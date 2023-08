Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Ăn bưởi giúp tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách giảm lượng cholesterol và chất béo bão hòa trong máu của phụ nữ có thai. Một nghiên cứu được thực hiện trên chuột bạch cho thấy dùng chiết xuất bưởi cô đặc giúp làm giảm chất béo trung tính lên đến 21% và cholesterol có hại lên đến 41%.

Làm đẹp da: Phụ nữ có thai ăn bưởi có thể giảm nguy cơ thiếu máu, giảm ốm nghén trong thời gian đầu thai kỳ. Bên cạnh đó, bưởi còn có công dụng làm dịu cơn khát rất tốt.

Giảm sưng và phù nề thai kỳ: Sưng và tích nước là hiện tượng các mẹ bầu thường gặp, nhất là trong những tháng cuối thai kỳ, có thể khiến cơ thể bị phù, mệt mỏi, đau nhức. Không chỉ thế, còn có thể dẫn đến biến chứng sức khỏe cho các thai phụ cũng như gây ra tác hại xấu đến em bé đang trong bụng mẹ. Ăn bưởi cũng có tác dụng trong việc góp phần giúp các chị em đang mang thai có thể giảm hiện tượng sưng và tích nước này.

Cung cấp chất xơ: Trong bưởi còn có một nguồn chất xơ có thể cung cấp cho cơ thể các phụ nữ đang mang thai khi ăn nó. Nhờ lượng chất xơ đáng kể này, các vấn đề trong thai kỳ như táo bón cũng được hỗ trợ giảm bớt.

Giúp tăng cường hệ thống miễn dịch: Vitamin C trong quả bưởi có thể giúp thai phụ tăng cường hệ thống miễn dịch, và tránh khỏi bị nhiễm lạnh, cảm cúm, nhức đầu. Ngoài ra, vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa rất tốt, giúp làm đẹp da cho thai phụ.

Hỗ trợ ngăn ngừa loãng xương: Ăn bưởi có thể giúp đáp ứng đủ nhu cầu canxi mà phụ nữ cần trong thai kỳ. Đây là một chất dinh dưỡng rất cần thiết, giúp ngăn ngừa loãng xương ở phụ nữ có thai, đồng thời cũng giúp hình thành hệ xương khớp chắc khỏe cho thai nhi.

Bổ sung kali cho cơ thể: Bưởi rất giàu kali, giúp giữ cho cơ và dây thần kinh khỏe mạnh. Đồng thời, dưỡng chất này cũng giúp ổn định đường huyết của phụ nữ trong thai kỳ.

