Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2027: Áo dài tà kép (4 tà) có thêm biến tấu tà ren, nhân đôi vẻ "old money"

Nếu như áo dài 4 tà, hay còn gọi là áo dài tà kép, với những lớp tà lụa là mềm mại, thướt tha từng tạo nên cơn sốt trong mùa áo dài Tết 2026, thì sang đến Tết 2027, thiết kế này lại tiếp tục được làm mới bằng một biến tấu đầy nữ tính.

Thay vì sử dụng những lớp vải lụa mềm mại như trước, phần tà phụ của áo dài được thay bằng chất liệu ren mỏng nhẹ, điểm xuyết những họa tiết hoa tinh xảo, tạo nên hiệu ứng nửa kín nửa hở vô cùng duyên dáng.

Nơi mua: Áo dài Nàng Xuân

Sự kết hợp giữa tà áo truyền thống và lớp ren bay bổng không chỉ mang đến nét mới lạ mà còn khiến tổng thể trang phục trở nên yêu kiều, lãng mạn hơn. Lớp ren mỏng thấp thoáng bên dưới tà áo chính giúp tổng thể trang phục có thêm chiều sâu, đồng thời mang đến vẻ đẹp mềm mại, bay bổng trong từng chuyển động.

Nơi mua: Omber GIá: 795k

Nơi mua: Áo Dài Elegance

Điểm cuốn hút của áo dài phối tà ren nằm ở sự tương phản đầy tinh tế giữa chất liệu vải chính kín đáo và lớp ren mỏng manh, mềm mại. Mỗi khi người mặc di chuyển, phần tà ren khẽ lay động, tạo hiệu ứng tầng lớp uyển chuyển, giúp tà áo dài thêm phần thướt tha mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Nơi mua: HOI VU

Nơi mua: Áo dài Sumin Giá: 487k

Đặc biệt, những thiết kế sử dụng ren hoa đồng màu hoặc phối các sắc độ nhẹ nhàng như trắng ngà, hồng phấn, xanh pastel càng tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, thanh lịch, rất phù hợp với không khí du xuân đầu năm.

Nơi mua: Áo dài Linh Thùy Giá: 569k nếu mua riêng áo và 658k khi mua cả bộ

Nơi mua: Tiệm áo dài Thùy Linh

Vừa giữ được nét nền nã vốn có của áo dài Việt, vừa mang hơi thở thời trang hiện đại, áo dài phối tà ren được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những xu hướng nổi bật của mùa Tết 2027. Không quá phá cách nhưng vẫn đủ khác biệt để thu hút ánh nhìn, kiểu áo dài này đặc biệt phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách dịu dàng, tiểu thư và muốn làm mới diện mạo ngày Tết.

Nơi mua: Bun Studio

Chỉ cần kết hợp cùng một chiếc quần lụa suông, giày cao gót thanh mảnh hay đôi hài truyền thống, nàng đã có ngay một diện mạo vừa duyên dáng, vừa nổi bật trong những ngày đầu xuân.

Nơi mua: Petbychang Giá: 680k

Chính sự tiết chế trong cách phối màu và lựa chọn họa tiết mới là yếu tố giúp thiết kế này ghi điểm. Một chút ren mềm mại vừa đủ để tạo điểm nhấn, không quá phô trương nhưng vẫn khiến người mặc toát lên vẻ sang trọng, yêu kiều rất riêng.