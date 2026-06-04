"Sao em nửa đêm lại sủa như chó vậy mẹ?": Câu nói của bé gái 7 tuổi đã cứu mạng em trai

Mới đây, tại Tương Dương (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), một câu nói của bé gái 7 tuổi trong đêm đã giúp cứu sống em trai 5 tuổi.

Theo thông tin được chia sẻ, hai chị em ngủ chung một phòng. Tối hôm đó, cậu em liên tục ho từng cơn. Đến nửa đêm, tiếng ho đột nhiên trở nên trầm và khàn hơn, phát ra âm thanh "không không" giống như tiếng chó sủa.

Bị đánh thức bởi âm thanh bất thường, cô chị lập tức chạy sang báo với mẹ.

Người mẹ ngay sau đó lên mạng tìm kiếm cụm từ "ho giống tiếng chó sủa" và vô cùng hoảng hốt khi biết đây có thể là dấu hiệu của viêm thanh quản cấp ở trẻ em , căn bệnh có nguy cơ gây ngạt thở và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Chị lập tức đưa hai con đến khoa Cấp cứu Nhi của Bệnh viện Sản Nhi Tương Dương - Trung Quốc.

Bác sĩ cảnh báo: Chậm thêm một chút có thể nguy hiểm đến tính mạng

Theo bác sĩ tiếp nhận, khi nhập viện, bé trai đã xuất hiện các dấu hiệu:

Khàn tiếng rõ rệt. Có tiếng rít thanh quản khi hít vào. Niêm mạc thanh quản bị phù nề.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc viêm thanh quản cấp tính .

Bệnh nhi được điều trị ngay bằng khí dung và các biện pháp giảm phù nề đường thở. May mắn, tình trạng nhanh chóng được kiểm soát.

Bác sĩ cho biết: "Nếu đến muộn hơn, đường thở của trẻ có thể bị tắc hoàn toàn, hậu quả rất khó lường".

Vì sao viêm thanh quản cấp ở trẻ nhỏ lại nguy hiểm?

Theo các chuyên gia, thanh quản của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất hẹp, đường kính chỉ khoảng 4-5 mm, trong khi các mô niêm mạc lại khá lỏng lẻo.

Khi xảy ra viêm và phù nề, chỉ cần sưng thêm khoảng 1mm cũng có thể khiến đường thở bị thu hẹp đáng kể, dẫn đến khó thở, thậm chí ngạt thở.

Bệnh thường gặp ở trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi, xuất hiện nhiều vào mùa đông và mùa xuân. Đặc điểm của bệnh là khởi phát đột ngột và tiến triển nhanh, trong đó 6 giờ đầu được xem là "thời gian vàng" để can thiệp.

Ba dấu hiệu cảnh báo cha mẹ cần đặc biệt lưu ý

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần nhớ ba dấu hiệu điển hình của viêm thanh quản cấp:

1. Ho ông ổng như tiếng chó sủa

Tiếng ho khô, vang, nghe giống tiếng chó sủa hoặc tiếng "ông ổng", thường trở nên nặng hơn vào ban đêm khi trẻ nằm xuống.

2. Khàn tiếng tăng nhanh

Trẻ đột ngột khàn tiếng hoặc mất tiếng trong thời gian ngắn, khác với tình trạng khàn tiếng nhẹ khi cảm lạnh thông thường.

3. Thở rít, khó thở

Khi hít vào, trẻ phát ra tiếng rít ở cổ họng, đồng thời có thể xuất hiện các dấu hiệu như:

Cánh mũi phập phồng. Hõm trên xương đòn hoặc các khe liên sườn bị lõm xuống khi hít thở.

Không nên chờ đến sáng mới đi viện

Các bác sĩ nhấn mạnh, nếu trẻ xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, đặc biệt là kiểu ho giống tiếng chó sủa, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức, không nên chờ đến sáng.

Trong quá trình di chuyển đến bệnh viện, nên để trẻ ở tư thế ngồi hoặc nửa nằm, đồng thời trấn an để trẻ không khóc nhiều vì khóc có thể làm tình trạng phù nề thanh quản nặng hơn.

Nguồn: CCTV News (Trung Quốc).