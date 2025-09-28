Khi 3 bình rượu mơ Dâu - Kem - Sữa đi học: Cô giáo còn phải buộc mỗi "bánh bèo" một kiểu tóc để phân biệt vì quá giống nhau

Mới ngày nào ba bình rượu mơ đỏ hỏn đáng yêu chào đời, dân tình thi nhau phân biệt đâu là Dâu, Kem, Sữa thì nay cả ba đã đi học mẫu giáo và mọi người lại tiếp tục "cân não" để phân biệt 3 cô công chúa của mẹ Lưu Phụng (sở hữu kênh TikTok @metamthai với 5.6 triệu lượt thích).

Trên trang cá nhân của mẹ Phụng, ba cô công chúa thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các video ghi lại đời sống thường ngày: ăn dặm, chơi đùa, ngủ chung, hay cùng nhau "đồng thanh" khóc hoặc cười khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Và giờ đây khi bắt đầu đi học mẫu giáo, dân tình lại tiếp tục mê mẩn những khoảnh khắc đáng yêu của 3 bình rượu mơ đáng yêu này.

Những ngày đầu tiên đi học, chưa quen nên các bé còn hờn dỗi bố mẹ, cử chỉ "ngúng nguẩy" cực kỳ đáng yêu.

Ngay từ khi mới nhập học, các cô giáo trong trường đều trầm trồ vì ba bé giống nhau đến ngỡ ngàng, từ đôi mắt đen tròn, làn da trắng hồng cho đến nụ cười tinh nghịch, đáng yêu.

Đoạn clip mới được mẹ chia sẻ trên trang cá nhân, dân tình thích thú với khoảnh khắc cô giáo buộc 3 chỏm tóc khác nhau cho Dâu - Kem - Sữa. Mọi người còn đùa vui rằng, vì quá giống nhau, nên cô giáo phải buộc tóc như vậy để phân biệt các bé với nhau.

Khoảnh khắc ba bình rượu mơ quấn lấy bố khi được đón khiến ai xem cũng tan chảy.

Để ý sẽ thấy, mỗi bế đều được buộc dây chun khác màu nhau để dễ phân biệt Dâu - Kem - Sữa.

Ba bé Dâu - Kem - Sữa sinh ra bằng phương pháp mổ chủ động ở tuần thai thứ 32, với cân nặng lần lượt là 1,1kg - 1,3kg - 1,5kg. Mới ngày nào còn đỏ hỏn và sinh non thiếu cân thì nay ba công chúa đã cực kỳ đáng yêu, bụ bẫm, trộm vía vô cùng.

Ba "bánh bèo" dần trở thành idol TikTok, mỗi lần mẹ Phụng livestream hay chia sẻ clip về các bé là fan hâm hộ của bộ 3 tràn vào đông nghịt, ai cũng yêu quý và để lại rất nhiều bình luận trên trang Mẹ tam thai. Nhiều mẹ bỉm còn hình thành thói quen ngóng đợi livestream từ kênh Mẹ tam thai để xem 3 idol Dâu - Kem - Sữa, nhất là khi cả ba bé bắt đầu đi học và vui đùa cùng cô giáo và các bạn trong lớp.