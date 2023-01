Song Hye Kyo mất 2 tháng giảm cân nhờ ăn Konjac để vào vai trong "The Glory"

The Glory đánh dấu một bước lột xác của Song Hye Kyo. Trước giờ mỹ nhân họ Song đều đóng khung trong những vai diễn đẹp xinh nhưng khi vào vai Moon Dong Eun, Song Hye Kyo lại thể hiện một sự gai góc mạnh mẽ đầy bí ẩn.

Mọi người vẫn cứ bình luận về nhan sắc của Song Hye Kyo trong The Glory như lộ dấu vết tuổi tác chẳng hạn, nhưng riêng vóc dáng thon gọn của mỹ nhân họ Song thì không ai có thể phủ nhận.

Phân cảnh hot của The Glory, Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) cởi đồ.

Một trong những phân cảnh gây bão khắp mạng xã hội trong The Glory đó chính là đoạn Moon Dong Eun cởi đồ. Và chính biên kịch Kim Eun Sook đã bật mí, Song Hye Kyo mất 2 tháng để giảm cân nhằm tạo ra hiệu ứng hình ảnh tốt nhất cho phân cảnh này.

Để có một cảnh quay xuất thần như vậy, Song Hye Kyo đã dành 2 tháng để giảm cân với konjac - một loại thực phẩm được chiết xuất từ cây khoai nưa, được ưa chuộng tại Nhật Bản và thường được dùng để giảm cân giữ dáng.

Konjac là gì?

Cây konjac hay còn gọi là khoai nưa thuộc giống cây giả thân hành có rễ chứa tinh bột với hàm lượng chất xơ cao gọi là glucomannan. Glucomannan chiếm 40% trọng lượng khô của khoai và thường được sử dụng để bổ sung vào chế độ ăn kiêng và chế biến thạch hoặc bột. Hiện nay phổ biến nhất vẫn là bột konjac, bạn chỉ cần hòa vào nước và uống mỗi ngày.

Công dụng giảm cân giữ dáng của Konjac

Từ lâu, phụ nữ Nhật và Hàn thường xem konjac hay khoai nưa như một món ăn chuyên dùng để giảm cân. Bởi lẽ, trong khoai nưa có chứa thành phần lớn là nước (97%) và 3% còn lại bao gồm chất xơ, đạm, tinh bột và khoáng chất. Đặc biệt, lượng calories trong khoai nưa lại rất thấp nên khi ăn sẽ khiến bạn nhanh no và no lâu hơn bình thường.

Một nghiên cứu năm 2005 cho thấy rằng chất xơ hòa tan từ rễ cây konjac sẽ giúp làm giảm trọng lượng cơ thể, cân bằng chế độ ăn uống và kiểm soát lượng calo. Người dùng vẫn ăn uống đầy đủ, giữ nguyên chế độ sinh hoạt hợp lý sau 5 tuần thì lượng mỡ và vòng eo giảm đáng kể.

Thành phần chính của konjac là một loại chất xơ được gọi là konjac mannan. Chất xơ này không được tiêu hóa bởi các enzym tiêu hóa có trong cơ thể người, và cũng không phải là một chất dinh dưỡng mà chúng ta phải hấp thụ mà nó trở thành dinh dưỡng cho các vi khuẩn đường ruột (vi khuẩn tốt) kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Konjac sẽ tạo cảm giác no nhưng không hề tích trữ tinh bột hay chất béo vào bên trong cơ thể, vậy nên đây luôn được đánh giá là một trong những loại thực phẩm giảm cân cực kì hiệu quả.

Ngoài ra, konjac có thể trực tiếp tiêu trừ các gốc tự do của quá trình oxy hóa. Konjac thông qua enzim superoxide dismutase và hoạt tính của polyphenol oxidase để kích hoạt chất glutathione, hạ thấp hàm lượng phân tử MDA trong gan, do đó nó có khả năng rất mạnh trong việc phá hủy các gốc tự do bên ngoài cơ thể và bảo vệ các tổn hại đến gen. Vậy nên bên cạnh công dụng giảm cân giữ dáng, konjac còn mang lại cho phái đẹp một nhan sắc và thân hình tươi trẻ, rạng rỡ.

Đó chính là lý do vì sao Song Hye Kyo chỉ cần 2 tháng là đã có thể giảm cân nhanh chóng, tự tin thể hiện cảnh hot trong phim dù đã bước qua tuổi 40.