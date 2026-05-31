Không cần mái tóc dài thướt tha từng làm nên thương hiệu suốt nhiều năm, Song Hye Kyo vẫn khiến công chúng khó rời mắt trong chiến dịch mới của thương hiệu thời trang cao cấp Hàn Quốc MICHAA. Lần này, nữ diễn viên xuất hiện với kiểu tóc pixie ngắn ôm sát gương mặt, mang đến hình ảnh vừa hiện đại, thanh lịch vừa đầy khí chất của một người phụ nữ trưởng thành.

Nếu trước đây công chúng quen thuộc với Song Hye Kyo qua những kiểu tóc dài nữ tính, tóc lob mềm mại hay những lọn tóc uốn nhẹ đặc trưng của phong cách Hàn Quốc, thì mái tóc pixie trong chiến dịch lần này lại là một bước chuyển mình thú vị. Phần tóc được cắt ngắn gọn gàng, ôm lấy đường viền khuôn mặt, kết hợp mái thưa nhẹ giúp tổng thể trở nên trẻ trung nhưng không hề đánh mất vẻ sang trọng vốn có.

Điều đáng chú ý là kiểu tóc này không mang cảm giác cá tính nổi loạn như nhiều phiên bản pixie thường thấy. Thay vào đó, Song Hye Kyo lựa chọn cách tạo kiểu mềm mại với phần đuôi tóc được xử lý tự nhiên, tạo nên hình ảnh của một quý cô thành đạt, độc lập và đầy tự tin.

Kiểu tóc giúp mọi thiết kế của MICHAA trở nên nổi bật hơn

Nhìn vào loạt hình quảng bá mới, có thể thấy mái tóc ngắn đóng vai trò quan trọng trong việc làm nổi bật các thiết kế của thương hiệu.

Khi diện những bộ đầm màu be tối giản, tóc pixie giúp gương mặt Song Hye Kyo trở thành tâm điểm, tạo nên cảm giác thanh thoát và tinh tế. Trong những thiết kế mang sắc đen quyền lực hay các bộ trang phục có màu sắc nổi bật như đỏ, xanh lá hoặc họa tiết nhiệt đới, kiểu tóc ngắn lại tạo sự cân bằng hoàn hảo, tránh cho tổng thể trở nên rườm rà.

Đây cũng là lý do kiểu tóc pixie luôn được nhiều nhà mốt yêu thích khi xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Không cần quá nhiều phụ kiện hay cách tạo kiểu cầu kỳ, mái tóc ngắn vẫn đủ sức mang đến vẻ ngoài đẳng cấp và thời thượng.

Song Hye Kyo đảm nhận vai trò gương mặt đại diện và đại sứ của thương hiệu thời trang cao cấp nội địa Hàn Quốc MICHAA từ năm 2021. Trong suốt nhiều năm hợp tác, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá những bộ sưu tập theo mùa của thương hiệu, nổi bật gần đây là chiến dịch MICHAA 25 Pre-Fall.

Sự kết hợp này được đánh giá là hoàn hảo bởi hình ảnh mà Song Hye Kyo xây dựng nhiều năm qua rất phù hợp với tinh thần của MICHAA: thanh lịch, sang trọng, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét nữ tính đặc trưng.

Các bộ ảnh thời trang của cô cho MICHAA thường tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ nhờ khả năng phối đồ tinh tế, tôn vóc dáng cùng thần thái được ví như "nữ thần". Dù diện đầm dài mềm mại, chân váy bút chì quyến rũ hay những thiết kế menswear tối giản, Song Hye Kyo đều mang đến cảm giác sang trọng rất riêng mà không cần phô trương.

Mái tóc ngắn đang trở thành "vũ khí trẻ hóa" mới của Song Hye Kyo

Điều thú vị là kiểu tóc pixie mới giúp Song Hye Kyo trông trẻ trung hơn tuổi thật nhưng vẫn giữ được sự trưởng thành và khí chất của một ngôi sao hạng A.

Phần tóc ôm gọn khuôn mặt giúp làm nổi bật đường xương hàm thanh tú, đôi mắt lớn và làn da trắng mịn vốn là những ưu điểm nổi bật của nữ diễn viên. Đây cũng là kiểu tóc được nhiều chuyên gia tạo mẫu đánh giá cao bởi khả năng tạo hiệu ứng gương mặt gọn gàng, hiện đại và sang trọng.

Ngoài ra, Song Hye Kyo còn là gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ săn đón. Cô hiện đồng hành cùng Fendi, thương hiệu kim hoàn Chaumet và nhà nước hoa cao cấp Guerlain.

Sự xuất hiện của cô trong chiến dịch mới một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của biểu tượng thời trang Hàn Quốc. Và có lẽ, sau loạt hình ảnh này, kiểu tóc pixie thanh lịch của Song Hye Kyo sẽ trở thành một trong những xu hướng làm đẹp được nhiều phụ nữ tìm kiếm trong thời gian tới.