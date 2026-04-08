Tabi: Giày móng bò móng ngựa ngày càng nhiều người đi là kiểu giày gì?

Giày Tabi là cái gì mà ai cũng nhắc đến?

Nói một cách bình dân nhất, giày Tabi là loại giày có phần mũi bị chẻ đôi, tách biệt ngón chân cái với các ngón còn lại. Nhìn qua, nó chẳng khác gì... móng giò của một chú bò hay chú ngựa nào đó.

Nguồn gốc của thiết kế này chẳng đâu xa lạ chính là từ Nhật Bản thế kỷ 15. Ban đầu, Tabi chỉ là những đôi tất vải chia ngón để người Nhật đi cùng với dép xỏ ngón gỗ (geta). Sau đó, nó tiến hóa thành jika-tabi - loại giày vải đế cao su dành cho công nhân xây dựng, nông dân hay thợ thủ công vì người ta tin rằng việc tách ngón cái giúp giữ thăng bằng tốt hơn và linh hoạt hơn khi làm việc trên địa hình không bằng phẳng.

Mọi chuyện chỉ thực sự "bùng nổ" vào năm 1988, khi phù thủy thiết kế Martin Margiela mang đôi Tabi lên sàn catwalk Paris. Ông thậm chí còn cho người mẫu nhúng chân vào sơn đỏ để để lại những dấu chân "móng giò" trên mặt sàn trắng. Kể từ đó, Tabi chính thức bước chân vào thế giới của sự xa xỉ và dị biệt.

Tại sao đi cái "móng giò" này lại được coi là "biết chơi"?

Trong thế giới thời trang, có một quy luật ngầm: Thứ gì càng khó cảm, thứ đó càng đẳng cấp. Tabi chính là minh chứng hùng hồn nhất cho khái niệm "Ugly-Cool" (Cái đẹp trong cái xấu).

Tuyên ngôn của sự khác biệt: Đi một đôi giày cao gót hay sneaker bình thường thì ai cũng làm được. Nhưng để xỏ chân vào một đôi giày trông như móng bò và tự tin sải bước, ông phải có một "cái tôi" cực kỳ lớn. Nó là tín hiệu ngầm để nhận ra nhau giữa đám đông: "Tôi không chỉ mặc đồ hiệu, tôi biết về lịch sử và tôi dám nổi loạn."

Tabi từng là món đồ mà giới fashionista đời đầu cố gắng "giấu" cho riêng mình. Nhưng nhờ sức mạnh của TikTok và những gương mặt như Dua Lipa hay Rihanna, Tabi đã tràn ra khỏi sàn catwalk để xuống đường phố. Nó trở thành một biểu tượng của sự sang chảnh mang tính trí thức (intellectual luxury).

Sự hiếu kỳ không hồi kết: Tabi là món đồ buộc người ta phải ngoái nhìn. Một đôi Vans bình thường có thể bị lướt qua, nhưng một đôi Vans chẻ ngón? Đó là cả một chủ đề để bàn tán, dù là khen hay chê.

Ngoài để đẹp ra, đi cái giày này có sướng không?

Là người từng soi xét đủ loại giày từ giày Tây đến giày Pickleball, tôi phải nói thẳng: Đi Tabi là một trải nghiệm "vừa yêu vừa hận".

Vụ "tất" là một cực hình: Không thể đi tất bình thường với giày Tabi. Ông phải mua tất chia ngón riêng (hoặc đi chân đất, nhưng ai lại làm thế với một đôi giày đắt tiền?). Hãy tưởng tượng buổi sáng vội đi làm mà còn phải ngồi loay hoay xỏ từng ngón tất thì nó ức chế đến mức nào.

Cảm giác "vướng víu": Trong những lần đầu tiên, cái miếng lót/da kẹp giữa ngón chân sẽ khiến ta thấy cực kỳ lạ lẫm, thậm chí là đau nhẹ nếu da giày quá cứng. Nó không "thoát" chân như sneaker thông thường.

Nhưng, nếu vượt qua được những rào cản đó, người ta lại nói rằng đi Tabi rất... nghiện. Nó mang lại cảm giác bám sàn, đúng như mục đích ban đầu của những người thợ Nhật Bản năm xưa.

Chốt lại: Thú vị, nhưng chắc chắn không dành cho số đông

Việc Vans - một thương hiệu vốn gắn liền với sự thực dụng và đại chúng - quyết định "Tabi-hóa" những dòng giày huyền thoại của mình cho thấy sức ảnh hưởng của Maison Margiela và xu hướng "dị biệt" đang mạnh mẽ đến thế nào. Đó là một nước đi táo bạo, một sự giao thoa giữa văn hóa cao cấp và văn hóa đại chúng.

Tuy nhiên, giữa việc ngắm nhìn nó như một tác phẩm nghệ thuật và việc xỏ nó vào chân hàng ngày là hai khoảng cách rất xa. Tabi giống như một món ăn lạ miệng, một loại gia vị mạnh trong tủ đồ. Nó dành cho những người sẵn sàng đối mặt với sự bất tiện để đổi lấy một phong cách không thể trộn lẫn.