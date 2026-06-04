Cứ mỗi khi tiếng ve kêu vang và hàng phượng vĩ nở hoa, các bậc phụ huynh lại bước vào một "cuộc chiến" tâm lý đầy cam go mang tên: Nghỉ hè. Không còn những ngày tháng đưa con đến trường đúng giờ, thay vào đó là chuỗi ngày đối mặt với nguồn năng lượng vô tận của con trẻ tại nhà. Và mới đây, một đoạn video ngắn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội đã minh chứng rõ nét cho việc: Khi "khối nghỉ hè" chính thức xuất trận, phụ huynh chỉ có thể câm nín, "vạn lần hạn hán lời".

Mới đây, trên trang cá nhân của 1 bà mẹ đã đăng tải đoạn clip thu hút chú ý của nhiều người, đặc biệt là những ông bố bà mẹ đang vật lộn với khối nghỉ hè trong những ngày nắng nóng.

Trong video, người xem không khỏi vừa thương vừa buồn cười trước viễn cảnh một cậu bé tầm 4-5 tuổi đang quỳ trên chiếc tủ gỗ ngay trước bàn thờ gia tiên. Điều đáng nói là toàn thân cậu bé, từ quần áo, chân tay cho đến khuôn mặt tròn trịa đều được "phủ" một lớp tro mịn màu xám đen bóng bẩy. Hóa ra, trong một phút lơ là không giám sát của người lớn, cậu nhóc hiếu động đã vô tình biến bát hương thành món đồ chơi mới lạ và tự bôi bẩn toàn bộ cơ thể như một chiến binh chuẩn bị ra trận.

Đứng trước ống kính của mẹ, "thủ phạm" vẫn giữ nguyên gương mặt ngây thơ xen lẫn chút hoảng hốt, liên tục đưa bàn tay cũng đen nhẻm lên gãi đầu, gãi má khiến lớp tro càng lan rộng khắp cơ thể. Tiếng thở dài ngao ngán cùng tràng cười bất lực của người mẹ trong video chính là tiếng lòng chung của hàng triệu phụ huynh lúc này. Trước mắt là một công cuộc dọn dẹp khổng lồ từ lau chùi tủ bàn, đồ thờ cho đến việc lôi "siêu quậy" đi tắm rửa từ đầu đến chân. Mà còn run rẩy lo lắng vì sợ phải tội với các cụ nữa chứ!

Cộng đồng mạng đồng cảm: "Nghỉ hè là một bài kiểm tra sức chịu đựng" của khối phụ huynh chúng mình.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt tương tác và bình luận đồng cảm sâu sắc từ cư dân mạng, đặc biệt là hội những người cũng đang có con nhỏ nghỉ hè ở nhà:

"Nhìn mà chỉ biết thở dài giùm người mẹ, quả này lau dọn bát hương với tủ thờ mệt nghỉ luôn, tro này dính vào quần áo giặt cực lắm!"

"Nghỉ hè mới có mấy tuần mà nhà cửa như bãi chiến trường, đúng là khối nghỉ hè xuất trận thì phụ huynh chỉ có hạn hán lời."

"Trông vừa giận vừa buồn cười, cái mặt ngây thơ không biết mình vừa gây họa lớn kìa, đúng là ác mộng ngày hè của các mẹ."

Lời nhắc nhở về an toàn cho trẻ nhỏ trong mùa nghỉ hè

Mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời để trẻ nhỏ vui chơi và khám phá thế giới xung quanh sau một năm học tập căng thẳng. Tuy nhiên, sự hiếu động của trẻ đôi khi vượt quá tầm kiểm soát và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là ở những khu vực trang nghiêm hoặc chứa đồ dễ vỡ như bàn thờ, nhà bếp.

Câu chuyện dở khóc dở cười trên chính là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng vô cùng thiết thực dành cho các gia đình: Hãy luôn để mắt tới con trẻ, đồng thời giáo dục các con về những khu vực không được phép nghịch ngợm. Việc tạo cho trẻ những không gian chơi đùa an toàn, lành mạnh tại nhà sẽ giúp mùa hè thực sự là khoảng thời gian trọn vẹn niềm vui cho cả con lẫn cha mẹ.