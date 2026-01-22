Con dâu của Victoria Beckham: Tiểu thư tài phiệt mê quần dài hơn váy, mặc chất tới từng set đồ

Nếu nhắc đến những nàng dâu nổi tiếng Hollywood, Nicola Peltz chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Thay vì đam mê váy vóc nữ tính, cô trung thành với quần dài, đặc biệt là các thiết kế mang tinh thần tối giản, cá tính và có phần "cool girl".

Từ quần jeans, quần ống suông cho đến quần skinny, cô biến những món đồ cơ bản thành tuyên ngôn thời trang cá nhân. Trong đó, có thể nhận ra 4 công thức phối đồ quen thuộc, gắn liền với hình ảnh năng động, phóng khoáng nhưng vẫn rất thời thượng của nàng dâu nhà Beckham.

Quần đen ống suông và áo xuyệt tông

Một trong những combo được Nicola Peltz yêu thích chính là quần đen ống suông phối cùng áo xuyệt tông. Đây là công thức đơn giản nhưng hiệu quả, mang lại cảm giác thanh lịch, hiện đại và dễ ứng dụng. Quần ống suông giúp tổng thể trông thoải mái, phóng khoáng hơn so với quần ôm sát, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Khi kết hợp cùng áo đen đồng điệu, set đồ trở nên liền mạch, gọn gàng và đậm chất "minimal chic".

Nicola thường chọn những chiếc áo có phom dáng vừa vặn, không quá cầu kỳ về chi tiết, đôi khi chỉ là áo thun hoặc áo len mỏng. Điểm nhấn nằm ở chất liệu và cách phối phụ kiện như kính râm, túi xách da hoặc giày boots mũi nhọn. Với công thức này, cô chứng minh rằng không cần váy vóc hay màu sắc nổi bật, vẫn có thể tạo nên vẻ ngoài cuốn hút và sang trọng.

Áo da và quần jeans

Nếu nói đến hình ảnh gắn liền với Nicola Peltz, áo da và quần jeans chắc chắn là lựa chọn tiêu biểu. Set đồ này mang đậm tinh thần cá tính, bụi bặm. Nicola thường chọn áo khoác da dáng ngắn hoặc dáng cơ bản, kết hợp cùng quần jeans xanh, tạo nên tổng thể trẻ trung và năng động.

Điều thú vị là dù công thức này khá quen thuộc, Nicola vẫn biết cách làm mới bằng cách chọn quần jeans có phom dáng chuẩn, vừa vặn với cơ thể, hoặc nhấn nhá bằng áo lửng bên trong, rồi đi giày cao gót hay boots cổ thấp. Áo da giúp tổng thể trông mạnh mẽ hơn, trong khi quần jeans giữ lại nét đời thường, dễ gần – đúng tinh thần street style mà Nicola theo đuổi.

Áo thun đen và quần jeans

Đơn giản nhưng không hề đơn điệu, áo thun đen và quần jeans là lựa chọn "ruột" của Nicola Peltz trong những ngày không cần quá trau chuốt. Cô ưu tiên áo thun trơn, màu đen, phom dáng gọn gàng, kết hợp cùng quần jeans cơ bản. Chính sự tiết chế trong màu sắc và kiểu dáng lại tạo nên nét cuốn hút rất riêng.

Với combo này, Nicola thường để kiểu tóc tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng và hoàn thiện set đồ bằng giày da độn đế hoặc boots. Tổng thể mang lại cảm giác thoải mái, hiện đại, đúng tinh thần của một cô gái trẻ yêu thích sự tự do và thực tế trong thời trang. Đây cũng là minh chứng cho việc phong cách của Nicola không chạy theo xu hướng quá phô trương, mà tập trung vào những món đồ bền vững và dễ mặc.

Áo khoác da và quần skinny

Bên cạnh quần ống suông hay jeans dáng thẳng, Nicola Peltz cũng không bỏ qua quần skinny. Khi kết hợp cùng áo khoác da, quần skinny giúp tôn dáng, tạo vẻ ngoài gọn gàng và sắc sảo hơn. Công thức này thường được cô áp dụng trong những buổi dạo phố.

Áo khoác da đóng vai trò như điểm nhấn chính, mang lại sự mạnh mẽ và cá tính, trong khi quần skinny giúp cân bằng tổng thể, tránh cảm giác quá "bụi bặm". Nicola thường chọn quần skinny màu nhã nhặn, kết hợp cùng boots cao gót để tăng thêm phần thời thượng. Set đồ này cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt của cô với quần dài, dù là dáng rộng hay dáng ôm.

Không thích mặc váy không đồng nghĩa với việc kém nữ tính. Qua những lựa chọn trang phục của mình, Nicola Peltz chứng minh rằng quần dài hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng phong cách, miễn là người mặc hiểu rõ bản thân và biết cách phối đồ phù hợp.

Ảnh: Sưu tầm