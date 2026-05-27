Hình ảnh mới lộ vóc dáng hiện tại của Song Hye Kyo

Sự xuất hiện của Song Hye Kyo tại private event cho BST "Jewels by Nature" diễn ra ở Society Seongsu, Seoul nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc. Minh tinh đình đám xuất hiện với tạo hình lộng lẫy nhưng vẫn đầy khí chất, khiến nhiều người ví cô như một nàng công chúa bước ra từ thế giới trang sức cao cấp của Chaumet. Đại sứ toàn cầu khiến dân tình xao xuyến với nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái dịu dàng đặc trưng. Đặc biệt, vóc dáng của Song Hye Kyo tiếp tục gây chú ý khi cô diện thiết kế ôm nhẹ cơ thể, để lộ bờ vai thanh thoát, khung người cùng đôi chân thon gọn.

Song Hye Kyo rạng rỡ tại triển làm của Chaumet. (Ảnh: Instagram)

Song Hye Kyo được người hâm mộ ví von đẹp như công chúa. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế mini dress ren xuyên thấu màu champagne với phần thêu họa tiết cầu kỳ, tạo cảm giác nữ tính và sang trọng tuyệt đối. Phom váy cúp ngực ôm nhẹ giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh cùng xương quai xanh nổi bật của minh tinh xứ Hàn. Vóc dáng thon thả của nữ diễn viên ở tuổi 45 cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ: eo nhỏ, cánh tay thon và đặc biệt là đôi chân gầy thẳng tắp.

Vóc dáng mảnh mai, làn da trắng mịn cùng nhan sắc trường tồn với thời gian của Song Hye Kyo. (Ảnh: Instagram)

Visual của mỹ nhân sinh năm 1981 thêm phần hoàn hảo nhờ kiểu makeup trong veo nhưng tôn trọn khí chất. Đại sứ toàn cầu của Chaumet chọn tone trang điểm hồng nude trong trẻo với lớp nền mỏng căng bóng, giúp làn da trắng mịn càng thêm phát sáng dưới ánh đèn triển lãm. Phần má hồng và môi bóng nhẹ tạo cảm giác trẻ trung, ngọt ngào nhưng vẫn sang trọng đúng tinh thần high jewelry. Trong khi đó, đôi mắt được nhấn bằng eyeliner mảnh cùng hàng mi cong tự nhiên khiến ánh nhìn thêm dịu dàng và cuốn hút. Nữ diễn viên để tóc đen suôn dài, buộc nửa nhẹ nhàng, vài lọn tóc ôm sát gương mặt làm nên điểm nhấn nữ tính. Trang sức của Chaumet giúp minh tinh xứ Hàn hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng.

Visual sáng hơn cả trang sức của Song Hye Kyo. (Ảnh: Instagram)

Làn da căng bóng, tươi tắn như bị thời gian lãng quên của minh tinh xứ Hàn. (Ảnh: Instagram)

Khả năng quản lý hình thể của Song Hye Kyo luôn khiến công chúng phải thán phục. Vừa qua, trong bộ hình với Vogue China, nữ diễn viên cũng gây bất ngờ với hình tượng phóng khoáng cùng vóc dáng thanh mảnh. Diện những thiết kế ôm sát hoặc cắt xẻ tinh tế, Song Hye Kyo để lộ khung người nhỏ nhắn cùng tỷ lệ cơ thể thanh thoát, gầy nhưng trông vẫn cân đối, quyến rũ.

Nữ diễn viên thường ưu ái các bộ môn nhẹ nhàng, thiên về sự thư giãn và duy trì độ dẻo dai cho cơ thể như yoga, chạy bộ, aerobic, đấm bốc. Thay vì ép bản thân vào một lịch tập khắc nghiệt cố định, Song Hye Kyo thường linh hoạt thay đổi nhiều bài tập khác nhau để cơ thể luôn cảm thấy thoải mái và không bị áp lực. Nhiều người cho rằng bí quyết lớn nhất của Song Hye Kyo không nằm ở việc giảm cân cực đoan, mà ở cách cô tận hưởng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe tinh thần lẫn thể chất, từ đó làm chậm quá trình lão hóa một cách tự nhiên và bền vững.