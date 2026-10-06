Dù đã khép lại gần 1 tuần nhưng show diễn Dior Xuân Hè 2027 vẫn tiếp tục khiến cõi mạng xôn xao với màn quy tụ cùng lúc hai mỹ nhân đình đám Kpop là Jisoo và Jang Wonyoung. Màn "bén duyên" với nhà mốt Pháp của "công chúa Kpop" dĩ nhiên không nhận được sự hưởng ứng từ một bộ phận fan Jisoo. Nhiều người đả kích vào việc Jang Wonyoung vẫn chưa được Dior tuyên danh phận đại sứ, cộng với khoảnh khắc tại sự kiện nghi vấn mỹ nhân sinh năm 2004 bị bảo an chặn lại khi tiến vào khu vực show.

Chưa dừng lại ở đó, một bài đăng trên mạng xã hội mới đây còn trực tiếp mỉa mai nữ idol sinh năm 2004, cho rằng cô quá tham vọng và nóng lòng muốn được Dior công nhận nên liên tục đăng tải hình ảnh tham dự show như một cách "đánh động" tới nhà mốt. Những bình luận này lập tức kéo theo cuộc tranh luận giữa cộng đồng fan hai bên.

Thế nhưng, việc một bộ phận fan Jisoo phản ứng gay gắt với Jang Wonyoung không được hợp tình hợp lí. Thực tế, nữ idol xuất hiện tại show Dior với tư cách khách mời do chính nhà mốt gửi thiệp, vì vậy việc cô góp mặt hay những vấn đề phát sinh tại khu vực cửa vào đều không phải điều mà thành viên IVE có thể tự quyết định. Ngay cả khi nghi vấn bảo an chặn cửa là có thật, sự việc cũng không phải lỗi của Wonyoung.





Jang Wonyoung chụp hình cùng GĐST Dior Jonathan Anderson.

Hơn nữa, Jang Wonyoung cũng mới chỉ bắt đầu có những hoạt động tiếp xúc với Dior khoảng 1 tháng đổ lại đây, sau khi kết thúc mối quan hệ với Miu Miu nên việc chưa được tuyên danh phận chính thức cũng không phải điều quá lạ. Dù vậy, lời mời tham dự Fashion Week, vị trí front row cùng những món quà được gửi tặng vẫn phần nào cho thấy Dior đang dành sự quan tâm nhất định cho nữ idol sinh năm 2004.





Dior gửi quà tặng cho nữ idol sau show diễn.

Tiếp đến, việc Jang Wonyoung đăng tải nhiều hình ảnh sau khi dự show cũng chẳng có gì bất thường, càng không thể xem đó là bằng chứng cho việc nữ idol muốn "đòi danh phận". Ở vị trí một khách mời được thương hiệu lớn như Dior mời dự show diễn, việc chia sẻ loạt hình ảnh từ sự kiện có thể được xem như một cách trả quyền lợi truyền thông cho brand, đồng thời thể hiện sự hợp tác một cách chuyên nghiệp.





Đây cũng là điều khá quen thuộc trong hoạt động thời trang của Wonyoung. Trước đó, khi đồng hành cùng Miu Miu với vai trò đại sứ toàn cầu, nữ thần Kpop cũng thường xuyên đăng tải nhiều bài viết và hình ảnh liên quan đến thương hiệu với tần suất lớn sau mỗi sự kiện. Vì vậy, số lượng bài đăng lần này không nhất thiết mang hàm ý "đánh động" Dior như một số bình luận trên mạng xã hội suy đoán. Ngược lại, đây đơn giản có thể là cách Wonyoung thực hiện tốt vai trò của một khách mời dự show thời trang, tận dụng sức ảnh hưởng cá nhân để tăng độ phủ sóng cho show diễn.





Trước đó với Miu Miu, Jang Wonyoung cũng có thói quen đăng nhiều ảnh tương tự.

Một phần nguyên nhân khiến phản ứng từ một bộ phận fan Jisoo trở nên gay gắt có lẽ đến từ việc Jang Wonyoung đã quá nổi bật trong lần đầu xuất hiện tại Dior. Mỹ nhân sinh năm 2004 nhanh chóng tạo được hiệu ứng truyền thông đáng kể nhờ diện mạo xinh đẹp như búp bê, từ những khung hình được chụp từ truyền thông quốc tế cho đến khoảnh khắc bằng cam thường đều cho thấy visual gần như không có góc chết.





Jang Wonyoung hóa tiểu thư kiêu kỳ, sang chảnh nhận được nhiều lời khen.

Không chỉ nhan sắc, trang phục mà Wonyoung lựa chọn cũng nhận được nhiều sự chú ý khi vừa sang trọng, vừa phù hợp với hình ảnh tiểu thư ngọt ngào vốn là đặc trưng của cô nàng. Đặt cạnh tạo hình nhận về nhiều ý kiến trái chiều của Jisoo, màn xuất hiện chỉn chu và nổi bật của Wonyoung càng dễ tạo ra sự so sánh. Từ đó, một bộ phận fan có thể cảm thấy không thoải mái khi nữ idol nhà IVE chiếm được quá nhiều sự chú ý ngay trong lần đầu bén duyên với Dior.



