5 địa điểm rất dễ xảy ra tai nạn đuối nước ở trẻ em mà người lớn không ngờ tới

Mỗi khi nhắc đến tai nạn đuối nước ở trẻ em, chúng ta thường nghĩ ngay đến sông, suối, ao, hồ hay biển cả mênh mông. Thế nhưng, có một thực tế đáng báo động, rất nhiều vụ đuối nước thương tâm lại xảy ra ngay trong không gian sống quen thuộc, tại những vị trí mà phụ huynh ít ngờ tới nhất.

Mùa hè là thời điểm số vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng mạnh mẽ. Bên cạnh việc trang bị kỹ năng bơi lội, điều cốt lõi để bảo vệ con trẻ chính là sự cảnh giác của người lớn. Hãy cùng điểm diện 5 "điểm mù" nguy hiểm ngay trong và xung quanh nhà dưới đây để chủ động phòng tránh.

1. Bồn tắm, chậu tắm trong nhà tắm

Nhiều bậc phụ huynh có thói quen xả đầy nước vào bồn tắm hoặc các chậu lớn để con tự chơi, tự tắm nhằm rảnh tay làm việc nhà. Đây là một sai lầm cực kỳ nguy hiểm.

Cảnh báo nguy cơ: Trẻ nhỏ (đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi) có thể bị đuối nước chỉ trong mực nước sâu chưa đầy 10cm. Chỉ cần một phút trượt chân, ngã úp mặt vào bồn nước và không thể tự xoay sở, tai nạn có thể xảy ra ngay lập tức trong im lặng.

2. Xô, chậu, thùng chứa nước sinh hoạt

Ở nhiều gia đình, đặc biệt là tại các vùng nông thôn hoặc các khu vực thường xuyên bị mất nước, thói quen tích trữ nước vào các xô, chậu, thùng sơn cũ vô cùng phổ biến. Những vật dụng tưởng chừng vô hại này lại là "cái bẫy" rình rập trẻ nhỏ.

Đặc điểm nguy hiểm: Trẻ em vốn có tính tò mò, thích nghịch nước. Khi cúi người xuống để lấy đồ chơi hoặc vọc nước, đầu của trẻ nặng hơn thân người nên rất dễ bị mất đà, lộn đầu vào trong xô.

Hậu quả: Khi đã rơi vào tư thế này, trẻ khó có thể tự vùng vẫy để thoát ra nếu không có sự phát hiện kịp thời của người lớn.

3. Bể bơi phao tại gia

Để giải nhiệt mùa hè và tránh cho con đến những nơi đông người, nhiều gia đình lựa chọn mua bể bơi phao đặt ngay tại sân nhà hoặc tầng thượng. Sự tiện lợi này vô tình tạo ra tâm lý chủ quan.

Tâm lý chủ quan: Người lớn thường nghĩ bể phao nông, đặt ngay trong khuôn viên nhà mình thì "an toàn tuyệt đối" nên thoải mái để con tự chơi và lơ là giám sát.

Thực tế: Trẻ nhỏ có thể bị ngạt nước khi ngã chúi mũi xuống đáy bể phao, hoặc bị lật phao bơi mini khiến đầu bị chìm dưới nước mà không tự lật lại được.

4. Giếng nước, bể chứa ngầm và hệ thống thoát nước quanh nhà

Hệ thống giếng nước không có nắp đậy kiên cố, bể chứa nước mưa, hoặc các hố ga, kênh rãnh thoát nước xung quanh khu vực sinh sống là những địa điểm cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là sau các trận mưa lớn.

Nguy cơ tiềm ẩn: Sau những cơn mưa, nước dâng cao có thể làm mờ đi ranh giới của các hố sâu hoặc tạo ra các dòng chảy xiết tại các miệng cống. Trẻ nhỏ khi đi chơi, chạy nhảy rất dễ bị trượt chân rơi xuống.

Yếu tố khách quan: Nếu các công trình này không có rào chắn hoặc nắp đậy an toàn, chúng sẽ trở thành những "hố tử thần" rình rập các em.

5. Các hố nước công trình, hố móng tự phát

Xung quanh các khu dân cư đang phát triển thường có nhiều công trình xây dựng đang thi công, hoặc các khu vực khai thác đất, cát tự phát. Khi mưa xuống, các hố móng này nhanh chóng biến thành những hồ nước sâu, bờ đất xung quanh lại rất dễ sạt lở.

Sức hút với trẻ nhỏ: Những hố nước này thường có diện tích vừa phải, trông giống như một hồ bơi thu nhỏ, kích thích sự tò mò và thích khám phá của trẻ.

Độ nguy hiểm cực cao: Nước ở các hố công trình thường đục, bên dưới có thể chứa sắt thép phế liệu, cọc gỗ hoặc bùn lún. Trẻ xuống tắm hoặc chơi đùa tại đây đối mặt với nguy cơ bị chuột rút, lún bùn hoặc bị thương do vật sắc nhọn dẫn đến đuối nước.

Lời kết: "Nguyên tắc 04 giây" và lá chắn từ sự giám sát

Đuối nước ở trẻ em xảy ra rất nhanh và hoàn toàn im lặng , không hề có tiếng kêu cứu hay vùng vẫy kịch liệt như trên phim ảnh. Chỉ cần 04 giây lơ là của người lớn có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Để mùa hè thực sự là khoảng thời gian vui vẻ và an toàn của con trẻ, các bậc phụ huynh cần:

Luôn giám sát trong tầm mắt: Không rời mắt khỏi trẻ khi trẻ ở gần bất kỳ nguồn nước nào.

Đổ nước ngay sau khi sử dụng: Xả sạch nước trong bồn tắm, xô, chậu, bể phao ngay khi dùng xong.

Che chắn an toàn: Đậy nắp kiên cố các bể chứa, giếng nước; làm rào chắn quanh các khu vực nguy hiểm.

Trang bị kỹ năng: Dạy trẻ tuyệt đối không chơi gần các hố công trình, sông suối và cho trẻ học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước càng sớm càng tốt.

Đừng để sự hối tiếc bắt đầu từ hai chữ "giá như". Bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn đuối nước phải bắt đầu từ việc làm chủ và làm an toàn chính không gian sống của mỗi gia đình.