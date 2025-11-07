Nữ chính gây tranh cãi nhất hiện tại: Đi làm toàn mặc quần tất đen với đồ ngắn

Trang phục của các nữ chính phim Trung hiện đại gần đây đã có nhiều sự tiến bộ vượt bậc với những bộ cánh hiện đại và có gout thẩm mỹ hơn. Mới đây, bộ phim Tỏa Sáng Như Cô Ấy do Tần Lam đảm nhận vai chính đã gây ra nhiều tranh cãi xoay quanh tạo hình nhân vật. Dù được đầu tư chỉn chu với hình tượng quý cô sang chảnh, thanh lịch nhưng việc nữ chính diện quần tất đen trong hầu hết các outfit , kể cả ở bối cảnh công sở lại khiến không ít netizen xứ tỷ dân “nóng mắt”. Một bộ phận khán giả cho rằng chi tiết này khiến tổng thể trang phục trở nên không phù hợp. Việc kết hợp cùng chân váy ngắn cũng khiến tổng thể trang phục của Tần Lam bị chê kệch cỡm, gợi cảm quá mức.

Tạo hình trong phim mới của Tần Lam trước đó được khen vì tôn lên đôi chân nuột nà nhưng khi đặt nhân vật vào bối cảnh công sở, nhiều người cho rằng nó bất hợp lý.

Phong cách nhân vật của Tần Lam trong phim mới gây chú ý khi liên tục xuất hiện với phong cách thời trang hiện đại pha chút quyền lực. Nữ diễn viên chuộng combo sơ mi - chân váy ngắn hoặc quần short, mix cùng quần tất đen và giày cao gót. Những mẫu áo blazer oversized, trenchcoat sẽ được nhấn nhá bên ngoài để set đồ tăng vẻ nhã nhặn, nữ tính.

Tuy nhiên, cái sai ở đây chính là việc Tần Lam sử dụng quần tất đen cho hầu hết outfit. Đây là item khá phổ biến và được phái đẹp yêu thích mùa lạnh nhưng ở Trung Quốc, quần tất đen thường được xem là biểu tượng của phong cách sexy, gợi cảm. Vì vậy, việc sử dụng quần tất một cách thường xuyên khiến tạo hình của Tần Lam bị đánh giá là thiếu tinh tế, không phù hợp với môi trường làm việc công sở chuyên nghiệp. Thậm chí, khi quần tất đen kết hợp cùng những mẫu váy ngắn, quần ngắn thì trang phục càng trở nên kệch cỡm.

Quần tất đen đã không phù hợp, cộng thêm việc phối cùng những mẫu váy - quần siêu ngắn khiến outfit công sở của Tần Lam nhận nhiều chỉ trích.

Trang phục trong phim mới của mỹ nhân sinh năm 1979 hiện vẫn đang nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều.