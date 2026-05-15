Song Hye Kyo ngái ngủ vẫn không quên đội vương miện, loạt ảnh mới gây chấn động cõi mạng

Xuất hiện trên trang bìa mới nhất của Vogue China, Song Hye Kyo một lần nữa chứng minh sức hút khó thay thế của biểu tượng nhan sắc xứ Hàn sau hơn hai thập kỷ hoạt động. Không cần tạo hình quá cầu kỳ, minh tinh đình đám vẫn khiến công chúng chú ý bởi thần thái điềm tĩnh, gương mặt gần như không thay đổi theo thời gian và khí chất của một ngôi sao đã vượt ra khỏi khuôn khổ làn sóng Hallyu. Bên cạnh những chia sẻ về hành trình làm nghề, mở ra góc nhìn sâu hơn về người phụ nữ đứng sau ánh hào quang thì tạo hình "ngái ngủ" độc lạ, đơn giản nhưng vẫn tỏa hào quang nữ hoàng của Song Hye Kyo cũng khiến công chúng phải ấn tượng. Đặc biệt, đứng sau vẻ đẹp chưa tỉnh ngủ gây sốt này là 2 ông lớn Chaumet và Bottega Veneta, cho thấy đẳng cấp thời trang của minh tinh hàng đầu châu Á.

Song Hye Kyo chưa bao giờ trùng lặp concept, và với trang bìa Vogue China lần này cũng vậy. Nữ minh tinh gây ấn tượng với một tạo hình vừa mang sự đối lập về mặt thị giác: váy mỏng manh, dép lông đi trong nhà và chiếc vương miện cao cấp của Chaumet. Bộ váy màu nude ôm nhẹ cơ thể từ Bottega Veneta, với chất liệu mềm rũ thoải mái hoàn toàn phù hợp với concept như vừa bước ra từ phòng ngủ. Thiết kế hai dây kết hợp chi tiết trễ vai buông lơi, gợi lên hình ảnh người phụ nữ nhẹ nhàng, nữ tính và cuốn hút.

Điểm nhấn màu sắc chính là đôi dép lông đỏ rực tăng tính tương phản thú vị cho tạo hình. Sự đối lập giữa đôi dép giản dị với chiếc vương miện đắt đỏ có chủ đích thay vì làm giảm đi sự sang trọng, lại tôn lên thần thái của Song Hye Kyo: Cô có thể đội vương miện như một nữ hoàng, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc, không cần phô trương. Layout makeup của nữ diễn viên cũng góp phần hoàn chỉnh tổng thể. Làn da trong veo, lớp trang điểm nhẹ như sương, ánh mắt còn vương chút buồn ngủ – tất cả tạo nên hình ảnh người phụ nữ vừa tỉnh giấc, chưa kịp chải chuốt, nhưng ánh sáng từ vương miện và khí chất bên trong đã khiến người nhìn khó rời mắt.

Đây không chỉ là một bức ảnh thời trang, mà là tuyên ngôn của một biểu tượng: Song Hye Kyo không cần gồng mình để trở nên đắt giá. Chính sự tự nhiên, lạnh lùng và đẳng cấp đã khiến nữ minh tinh trở nên tỏa sáng dù chẳng cần váy áo lộng lẫy.

Bên cạnh đó, Song Hye Kyo còn đem đến nhiều khung hình trẻ trung, tươi mới trong loạt ảnh thời trang lần này. Những set đồ casual hay các thiết kế tối giản mang gam màu trung tính khắc họa hình tượng thanh lịch, nhẹ nhàng của minh tinh hàng đầu châu Á. Vóc dáng mảnh mai, làn da trắng mịn cùng nhan sắc trường tồn với thời gian của nữ diễn viên khiến những shoot hình trở nên hút mắt.

