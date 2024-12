Một trong những nhân vật có sự chuyển mình đột phá nhất trong mảng thời trang xuyên suốt năm 2024 phải kể đến HURRYKNG. Kể từ sau Anh Trai Say Hi, nam rapper đang dần chứng minh bản thân mình xứng đáng trở thành Fashion Icon thế hệ mới của làng thời trang Việt trong tương lai gần. Góp phần không nhỏ trong chặng đường khẳng định tên tuổi của HURRYKNG trong giới thời trang chính là stylist Lê Vi.

Cô là người đồng hành và giúp nam rapper có những màn xuất hiện cực ấn tượng trước công chúng. Dù chỉ mới theo đuổi sự nghiệp stylist chuyên nghiệp nhưng Vi đã chứng minh được tiềm năng, sự nghiêm túc với nghề của mình cho khán giả nói chung và những tín đồ thời trang nói riêng.

Lê Vi (sinh năm 1995), hiện là một stylist tiềm năng của làng thời trang Việt. Trước khi chuyển sang làm stylist, Vi từng có thời gian quản lý các kênh MXH cho ca sĩ Bích Phương. Nhận thấy được tài năng của Vi, giọng ca “Đi đu đưa đi” đã động viên và không ngần ngại để cô thử sức với vai trò stylist.

Lê Vi đang sở hữu trang cá nhân với gần 13 nghìn followers nhờ phong cách ăn mặc đa dạng và cá tính.

Hành trình đồng hành cùng HURRYKNG trong “Anh Trai Say Hi”

Thời gian gần đây, style của Khang được khen rất nhiều, vậy đã có nhiều người biết đến Vi là người đứng sau các outfit của Khang (tên thật của HURRYKNG) chưa?

- Mình nghĩ chưa đâu vì mình chỉ mới post về công việc thời gian gần đây thôi.

Lê Vi đóng vai trò stylist cho bộ ảnh gây được nhiều tiếng vang lớn này của HURRYKNG trong thời gian vừa qua.

Sau chương trình Anh Trai Say Hi, khán giả thấy rất ấn tượng về loạt trang phục cùng fashion sense của HURRYKNG. Khang có phải là người cũng có gout và tiếng nói riêng trong hành trình tạo dựng phong cách của mình hay không? Làm thế nào để bạn và Khang tìm được tiếng nói chung mỗi lần hợp tác?

- Khang là một người có gout đấy. Và mình chỉ bắt đầu hợp tác cùng Khang ở giai đoạn cuối chương trình Anh Trai Say Hi thôi. Trước đó mình có làm với Khang ở nhiều show diễn khác, mỗi show diễn cũng như tạo hình của Khang đều được mình, Khang và Ngọc (quản lý của Khang) bàn bạc cùng nhau. Về việc tìm tiếng nói chung thì mình nghĩ Khang và mình khá match vibe với nhau. Bọn mình thay phiên nhau đưa ra idea và bàn bạc lại xem các item nào phù hợp cho concept bài hát, show diễn,…

Lê Vi bắt đầu hợp tác cùng HURRYKNG từ nửa cuối chương trình "Anh Trai Say Hi", cô cũng là người đứng sau styling loạt outfit cực nổi bật của nam rapper trong 4 đêm concert của show này.

Quá trình bạn làm việc với HURRYKNG trong thời gian tham gia chương trình Anh Trai Say Hi có áp lực hay khó khăn gì cho bạn? Đã bao giờ hai người bất đồng quan điểm chưa?

- Vi tham gia cùng Khang từ đoạn cuối chương trình nên mình không thấy có áp lực lắm. Mọi thứ cũng đều khá là “chill” nhưng đến đoạn mình cần phải gấp thì mình phải cố gắng, dồn hết sức để Khang lên sân khấu đẹp nhất có thể. Việc bất đồng quan điểm cũng có xảy ra, Ví dụ như mình thấy đồ này đẹp nhưng Khang mặc lên thì không đẹp, thế là 3 đứa: mình, Khang và Ngọc tiếp thu ý kiến của nhau rồi sửa lại sao cho ổn nhất.

Một số khoảnh khắc làm việc của Vi trong "Anh Trai Say Hi".

Thường sẽ mất bao lâu kể từ lúc nhận brief cho đến lúc hoàn thành một trang phục đi diễn của HURRYKNG?

- Trộm vía là Ngọc gửi cho mình brief rất sớm và mình cũng sẽ đưa ra kế hoạch styling hợp lý để có sự đồng thuận của cả 2 người. Đương nhiên, để xác định được thời gian hoàn thành outfit cũng sẽ tuỳ vào việc item mình muốn có sẵn, có dễ tìm hay không hay sẽ phải custom lại theo đúng concept đã thống nhất.

Trong tất cả cả outfit mà Vi đã styling cho Khang, bạn thấy layout nào là khó thực hiện nhất?

- Layout khó nhất cho Khang hiện tại với mình chắc là bộ vòng thi solo trong “Anh Trai Say Hi” đó. Khang đã đồng ý với styling mình đưa ra thì mình phải làm bằng được. Trong outfit này, Khang muốn all white nhưng để kiếm được outfit có tổng thể màu trắng theo size Khang mà vẫn đảm bảo độ thụng của quần theo style hiphop thì quá khó. Mình đã đi hầu như những shop đồ second hand để tìm nhưng không có. Vậy là mình phải tự custom outfit này.



Outfit mà Lê Vi cảm thấy khó nhằn nhất của HURRYKNG trong chương trình.

Mình quyết định sơn cái yếm xanh thành màu trắng trong 3 ngày. Ban đầu mình nghĩ đơn giản là sơn thì nó sẽ lên liền, nhưng không phải vậy. Vải jeans bị thấm sơn nên mình phải chấp nhận sơn nhiều lớp và thực hiện liên tục trong vòng 3 ngày nó mới lên đều màu. Ngoài ra mình còn phải sửa lại yếm cho vừa Khang nữa á.



Ngoài HURRYKNG, bạn có làm việc với ai trong Gerdnang không?

- Trước Khang thì mình có làm việc với Negav, sau này thì mình có làm vài show cho HIEUTHUHAI. Ngoài ra thì trong dàn cast của “Anh Trai Say Hi”, mình cũng đã có cơ hội làm việc cùng với ca sĩ Quân A.P nữa.

Ngoài HURRYKNG, Lê Vi cũng từng hợp tác cùng Negav, HIEUTHUHAI, Quân A.P.

“Làm stylist đôi khi phải buông bỏ cái tôi xuống”

Dù mới chỉ hoạt động trên danh nghĩa một stylist trong thời gian 2 năm trở lại đây nhưng Lê Vi đã ghi được nhiều dấu ấn đặc biệt. Trước khi gặp HURRYKNG, cô cũng đã có cơ hội hợp tác, đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ đình đám khác như ca sĩ Bích Phương, ca nhạc sĩ Tăng Duy Tân, Linh Ka,... với các tạo hình không chỉ trên sân khấu mà còn trong các dự án âm nhạc, hay các lần xuất hiện ở event.

Ngoài HURRYKNG, Lê Vi cũng đã có cơ hội hợp tác, đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ khác như ca sĩ Bích Phương, ca nhạc sĩ Tăng Duy Tân, Linh Ka...

Bộ ảnh Key Visual cho MV “Bật Tình Yêu Lên” của Tăng Duy Tân và Hoà Minzy là một trong những project mà Lê Vi cảm thấy tự hào nhất.

Bên cạnh vai trò stylist, Lê Vi còn sở hữu 1 thương hiệu thời trang riêng mang tên Thread Studio. Local brand này đã được cô mở vào giữa năm 2019 và chính thức hoạt động vào đầu năm 2020.

Vi vừa đóng vai trò sáng tạo, định hướng hình ảnh của brand đồng thời cũng là người thiết kế các sản phẩm.

Làm stylist người nổi tiếng, đặc biệt là những nghệ sĩ trẻ đang lên sẽ luôn yêu cầu sự đổi mới, sáng tạo, khác biệt nhưng vẫn cần giữ được hình ảnh cho nghệ sĩ. Việc này hẳn sẽ gây ra nhiều áp lực, Vi đã bao giờ rơi vào tình trạng như vậy chưa, và bạn giải quyết ra sao?



- Mình gặp rồi. Lúc đó mình mới chuyển sang làm stylist thôi mà có khi nhận job phải chạy 1 tuần 7-8 bộ đồ diễn. Mình bị burn out, rối bời, bí idea thế là mình nằm khóc (cười).



Mình cũng lớn rồi nên mình tự khóc xong thì tự an ủi bản thân rằng đây là việc của mình mà, đã nhận thì phải cố gắng hết sức. Vi xin thêm hỗ trợ từ bạn bè về tinh thần lẫn công việc. Trộm vía là khi mà tự trải qua được sự đấu tranh trong tinh thần thì khi mình gặp lại việc y chang như vậy mình thoải mái đón nhận sự áp lực đó hơn.



Không chỉ đảm nhận vai trò personal stylist cho người nổi tiếng, Lê Vi cũng đã góp phần thực hiện một số bộ ảnh thương mại cho các local brand, hoặc các dự án nghệ thuật cá nhân.

Bạn nghĩ sao với quan điểm: “Những người làm stylist rồi cuối cùng cũng đến một thời điểm họ sẽ về mở brand riêng”?



- Thật ra mình đã có brand riêng trước khi làm stylist rồi. Mình nghĩ khá hay khi các stylist có thể sáng tạo theo style họ thích vào những sản phẩm quần áo của riêng họ. Đâu phải lúc nào mình cũng có thể được làm các style mình thích với nghệ sĩ đâu”.



Vi có muốn chia sẻ điều gì với các bạn trẻ Việt Nam mong muốn được làm việc trong ngành thời trang nói chung và stylist nói riêng?

- Mình nghĩ công việc này phải buông bỏ cái tôi xuống một xíu, đón nhận các nhận xét từ khách hàng và đồng nghiệp xung quanh để phát triển bản thân hơn.