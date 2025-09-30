Thu này, chỉ cần sơ mi và chân váy là đủ để bạn nổi bật và duyên dáng

1. Nguyên tắc khi phối sơ mi với chân váy

Mặc rộng vừa phải, đừng quá ôm Phụ nữ bình thường khó có dáng chuẩn như mẫu. Nếu có mỡ bụng, hông to, đùi hơi thô thì càng nên ưu tiên áo sơ mi có độ thoáng ở eo, sau đó sơ vin để vừa che khuyết điểm vừa nâng eo.

Váy nên chọn dáng cạp cao, tôn eo Những dáng váy xòe chữ A, váy ô, váy suông thẳng rất hợp với dáng quả lê, hông rộng – giúp giấu nhược điểm.

Ví dụ: sơ mi chiffon caro đen trắng + váy chữ A đen + giày bệt mũi hở → đơn giản mà tinh tế. Hoặc sơ mi tay bồng trắng + chân váy kaki → vừa sang vừa sáng da.

Độ dài váy lý tưởng là qua gối đến bắp chân – che đùi mà vẫn thanh lịch. Ngược lại, váy ngắn tuy trẻ trung nhưng đòi hỏi dáng chuẩn, phù hợp hơn với các bạn trẻ.

Sơ mi thiết kế độc đáo + váy xếp ly Chân váy xếp ly hay váy dập li màu be, kaki, nude cực dễ mặc, giúp tôn dáng. Với dáng mảnh mai, có thể chọn sơ mi thiết kế riêng mix với váy xếp ly – trông trẻ trung, nhã nhặn.

2. Chọn màu sắc sao cho tinh tế

Tránh phối quá nhiều màu lòe loẹt. Nếu chọn sơ mi họa tiết (kẻ, caro, hoa nhỏ), thì chân váy nên là màu trơn trung tính như kaki, nâu, cà phê để cân bằng.

Ngược lại, khi mặc sơ mi trơn, bạn có thể chọn chân váy họa tiết để tạo điểm nhấn. Ví dụ: sơ mi be + váy caro chữ A + giày bệt đỏ → vừa trẻ vừa nổi bật.

Phong cách thường ngày, chọn sơ mi trắng + chân váy jeans + giày block-heel nâu ánh vàng → vừa thoải mái vừa thời thượng.

Muốn trông “quyền lực” hơn, hãy thử áo gile vest + sơ mi trắng + chân váy chữ A kaki + giày trắng block-heel → khí chất công sở nổi bật.

3. Giày – yếu tố quyết định thần thái

Áo sơ mi và chân váy có đẹp đến đâu mà đi cùng dép lê hay sneaker thô thì mất khí chất ngay. Hãy ưu tiên: Mary Jane, loafer, mule, giày bệt mũi hở, giày cao gót.

Ví dụ: sơ mi + chân váy kaki + loafer nâu → thần thái “chị đẹp”. Muốn cá tính hơn, có thể mix thêm tất kẻ caro + giày da nâu → hiệu ứng thị giác mới lạ.

Ngoài ra, loafer trắng + chân váy trắng + sơ mi họa tiết + túi tote canvas → outfit công sở vừa trẻ trung vừa thoải mái.

4. Hoàn thiện bằng phụ kiện

Phụ kiện là mảnh ghép cuối cùng để outfit nâng cấp. Chỉ cần mũ, thắt lưng, túi kẹp nách pastel là set đồ đã có thêm điểm nhấn.

Cũng có thể thêm hoa tai, vòng cổ nhỏ gọn để toát lên khí chất thanh lịch. Nên chọn phụ kiện nhỏ xinh, tránh quá to kẻo “lấn át” tổng thể.

Phong cách trẻ trung hơn, hãy thử mũ beret nâu + blazer kẻ + sơ mi be + váy kaki + ankle boots → sang chảnh khó cưỡng.

Hoặc gọng kính + tóc xoăn sóng + sơ mi bèo nhún + chân váy xám nâu + áo khoác tweed → tạo vibe thanh lịch, ngọt ngào.