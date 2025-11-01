Style của 3 người đẹp Vbiz trẻ trung "không tuổi": Một mỹ nhân chứng minh càng lớn tuổi mặc càng chất

Trong làng giải trí Việt, có không ít sao nữ khiến công chúng phải ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp không tuổi và phong cách thời trang trẻ trung. Dù đã là bà mẹ hai con hay đã bước qua ngưỡng tuổi 40, những mỹ nhân này vẫn giữ được thần thái tươi tắn, trẻ trung như những cô gái đôi mươi. Đặc biệt, họ đều sở hữu những bí quyết riêng để hack tuổi cực kỳ hiệu quả qua những bộ trang phục.

Hãy cùng chiêm ngưỡng phong cách thời trang của 3 mỹ nhân trẻ trung bất chấp độ tuổi là: Sam, Yến Trang và Khổng Tú Quỳnh.

Sam (1990)

Sam là một trong những mỹ nhân Việt sở hữu diện mạo tươi trẻ bất chấp tuổi tác. Mặc dù là mẹ của hai con nhỏ, nhưng cô luôn khiến người đối diện bất ngờ với gương mặt không chút dấu vết thời gian. Điều này không chỉ nhờ vào làn da mịn màng, gương mặt baby, mà còn nhờ vào sự lựa chọn trang phục vô cùng hợp lý, giúp cô duy trì phong thái tươi mới.

Với Sam, phong cách trẻ trung là sự kết hợp hoàn hảo giữa các item thời trang đơn giản nhưng lại vô cùng hack tuổi. Những chiếc quần jeans trẻ trung, áo babydoll dễ thương hay áo cardigan ấm áp luôn là sự lựa chọn yêu thích của cô. Những bộ trang phục này không chỉ giúp Sam trông như nàng đôi mươi mà còn mang lại cảm giác ngọt ngào, nữ tính.

Bên cạnh những item mang tông màu trung tính như đen, trắng, xám, Sam cũng thường xuyên làm mới phong cách của mình với các món đồ tươi sáng như trắng, hồng pastel hay họa tiết chấm bi nhẹ nhàng. Những trang phục này không chỉ giúp Sam "ăn gian" tuổi tác mà còn làm bật lên vẻ đẹp nữ tính và ngọt ngào của cô.

Yến Trang (1984)

Dù đã bước qua tuổi 40, Yến Trang vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút. Cô là một trong số ít những mỹ nhân mà người ta khó có thể đoán được chính xác tuổi thật. Ngoài vẻ đẹp không tuổi, phong cách của Yến Trang cũng chính là yếu tố giúp cô duy trì sự tươi mới.

Yến Trang là một tín đồ của những bộ trang phục oversized. Những chiếc quần jeans ống suông, áo blazer rộng, áo khoác dáng dài hay quần âu ống suông là những món đồ mà cô yêu thích. Các item này không chỉ giúp cô tạo nên những bộ trang phục cá tính, phóng khoáng mà còn rất hợp thời, giúp cô hack tuổi cực kỳ hiệu quả.

Điều đáng chú ý ở Yến Trang là khả năng phối đồ điêu luyện và tinh tế. Cô rất khéo léo kết hợp các món đồ lớn, rộng với những màu sắc tươi sáng, tạo nên những outfit vừa nổi bật, vừa hài hòa. Yến Trang cũng rất chuộng những bộ đồ có điểm nhấn như áo khoác dáng dài hay quần ống suông, giúp cô tạo nên một phong cách vừa thời thượng lại vừa nữ tính, không hề sến súa.

Phong cách của Yến Trang thể hiện sự mạnh mẽ, tự tin, và luôn biết cách chọn lựa trang phục phù hợp với từng dịp. Không cần phải quá lộng lẫy hay cầu kỳ, chỉ cần sự tinh tế trong cách phối đồ cũng đủ để mỹ nhân này nổi bật và giữ được vẻ đẹp trẻ trung bất chấp thời gian.

Khổng Tú Quỳnh (1991)

Khổng Tú Quỳnh là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt luôn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào, tươi trẻ, dù đã bước qua tuổi 30. Mặc dù không còn là cô nàng tuổi đôi mươi, nhưng Khổng Tú Quỳnh vẫn được yêu mến bởi phong cách thời trang cực kỳ hiện đại và thời thượng.

Khổng Tú Quỳnh không ngại thử nghiệm với những trang phục tôn dáng quyến rũ. Những chiếc áo quây, áo corset hay áo crop top luôn được nữ ca sĩ ưu ái lựa chọn để khoe vòng eo thon gọn và vóc dáng thanh mảnh. Đặc biệt, cô rất thích kết hợp những item này với quần ống suông hoặc chân váy dài để tạo sự cân bằng giữa vẻ gợi cảm và phong cách cá tính, trẻ trung.

Không chỉ có gu thẩm mỹ tốt, Khổng Tú Quỳnh còn biết cách làm mới bản thân bằng những lựa chọn trang phục luôn hợp mốt. Cô cũng rất thích chơi với các màu sắc tươi sáng, nhã nhặn, từ đó tạo nên những outfit thời thượng mà vẫn vô cùng dịu dàng.

Phong cách của Khổng Tú Quỳnh rất đa dạng, từ nữ tính đến cá tính, nhưng luôn giữ được nét ngọt ngào đặc trưng. Những bộ trang phục của cô luôn toát lên sự tự tin và nổi bật, chứng tỏ rằng tuổi tác không phải là điều cản trở khi bạn biết cách chăm chút cho bản thân và lựa chọn phong cách phù hợp.

Ảnh: Sưu tầm