nhất nhì Hollywood này.

Ảnh: Sưu tầm