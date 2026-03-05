Tài xế vượt đèn đỏ đưa bé trai hóc dị vật đi cấp cứu, bà nội kể "cháu ăn kẹo, không may gặp nạn"

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao và không ngừng bàn luận về sự việc được camera an ninh tại sảnh Bênh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 ghi lại vào ngày 28/2. Đính kèm đoạn camera an ninh là những dòng chia sẻ của một nam tài xế.

Người này cho biết do tình huống cấp bách - đưa trẻ bị học dị vật đi cấp cứu, nên anh đã bật xi-nhan cảnh báo, nháy đèn xin đường từ xa và có lúc vượt đèn đỏ để kịp thời đưa cháu bé tới bệnh viện. Anh cũng bày tỏ mong những người tham gia giao thông trên đường bỏ qua tình huống lúc đó và thấu hiểu, tránh hiểu lầm rằng anh cố tình vi phạm để hơn thua trên đường.

Nam tài xế đưa trẻ bị hóc dị vật đi cấp cứu. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, nam tài xế trong câu chuyện phía trên là anh Duy Bình (SN 1995, ở phường Bắc Giang, Bắc Ninh). Trả lời phỏng vấn trên VietNamNet, anh Bình kể chiều hôm xảy ra sự việc, anh đang ngồi uống nước với bạn thì nghe thấy tiếng hô hoán thất thanh.

Anh liền chạy theo hướng âm thanh phát ra từ phía nhà dân bên cạnh quán cafe thì thấy mọi người đang xúm quanh một bé trai có biểu hiện hóc dị vật. Lúc ấy, mặt cháu bé đỏ bừng rồi dần tím tái, nước mắt, nước mũi chảy nhiều, thậm chí lẫn cả máu.

Không kịp suy nghĩ nhiều, anh Bình lập tức bế cháu bé lên, vỗ lưng nhiều lần với hy vọng dị vật sẽ bật ra. Tuy nhiên, tình trạng của cháu vẫn không cải thiện.

“Cháu vẫn giãy giụa, khóc thét và có dấu hiệu khó thở nặng hơn. Tôi hiểu rằng, nếu chậm vài phút nữa có thể sẽ rất nguy hiểm. Tôi chạy đi lấy xe, bảo mọi người bế cháu ra và quyết định đưa thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1”, anh Bình chia sẻ trên VietNamNet.

Trong suốt quãng đường dài 2km, tình trạng của cháu bé khiến nam tài xế vô cùng lo lắng. Tiếng khóc của cháu yếu dần theo từng phút khiến anh buộc phải tìm cách chạy nhanh nhất có thể để tới được viện kịp thời.

Khi tới bệnh viện, anh Bình bế thẳng cháu vào khoa Cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận và tiến hành sơ cứu, xử lý dị vật kịp thời.

Cháu bé may mắn được cấp cứu kịp thời. (Ảnh cắt từ clip)

Nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó, bà T. - bà nội bé trai 7 tuổi bị hóc dị vật, đã có những chia sẻ cụ thể trên Dân Việt. Bà T. cho hay ngày 28/2, bà đưa cháu từ xã Lục Ngạn lên phường Bắc Giang chơi với con gái. Trong lúc ăn kẹo, cháu không may bị hóc.

Khi chạy ra thấy cháu tím tái cả người, thở khó khăn, bà T. quá hoảng sợ, chỉ biết kêu cứu. Giữa lúc cả gia đình rối bời, anh Duy Bình xuất hiện và lập tức nhận lời đưa cháu đi cấp cứu. “Nếu hôm đó không có anh Bình, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cháu tím tái nhanh lắm. Tôi thực sự mang ơn anh ấy. Đó là ân nhân của gia đình tôi” - bà T. chia sẻ trên Dân Việt