Thứ mát nhất mùa hè mà đàn ông nên mặc là một chiếc... áo len?

Chính xác là chúng ta đang nói về Knit Polo - chiếc áo polo dệt kim. Một món đồ mà nghe tên thì có vẻ nóng bức, nhưng thực chất lại là đỉnh cao của kỹ nghệ may mặc dành cho mùa hè. Hãy cùng bóc tách tại sao thứ "len" này lại làm nên chuyện.

Từ sân cỏ đến tủ đồ của mọi quý ông: Lịch sử một biểu tượng

Trước khi đi sâu vào chất liệu, hãy nhìn lại nguồn gốc của chiếc áo Polo. Tiền thân của nó vốn không phải dành cho các quý ông dạo phố. Đầu thế kỷ 20, những người chơi môn polo (mã cầu) tại Ấn Độ và sau đó là Anh Quốc cần một trang phục có cổ để giữ phép lịch sự nhưng phải đủ thoải mái để vận động.

Tuy nhiên, người thực sự đưa Polo trở thành biểu tượng thời trang đại chúng chính là huyền thoại quần vợt Jean René Lacoste. Chán ngấy với những chiếc sơ mi dài tay cứng nhắc trên sân đấu, ông đã thiết kế ra chiếc áo ngắn tay bằng vải cotton piqué (vải cá sấu) thoáng khí. Kể từ đó, áo Polo trở thành "đồng phục" của sự giao thoa giữa tính thể thao và nét sang trọng (smart-casual).

Nhưng nếu Polo cotton piqué là tiêu chuẩn, thì Knit Polo lại là một đẳng cấp khác – tinh tế hơn, hoài cổ hơn và "nghệ" hơn rất nhiều.

Giải mã nghịch lý: Tại sao "len" lại mát?

Sai lầm lớn nhất của đàn ông Việt là đánh đồng "len" (knit) với sự nóng bức. Chúng ta cần làm rõ: Knit là một kỹ thuật dệt (đan), không phải tên một loại sợi.

Nếu áo phông thông thường được dệt máy theo kiểu "woven" (dệt thoi) với các sợi đan khít, thì Knit Polo được tạo ra bằng cách đan các vòng sợi lại với nhau. Cấu trúc đan này tạo ra vô vàn các lỗ nhỏ li ti giữa các mắt lưới mà mắt thường đôi khi khó thấy.

Sự lưu thông khí tối đa: Chính những khoảng trống giữa các mắt đan này đóng vai trò như một hệ thống "điều hòa tự nhiên", giúp gió lùa qua và hơi nóng từ cơ thể thoát ra ngoài nhanh nhất có thể.

Chất liệu sợi cao cấp: Knit Polo mùa hè thường không làm từ lông cừu dày cộm. Thay vào đó, các hãng thời trang cao cấp sử dụng sợi Cotton pha lụa (Silk), Linen hoặc Merino siêu mảnh (Extra Fine). Những loại sợi này có khả năng hút ẩm và làm mát bề mặt da cực tốt.

Độ rủ đặc trưng: Vải dệt kim có độ nặng và độ rủ tự nhiên, giúp chiếc áo không dính sát vào cơ thể khi bạn đổ mồ hôi, tạo ra một khoảng không gian thông thoáng giữa vải và da.

"Mông-tơ-ghi" - Ký ức về sự xa xỉ của các cụ

Nếu bạn nhắc đến "Knit Polo" với những quý ông thế hệ trước ở Việt Nam, có thể họ sẽ hơi ngơ ngác. Nhưng nếu bạn nói về "Áo Mông-tơ-ghi" (Montagut), ánh mắt họ chắc chắn sẽ sáng lên.

Thực tế, "Mông-tơ-ghi" là cách đọc chệch đi của thương hiệu Montagut đến từ Pháp, nổi tiếng nhất với dòng áo dệt từ sợi Fil Lumière (Sợi Ánh Sáng). Vào những năm 80-90 tại Việt Nam, sở hữu một chiếc áo Mông-tơ-ghi được coi là biểu tượng của sự giàu có và sành điệu bậc nhất.

Các cụ ngày xưa chuộng Mông-tơ-ghi vì nó có những đặc tính "ma thuật": mặc vào mát lạnh, giặt không bao giờ nhăn, không cần là ủi, và đặc biệt là độ bền lên đến hàng chục năm mà màu sắc vẫn nguyên vẹn. Đó chính là minh chứng sớm nhất cho việc đàn ông Việt đã từng yêu chuộng "len mùa hè" đến thế nào. Knit Polo hiện đại chính là sự kế thừa tinh thần đó, nhưng với phom dáng trẻ trung và tinh giản hơn.

Tại sao anh nào cũng nên có ít nhất 1 chiếc áo Knit Polo

Trong một thế giới mà áo phông đôi khi quá xuề xòa, còn sơ mi lại quá gò bó, Knit Polo xuất hiện như một giải pháp dung hòa hoàn hảo.

Sự tinh tế trong chi tiết: Phần bo tay và bo gấu áo (ribbed hem) đặc trưng của đồ dệt kim giúp định hình cơ thể rất tốt. Nó che đi khuyết điểm vòng bụng và tôn lên bờ vai một cách khéo léo.

Phong cách điện ảnh: Hãy nhìn vào hình ảnh của các tài tử trong phim của Quentin Tarantino hay phong cách của các quý ông vùng Địa Trung Hải. Một chiếc Knit Polo phối cùng quần tây vải xếp ly (pleated trousers) và giày loafer sẽ ngay lập tức biến bạn thành một người đàn ông có gu, hiểu biết về chất liệu chứ không chỉ chạy theo logo thương hiệu.

Tính ứng dụng cao: Bạn có thể mặc nó đi họp (khoác thêm một chiếc blazer linen bên ngoài), đi hẹn hò buổi tối tại một nhà hàng sang trọng, hay đơn giản là đi cafe cuối tuần. Ở đâu, Knit Polo cũng mang lại vẻ ngoài ổn áp, không xuề xòa cũng không phô trương.