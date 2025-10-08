Suzy đạt đỉnh nhan sắc

Suzy và Kim Woo Bin đã chính thức tái ngộ màn ảnh nhỏ với bộ phim Genie, Make A Wish thu hút sự chú ý của các "mọt phim" Hàn. Dù diễn xuất của “tình đầu quốc dân” vẫn còn gây nhiều tranh luận – người khen cô tiến bộ, người chê chưa thật sự bứt phá nhưng một điều ai cũng phải công nhận: nhan sắc của Suzy đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất. Mới đây, một bức ảnh chụp bằng cam thường hậu trường một phân cảnh trong bộ phim của mỹ nhân sinh năm 1994 cũng viral khắp cõi mạng. Dù hình ảnh chất lượng thấp, rung lắc không rõ nét nhưng visual của Suzy cũng lý giải lý do vì sao suốt bao năm cô vẫn đứng vững trong hàng nữ thần Kpop.

Ống kính cam thường cũng không dìm được nhan sắc của Suzy.

Suzy khiến dân tình “đổ gục” với nhan sắc thực không qua chỉnh sửa nhưng vẫn ghi điểm nhờ làn da sáng mịn, đường nét gương mặt thanh thoát cùng ánh mắt trong veo đầy cuốn hút. Nữ diễn viên chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, điểm nhấn nằm ở đôi môi hồng đỏ tự nhiên và hàng mi cong mềm mại, giúp tôn lên vẻ đẹp mong manh nhưng vẫn sắc sảo. Mái tóc đen suôn mượt buông xõa, mỗi khi gió thổi lại càng làm tăng nét dịu dàng, nữ tính. Chiếc đầm lông vũ màu hồng pastel càng khiến tạo hình Suzy như bước ra từ câu chuyện cổ tích, vừa kiêu kỳ vừa ngọt ngào, đồng thời làm nổi bật thêm làn da trắng tựa tuyết.

Cận cảnh visual xinh đẹp, vừa ngọt ngào vừa sang chảnh của Suzy.

Không chỉ có bộ váy màu hồng nổi bật, Suzy vẫn khiến MXH chao đảo dù chỉ diện trang phục đơn giản, casual. Khoác lên mình trang phục của một cô chủ tiệm sửa xe, minh tinh xứ Hàn vẫn khiến người xem khó có thể rời mắt với gương mặt thanh tú, thần thái cuốn hút cùng làn da trắng không tì vết. Một trong những yếu tố giúp visual Suzy bùng nổ trong bộ phim này chính là mái tóc dày, bồng bềnh, tăng độ xuất thần cho từng cảnh phim.

Giao diện cô chủ tiệm sửa xa vừa cool vừa cuốn hút của Suzy. Mỹ nhân sinh năm 1994 cũng chỉ cần 1 layout makeup nhẹ nhàng đã đủ hút hồn người xem.

Visual không điểm chê của Suzy trong phim mới. (Nguồn: pearngan)