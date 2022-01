Song Hye Kyo mặc áo sơ mi trong phim mới: Đã chạm đến đỉnh cao sang xịn mịn rồi!

Áo sơ mi là món thời trang cơ bản của dân công sở. Và đây cũng chính là lý do, bất cứ phim Hàn Quốc nào có bối cảnh văn phòng làm việc, các nữ diễn viên trong đó đều thường xuyên diện áo sơ mi. Song Hye Kyo trong "Now, We Are Breaking Up" hóa thân vào vai diễn nhà thiết kế tại một công ty thời trang, nên cô cũng chẳng thể bỏ qua áo sơ mi khi hoàn thiện style công sở.

Khác với phong cách diện áo sơ mi có chút phóng khoáng, ngọt ngào ở những bộ phim trước kia, Song Hye Kyo trong "Now, We Are Breaking Up" mặc sơ mi theo hướng nền nã, tinh tế hơn, nhưng không kém phần tươi trẻ. Ngắm một loạt set áo sơ mi dưới đây của Song Hye Kyo, chị em sẽ có thêm nhiều ý tưởng nâng cấp style công sở trong năm mới.

Combo gồm áo sơ mi màu trà sữa, kết hợp với chân váy nâu của Song Hye Kyo rất nhẹ nhàng và thanh lịch. Nữ diễn viên đã không quên sơ vin để tăng gấp bội vẻ chỉn chu, và độ tôn dáng của outfit. Tuy tổng thể trang phục mang gam màu tương đối trầm, nhưng không vì thế mà kém phần trẻ trung.

Diện áo sơ mi trắng đơn giản nhưng nhờ chi tiết cổ Chelsea, vẻ ngoài của Song Hye Kyo trở nên ấn tượng và sang hơn hẳn. Kiểu tóc buộc đuôi ngựa quả là lựa chọn hợp lý trong trường hợp này, vì mang đến cho Song Hye Kyo sự tươi trẻ, ngọt ngào.

Quàng một chiếc khăn nhỏ khi diện áo sơ mi là cách mix đồ không mới, nhưng chưa bao giờ hết thú vị. Món phụ kiện này giúp tổng thể trang phục có điểm nhấn, trông phóng khoáng và nổi bật hơn.

Những lúc không biết mặc gì, áo sơ mi trắng và quần jeans vẫn là lựa chọn không bao giờ sai. Tuy nhiên, với combo này, chị em nên chọn áo sơ mi dáng suông như item của Song Hye Kyo, và đừng bỏ qua thao tác sơ vin. Những chi tiết nho nhỏ ấy sẽ giúp nâng cấp style rất mạnh mẽ.

Không chỉ diện áo sơ mi, Song Hye Kyo còn ưu ái váy sơ mi để hoàn thiện style ngọt ngào, tươi xinh, đứng cạnh tình trẻ vẫn thấy rất đẹp đôi. Lựa chọn của Song Hye Kyo là mẫu váy sơ mi không quá lòe loẹt, mang họa tiết kẻ trang nhã, nhờ vậy mà vẻ ngoài được "ăn gian" tuổi, nhưng chẳng hề đem lại cảm giác "cưa sừng làm nghé".

Áo sơ mi tay bồng luôn là bảo chứng cho vẻ ngoài yêu kiều, sang chảnh. Tổng thể trang phục của Song Hye Kyo thêm phần xinh tươi hơn nữa nhờ chiếc nơ nhấn nhá phần cổ áo.

Áo sơ mi + gilet là combo kinh điển, nhưng không hề dễ mặc. Tuy nhiên, Song Hye Kyo đã chinh phục bộ đôi này xuất sắc nhờ chọn item có thiết kế vừa vặn với vóc dáng, mang gam màu trung tính. Kết quả, outfit của cô trông rất thanh lịch, hiện đại.

Layer áo sơ mi trắng bên trong bộ suit là cách mix đồ đơn giản, nhưng kết quả "rất ra gì và này nọ". Nhờ chọn bộ suit màu ghi xám, mặc sơ mi trắng cổ Chelsea, cài khuy áo chỉn chu, Song Hye Kyo có được vẻ ngoài thời thượng đến từng centimet.

Sơ mi denim chưa bao giờ lỗi mốt. Với item này, Song Hye Kyo áp dụng công thức denim on denim, rồi sơ vin gọn gàng. Điểm nhấn của bộ đồ Song Hye Kyo đang diện còn nằm ở chiếc áo kẻ quàng vai giúp thắp sáng cả set trang phục, tăng thêm sự trẻ trung, ấn tượng.

Ngay cả khi diện đồ hồng, Song Hye Kyo vẫn có được sự sang trọng, tinh tế. Combo gồm áo sơ mi hồng cách điệu, kết hợp với quần âu mang tông màu nâu của Song Hye Kyo có sự hài hòa tuyệt đối về mặt màu sắc, toát lên vẻ "tây tây" và xịn mịn.

Ảnh: Sưu tầm