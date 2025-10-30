Nữ chính phim ngôn tình Hàn Quốc đang hot: Nhìn gu thời trang mà không ai nghĩ đã gần 40 tuổi

Màn ảnh nhỏ Hàn Quốc ở hiện tại có nhiều bộ phim thuộc các thể loại khác nhau, trong đó Would You Marry Me là phim lãng mạn đang được chú ý nhất. Phim quy tụ dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp, trong đó cặp nam nữ chính là hai tên tuổi quen thuộc với khán giả, đó là Choi Woo Sik và Jung So Min. Cả hai đều sở hữu nhan sắc trẻ trung hơn tuổi.

Jung So Min trong phim Would You Marry Me

Đặc biệt, ít ai nghĩ rằng Jung So Min năm nay 36 tuổi, vì nữ diễn viên nhìn không khác mấy một cô nàng U30. Bên cạnh nhan sắc tươi xinh, ngọt ngào, Jung So Min còn sở hữu phong cách thời trang tươi trẻ, rất đáng để học hỏi:

Set đồ trên rất cần thiết cho mùa đông sắp tới. Trong khi áo cardigan họa tiết màu xám tạo điểm nhấn trẻ trung nhưng vẫn tao nhã thì quần trắng đóng vai trò cân bằng set trang phục. Đôi giày đế bánh mì ăn nhập hoàn hảo với tổng thể bộ cánh.

Set đồ màu trắng của Jung So Min được tạo điểm nhấn bởi chiếc áo cardigan đính hoa nổi. Mẫu áo mang tông màu xanh pastel giúp bộ cánh thêm nổi bật, tươi tắn nhưng vẫn đảm bảo độ trang nhã. Bộ cánh càng trở nên rực rỡ hơn nhờ chiếc túi tông màu đỏ, nhưng không tạo cảm giác rối mắt.

Chưa cần cầu kỳ, sự kết hợp giữa áo thun màu đen và quần jeans ống suông đã tạo nên bộ đồ không chỉ trẻ trung mà còn thanh lịch. Vẻ đẹp của outfit được phát huy tối ưu nhờ thao tác sơ vin và chiếc thắt lưng da.

Tâm điểm của bộ cánh trên chính là chiếc áo thun mang tông màu đỏ tươi. Nhờ được kết hợp với quần jeans xanh nhạt, bộ cánh có sự hài hòa, không tạo cảm giác lòe loẹt, chói mắt. Chị em có thể áp dụng công thức trên cho những buổi dạo phố cuối tuần. Thậm chí, dù sang tới mùa hè năm sau, bộ cánh này vẫn chuẩn mốt.

Sự kết hợp giữa áo gile và quần ống suông cùng tông màu đen đã tạo nên bộ trang phục thanh lịch, tao nhã. Hiệu quả tôn dáng được tăng thêm nhờ đôi giày slingback mũi nhọn. Mẫu giày này cũng giúp tăng vẻ sang chảnh cho cả outfit.

Áo khoác da là mẫu áo dẫn đầu xu hướng trong mùa lạnh năm nay. Mẫu áo này không chỉ phù hợp với quần jeans, mà còn rất ăn ý khi diện cùng chân váy. Bằng cách khoác ngoài combo áo thun trắng + chân váy voan một chiếc áo khoác da, Jung So Min có được vẻ ngoài nổi bật, sang xịn mịn mà vẫn nữ tính.

Áo cardigan không bao giờ lỗi mốt. Đặc biệt là khi ưu tiên áo tông màu trắng, chị em càng dễ tạo nên những set trang phục đẹp mắt. Sự kết hợp giữa áo cardigan màu trắng, quần màu nâu và giày thể thao giúp Jung So Min có được vẻ ngoài nữ tính, dịu dàng và sành điệu. Chiếc túi màu trang nhã là một mảnh ghép không thể lý tưởng hơn.

Các nàng có thể áp dụng bộ cánh trên từ công sở ra phố. Trong khi áo trắng và quần jeans xanh rất trẻ trung thì áo khoác dạ, tông màu đen lại là điểm nhấn sang chảnh cho tổng thể trang phục. Đôi giày mary jane không chỉ ngọt ngào, mà còn ghi điểm sang trọng.

Ảnh: Sưu tầm