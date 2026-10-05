Vừa qua, sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba tại show diễn ra mắt BST Dior Spring/Summer 27 tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ. Tuy nhiên, khi dư âm từ tạo hình của mỹ nhân Tân Cương còn chưa hạ nhiệt, một động thái bất ngờ từ nhà mốt Pháp trên mạng xã hội đã lập tức đẩy cô vào trung tâm của những nghi vấn "thất sủng".

Cụ thể, sau khi show diễn diễn ra hôm 29/9, những ngày sau đó tài khoản Instagram của thương hiệu vẫn lần lượt cập nhật các bài đăng về khách mời và các thiết kế vừa ra mắt, mở đầu từ bài đăng cá nhân của Đại sứ Toàn cầu Jisoo. Ít ngày sau đó, hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba được đăng tải ở vị trí đầu tiên trong bài post tổng hợp cùng các khách mời khác. Tuy nhiên, chỉ sau 1 đêm, cộng đồng mạng phát hiện Dior đã âm thầm xóa bỏ bài đăng này, thay bằng một bài viết cập nhật hình ảnh của những ngôi sao khác.

Bài đăng leo thẳng hotsearch Weibo tường thuật lại sự cố xóa bài cùng màn trở lại đẳng cấp của nữ đại sứ.

Hành động này lập tức châm ngòi cho một làn sóng tranh cãi dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ Trung Quốc. Hàng trăm tài khoản bắt đầu tràn vào phần bình luận dưới các bài đăng mới của Dior để chất vấn lý do thương hiệu gỡ bỏ hình ảnh của Đại sứ toàn cầu. Từ khóa "Dior xóa ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba" cũng nhanh chóng leo lên top đầu tìm kiếm trên Weibo với vô số đồn đoán về việc nữ diễn viên bị chèn ép hay cắt giảm đãi ngộ.

Đông đảo người hâm mộ quốc tế để lại bình luận chất vấn Dior khi bài đăng về Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị gỡ bỏ trên Instagram.

Thế nhưng, nghi vấn "thất sủng" cũng nhanh chóng được hoá giải sau khoảng một ngày. Tối 3/10, Dior đã cho đăng tải lại bộ ảnh khác và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tiếp tục xuất hiện ở tấm ảnh mở màn. Hành động này được nhìn nhận theo hướng tích cực, cho rằng nhà mốt cần thực hiện điều chỉnh cho phù hợp với tính toán về mặt hình ảnh, không liên quan đến việc "quay xe" hay coi thường nữ diễn viên.

Feed của Dior sau khi đưa Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại vị trí bìa nổi bật.

Dù vậy, nhìn vào chuỗi đãi ngộ thực tế mà Dior chuẩn bị cho Địch Lệ Nhiệt Ba tại sự kiện, giới quan sát cho rằng vị thế đại sứ của cô vẫn hoàn toàn vững chắc. Theo một số nguồn tin, Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong ba khách mời được xếp xe riêng đưa đón thẳng vào khu vực thảm đỏ nội trường bên cạnh Jisoo và Rihanna.

Không dừng lại ở đó, các nguồn tin xứ Trung cho rằng phía Dior Trung Quốc còn trao cho cô quyền tiếp quản tài khoản Weibo chính thức của thương hiệu để trực tiếp cập nhật những khoảnh khắc hậu trường trước, trong và sau show diễn.

Bước vào khán phòng, nữ diễn viên được xếp ngồi ở một trong những khu vực đắt giá, ngay cạnh Phó Giám đốc điều hành của Dior Couture. Sau khi chương trình kết thúc, Địch Lệ Nhiệt Ba được Giám đốc Sáng tạo & Hình ảnh của Dior Beauty - ông Peter Philips - tặng một mẫu son chưa được mở bán trên thị trường.

Những tương tác thân thiết bên cạnh ban lãnh đạo và đội ngũ sáng tạo cho thấy mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa nữ diễn viên cùng nhà mốt Pháp qua nhiều năm hợp tác.

Về tạo hình lần này, Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút ánh nhìn khi là khách mời duy nhất diện váy đỏ tại buổi diễn - một thiết kế thuộc BST Cruise 2027 ra mắt tại Mỹ cách đây vài tháng. Sắc vóc sắc sảo cùng thần thái của cô dưới ống kính cam thường từ các nhiếp ảnh gia quốc tế đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ báo chí nước ngoài. Sở hữu bản hợp đồng Đại sứ Toàn cầu chính thức từ cuối năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là ngôi sao hiếm hoi của làng giải trí Hoa ngữ đại diện cả 3 mảng của Dior bao gồm Ready-to-wear, Makeup và Nước hoa.

Phong độ thời trang ổn định cùng diện mạo cuốn hút tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của mỹ nhân Tân Cương trên bản đồ thời trang quốc tế.

Ảnh: Weibo, Chụp màn hình, Internet