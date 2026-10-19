Tập 8 Bố Ơi: Thử thách tìm chỗ ở khiến các bố tất bật; bé Đậu nhà Huy R ghi điểm bởi sự chu đáo và trung thực

Tiếp tục hành trình tại làng chài Hòa Thắng, Phan Thiết, ba cặp bố con gồm diễn viên Phương Nam – bé Nguyên Ốc, ca sĩ Huy R – bé Đậu và khách mời Cường Cá – bé Thỏ bước vào những nhiệm vụ mới. Các ông bố phải làm việc giúp người dân để giành quyền chọn chỗ ở, còn các con được trải nghiệm thu hoạch thanh long.

Sự xuất hiện của nghệ sĩ chèo Chu Mạnh Cường, quen thuộc với tên gọi Cường Cá, nhanh chóng khuấy động không khí. Bên cạnh những màn đối đáp vui vẻ của các bố, tập phát sóng còn có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ từ sự chủ động, biết quan tâm của các bé.

Cường Cá đòi “loại” Thành Trung, ngẫu hứng hát chèo khi làm thợ mộc

Ngay khi nhập cuộc, Cường Cá đã tuyên bố muốn giành quyền chỉ huy. Thấy bố con MC Thành Trung chưa có mặt, lại nghe Huy R và Phương Nam trêu rằng đàn anh “chỉ nói và ra lệnh mà không làm”, nam khách mời lập tức hùa theo, đòi “loại” Thành Trung. Màn tung hứng giữa các ông bố khiến chặng hành trình mới mở đầu bằng tiếng cười.

Tuy nhiên, để có chỗ nghỉ ngơi, các bố nhanh chóng phải bắt tay vào công việc. Phương Nam nhận nhiệm vụ rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa giúp một gia đình đang bận đi biển. Huy R được giao sửa cửa sổ, còn Cường Cá phải sửa tấm phản gỗ dùng làm nơi ăn uống, sinh hoạt của chủ nhà.

Trong vai “thợ mộc bất đắc dĩ”, Cường Cá vừa làm vừa trò chuyện, không quên hỏi chủ nhà có hài lòng với tay nghề của mình hay không. Biết bà Phượng chưa có dịp thưởng thức hát chèo, quan họ, anh ngẫu hứng cất giọng hát tặng bà. Công việc sửa phản vì thế có thêm một màn giao lưu văn nghệ ngay tại nhà dân.

Sự hoạt ngôn và những câu đùa của Cường Cá giúp anh nhanh chóng kết nối với chủ nhà. Từ lúc hỏi đường tìm nhà đến khi sửa đồ đạc, nam nghệ sĩ liên tục mang đến những tình huống vui vẻ.

Ở một diễn biến khác, Phương Nam khá tự tin với nhiệm vụ rửa bát, dọn nhà. Nam diễn viên hài hước cho biết những năm chăm sóc vợ con, thường xuyên nấu ăn và rửa bát lúc rảnh đã giúp anh có kinh nghiệm. Hoàn thành công việc và trở lại điểm tập kết đầu tiên, anh giành quyền chọn căn biệt thự hướng biển với đầy đủ tiện nghi.

Huy R cũng nhanh chóng bắt tay sửa cửa sổ nhờ từng sống ở quê và có dịp làm những công việc tương tự. Nam ca sĩ chia sẻ bản thân không quá giỏi giang, nhưng những việc sửa chữa cơ bản này không xa lạ với anh.

Sau thử thách tìm chỗ ở, các gia đình tiếp tục thi đấu để giành quyền lựa chọn bữa ăn. Nhiệm vụ yêu cầu bố và con phối hợp, ghi nhớ và phản ứng theo hướng dẫn. Lần này, bố con Cường Cá – bé Thỏ chiến thắng, được chọn mâm cơm hấp dẫn. Trong khi đó, gia đình Phương Nam nhận phần ăn đạm bạc nhất, khép lại ngày đầu tiên với kết quả trái ngược lợi thế ở thử thách trước.

Bé Đậu chủ động giúp bạn, trả lại ví cho người đánh mất

Trong lúc các bố tất bật làm nhiệm vụ, Đậu, Nguyên Ốc và Thỏ theo người dân địa phương đi thu hoạch thanh long. Đây là lần đầu tiên Nguyên Ốc được tận mắt nhìn thấy cây thanh long ngoài thực tế.

Các bé được hướng dẫn nhận biết quả chín, cách thu hoạch và sử dụng dụng cụ cắt cẩn thận vì thân cây có nhiều gai. Ngoài việc hoàn thành phần việc của mình, các con còn học cách phối hợp, hỗ trợ nhau.

Thấy Nguyên Ốc gặp khó khăn khi mang những quả thanh long nặng, Đậu chủ động nhường cho bạn chiếc rổ nhẹ hơn. Đến lúc chuẩn bị lên xe trở về, nhận ra bạn chưa kịp lên vì còn mang đồ nặng, cậu bé tiếp tục nhắc tài xế chờ, chưa vội đóng cửa.

Những hành động nhỏ cho thấy Đậu chú ý đến người bạn đồng hành trong suốt buổi trải nghiệm. Không cần người lớn nhắc nhở, cậu bé vẫn nhận ra lúc bạn cần giúp đỡ và chủ động hỗ trợ.

Cũng trong chuyến đi, Đậu nhặt được chiếc ví của người làm vườn và tìm cách trả lại. Nhận lại tài sản, chủ vườn tặng các bé thanh long mang về.

Trở lại điểm tập kết với những sọt thanh long đầy ắp, các con khiến bố bất ngờ. Với Phương Nam, việc được ăn thanh long do chính con gái thu hoạch mang lại niềm vui đặc biệt. Thành quả của buổi lao động cũng trở thành món quà các bé dành cho bố sau khoảng thời gian tự trải nghiệm cùng người dân.

Từ việc nhường rổ nhẹ cho Nguyên Ốc, nhắc tài xế đợi bạn đến trả lại chiếc ví nhặt được, bé Đậu mang đến những khoảnh khắc ấm áp cho tập 8. Xen giữa các thử thách và màn tung hứng hài hước của người lớn, sự chu đáo, trung thực của cậu bé là một điểm nhấn đáng nhớ trong hành trình tại làng chài Hòa Thắng.