Suzy đạt đỉnh nhan sắc
Visual của Suzy trong phim mới chỉ có thể miêu tả bằng 2 từ: Xuất sắc!
Suzy khiến dân tình “đổ gục” với nhan sắc thực không qua chỉnh sửa nhưng vẫn ghi điểm nhờ làn da sáng mịn, đường nét gương mặt thanh thoát cùng ánh mắt trong veo đầy cuốn hút. Nữ diễn viên chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, điểm nhấn nằm ở đôi môi hồng đỏ tự nhiên và hàng mi cong mềm mại, giúp tôn lên vẻ đẹp mong manh nhưng vẫn sắc sảo. Mái tóc đen suôn mượt buông xõa, mỗi khi gió thổi lại càng làm tăng nét dịu dàng, nữ tính. Chiếc đầm lông vũ màu hồng pastel càng khiến tạo hình Suzy như bước ra từ câu chuyện cổ tích, vừa kiêu kỳ vừa ngọt ngào, đồng thời làm nổi bật thêm làn da trắng tựa tuyết.
Cận cảnh visual xinh đẹp, vừa ngọt ngào vừa sang chảnh của Suzy.
Không chỉ có bộ váy màu hồng nổi bật, Suzy vẫn khiến MXH chao đảo dù chỉ diện trang phục đơn giản, casual. Khoác lên mình trang phục của một cô chủ tiệm sửa xe, minh tinh xứ Hàn vẫn khiến người xem khó có thể rời mắt với gương mặt thanh tú, thần thái cuốn hút cùng làn da trắng không tì vết. Một trong những yếu tố giúp visual Suzy bùng nổ trong bộ phim này chính là mái tóc dày, bồng bềnh, tăng độ xuất thần cho từng cảnh phim.
Giao diện cô chủ tiệm sửa xa vừa cool vừa cuốn hút của Suzy. Mỹ nhân sinh năm 1994 cũng chỉ cần 1 layout makeup nhẹ nhàng đã đủ hút hồn người xem.
Visual không điểm chê của Suzy trong phim mới. (Nguồn: pearngan)
Từng phân cảnh đều xứng danh nữ thần Kpop của "tình đầu quốc dân".