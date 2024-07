2NE1 sắp trở lại, các hair stylist chuẩn bị tất tay với Dara đi!

1 trong những mái tóc tạo nên signature của Dara chính là kiểu tóc "giật điện" như thời ra mắt I Am The Best. Mãi đến khi 2NE1 tái hợp trên sân khấu Coachella vào năm 2022, Dara một lần nữa mang mái tóc huyền thoại ấy đến sân khấu âm nhạc nổi tiếng nhất nước Mỹ.