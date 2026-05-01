Tất đi cùng sandal: Từ "thảm họa thời trang" đến công thức mặc đẹp của hội sành điệu

Combo tưởng chừng "quê mùa" ấy lại đang trở thành lựa chọn quen thuộc của những tín đồ thời trang, xuất hiện dày đặc trên street style và mạng xã hội.

Sự "lột xác" của tất + sandal không phải ngẫu nhiên. Điều làm nên sức hút của cách phối này nằm ở khả năng tạo ra sự tương phản thú vị. Một đôi tất mềm mại kết hợp với sandal mang cấu trúc rõ ràng sẽ tạo nên sự đối lập về chất liệu và đường nét. Khi thêm yếu tố màu sắc – như tất trắng đi cùng sandal đen, hoặc tất màu nổi phối với giày trung tính – tổng thể outfit lập tức trở nên có điểm nhấn và cá tính hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo hiệu ứng thị giác, combo này còn mở ra rất nhiều cách mix & match sáng tạo. Bạn có thể chọn tất cao cổ để tạo layer rõ ràng cho phần chân, hoặc tất mỏng, trong suốt để giữ lại cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế. Với những ai theo đuổi phong cách năng động, tất thể thao kết hợp sandal bản to sẽ mang lại vẻ ngoài trẻ trung. Trong khi đó, nếu hướng đến sự thanh lịch kiểu "quiet luxury", hãy ưu tiên những gam màu trung tính và chất liệu tinh giản.

Một điểm cộng khác khiến tất + sandal ngày càng được yêu thích là tính ứng dụng cao. Không chỉ phù hợp với thời tiết giao mùa, cách phối này còn giúp bạn linh hoạt hơn trong việc xây dựng outfit hằng ngày. Vừa thoải mái, vừa có điểm nhấn, lại không cần quá nhiều phụ kiện – đây chính là kiểu "mặc đẹp không cần cố" mà nhiều người đang tìm kiếm.

Thời trang vốn luôn thay đổi, và những điều từng bị cho là "sai" đôi khi lại trở thành xu hướng. Tất đi cùng sandal là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Quan trọng không phải là bạn mặc gì, mà là bạn mặc nó như thế nào. Chỉ cần một chút tinh tế trong cách phối, bạn hoàn toàn có thể biến combo gây tranh cãi này thành điểm nhấn thú vị cho phong cách cá nhân.