Tắm sông cùng bạn, bé trai 10 tuổi bị "thứ đáng sợ" kéo xuống nước sâu tử vong

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân là Affan, 10 tuổi, cùng một nhóm bạn ra tắm mát trên sông Inggoi, thuộc khu vực Bắc Maluku, Indonesia vào chiều ngày 16/12 (giờ địa phương). Trong lúc vui đùa dưới làn nước đục ngầu, bất ngờ một con cá sấu lớn lao tới, dùng hàm răng sắc nhọn kéo nạn nhân chìm xuống nước sâu trước sự bất lực của những người xung quanh.

Affan đã qua đời sau khi bị một con cá sấu khổng lồ tấn công. (Nguồn: ViralPress)

Hai người bạn đi cùng hoảng loạn bơi vội vào bờ rồi chạy về làng báo cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, Affan đã không còn cơ hội sống sót. Cậu bé tử vong trong hoàn cảnh bi thảm sau cuộc tấn công dữ dội của loài bò sát nguy hiểm.

Theo The Sun (Anh), một đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng của vụ việc dù không được công bố rộng rãi do tính chất quá ám ảnh, ai cũng thương cho cậu bé. Con vật sau đó lặn sâu xuống dòng sông, kéo nạn nhân chìm xuống nước.

Hình ảnh con cá sấu nguy hiểm này được người dân chụp lại. (Nguồn: ViralPress)

Ông Hendra Gunawan, Trưởng Công an khu vực Nam Halmahera, cho biết khu vực sông Inggoi vốn nổi tiếng là nơi thường xuyên xuất hiện cá sấu. "Cá sấu vẫn thường xuyên xuất hiện ở đó. Người dân địa phương cho biết đây là loài cá sấu đầm lầy", ông nói.

Ngay sau vụ việc, một đội tìm kiếm chung gồm cảnh sát, binh lính và các tình nguyện viên cứu hộ đã được triển khai, tiến hành rà soát khu vực sông và vùng cửa biển lân cận trong điều kiện hết sức thận trọng, do lo ngại nguy cơ xảy ra thêm các vụ tấn công khác.

Công tác tìm kiếm kéo dài liên tục cho đến rạng sáng ngày 18/12, khi con cá sấu bất ngờ nổi lên gần một bến tàu nằm giữa làng. Nhiều người dân tập trung theo dõi khi lực lượng cứu hộ phối hợp xua đuổi con bò sát ra khỏi khu vực. Thi thể của Affan được tìm thấy chỉ cách đó vài bước chân.

Ông Iwan Ramdani, người đứng đầu văn phòng tìm kiếm và cứu hộ Ternate, cho biết chiến dịch đã huy động nhiều phương tiện khác nhau. "Cuộc tìm kiếm được thực hiện bằng thuyền cao su của Basarnas, thuyền dài của cộng đồng và các thuyền đánh cá, rà soát dọc theo bờ sông Inggoi cho đến khu vực giáp biển", ông nói.

"Sau khi nạn nhân được xác nhận đã tử vong và thi thể được bàn giao cho gia đình, chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ chính thức kết thúc. Tất cả các lực lượng tham gia đã trở về đơn vị", ông Ramdani thông tin thêm.

Indonesia là nơi sinh sống của ít nhất 14 loài cá sấu khác nhau, trong đó có cá sấu cửa sông – loài nổi tiếng với kích thước khổng lồ và tính hung dữ, phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu nhiệt đới của quốc gia này.

Các nhà bảo tồn cho rằng tình trạng đánh bắt cá quá mức đã làm suy giảm nguồn thức ăn tự nhiên, buộc cá sấu phải di chuyển sâu hơn vào đất liền, tiến gần các khu dân cư. Bên cạnh đó, việc mất môi trường sống do quá trình phát triển ven biển, mở rộng đất nông nghiệp và khai thác tài nguyên cũng góp phần làm gia tăng xung đột giữa con người và động vật hoang dã.

Đặc biệt, tình trạng khai thác thiếc tràn lan đã khiến nhiều cộng đồng lấn chiếm môi trường sống tự nhiên của cá sấu, vô tình đẩy loài bò sát nguy hiểm này đến gần làng mạc hơn.

Trong bối cảnh người dân tại nhiều khu vực nông thôn Indonesia vẫn phụ thuộc vào sông ngòi để tắm giặt, sinh hoạt và đánh bắt cá theo phương thức truyền thống, nguy cơ xảy ra các vụ tấn công thương tâm như trường hợp của Affan đang ngày càng gia tăng.

Quốc Tiệp (t/h)