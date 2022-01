Song Hye Kyo diện đồ màu hồng sang chảnh ngút ngàn, không bao giờ mắc lỗi

Những items có gam màu hồng nữ tính, ngọt ngào thường "mang tiếng" là khó mặc, sến sẩm. Đặc biệt là với các chị em ngoài tuổi 30, đồ màu hồng càng thêm khó nhằn vì nếu không cẩn thận, diện lên sẽ thành "cưa sừng làm nghé" như chơi.

Ấy vậy mà với Song Hye Kyo, đồ màu hồng gần như chẳng bao giờ là bài toán khó. Chẳng phải đến phim "Now, We Are Breaking Up", Song Hye Kyo trước đó đã rất siêng năng diện đồ màu hồng, và luôn chinh phục thành công. Ngắm một loạt outfit mang tông màu hồng nữ tính, dịu ngọt sau đây của Song Hye Kyo, nàng 30+ sẽ biết chinh phục gam màu này theo cách tinh tế nhất.

Mẫu váy trơn màu hồng nhạt, cổ vuông với thiết kế ôm nhẹ đã giúp tôn lên vóc dáng thon gọn, gợi cảm của Song Hye Kyo. Chưa kể, kiểu dáng đơn giản của mẫu váy còn đem đến vẻ ngoài thanh lịch, nhưng không kém phần ngọt ngào cho người mặc.

Áo sơ mi hồng nhạt + chân váy trắng chính là sự kết hợp an toàn nhất, vì đảm bảo vẻ hài hòa cho người diện. Combo này còn giúp nhân đôi vẻ tươi trẻ, lý tưởng để nàng 30+ áp dụng, mà chẳng sợ bị "cưa sừng làm nghé".

Combo áo blouse + chân váy xếp ly tuyền màu hồng này thực sự rất nữ tính và sang trọng. Ý tưởng này hoàn hảo để diện đến công sở, những cũng hợp lý nếu chị em áp dụng trong dịp Tết.

Diện bộ suit màu hồng nhạt, chị em sẽ không bao giờ lo bị "dừ". Và dù toát lên nét ngọt ngào, tươi trẻ, bộ suit này vẫn gây ấn tượng ở sự thanh lịch, và cool ngầu. Đôi giày sneaker Song Hye Kyo diện thực sự rất ăn ý với bộ đồ.

Bộ trang phục Song Hye Kyo diện vốn khá đứng dáng, nhưng nhờ mang tông màu hồng đất, tổng thể trang phục vẫn ghi điểm ở sự trẻ trung, tươi sáng. Nàng công sở nên ghim chặt cách mix đồ này, kiểu gì cũng ghi điểm phong cách tuyệt đối.

Nhờ outfit của Song Hye Kyo, chị em sẽ nhận ra tông màu hồng và nâu chính là cặp bài trùng hoàn hảo. Chiếc áo blouse màu hồng nhạt với quần nâu chẳng những thanh lịch, mà còn toát lên vẻ "tây tây", sang chảnh. Đừng quên thao tác sơ vin vì tuyệt chiêu nho nhỏ này có thể nâng cấp cả bộ đồ.

Combo áo blouse cổ buộc nơ + chân váy đồng bộ này rất nổi bật và ngọt ngào. Khi Song Hye Kyo sơ vin gọn gàng, đi giày slingback mũi nhọn, vẻ ngoài của cô có được vẻ sang xịn mịn hết cỡ. Outfit đẹp xuất sắc này của Song Hye Kyo đáng để ghim vào cẩm nang mặc đẹp của nàng 30+.

Áo thun kẻ ngang với blazer hồng tưởng là rối mắt, lòe loẹt nhưng hóa ra lại hợp nhau đến lạ. Tổng thể trang phục này rất bắt mắt, đồng thời cũng giúp người mặc có được vẻ thanh lịch, sành điệu.

Một lần nữa, Song Hye Kyo chứng minh cô chính là "cao thủ" diện đồ hồng. Vẻ ngoài của nữ diễn viên toát lên vẻ tinh tế, đẳng cấp dù chỉ diện combo đơn giản gồm áo dáng lửng + chân váy xòe mang tông màu hồng nhạt.

Diện váy hồng với trang sức xa xỉ, Song Hye Kyo trông vừa nhẹ nhàng, trang nhã, lại vừa quý phái và đẳng cấp. Quả không hổ danh là biểu tượng thời trang của màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

Song Hye Kyo ngọt ngào và thanh lịch với bộ đôi váy ngắn, khoác ngoài blazer hồng. Tổng thể trang phục này còn cho hiệu quả tôn dáng tốt.

Set đồ của Song Hye Kyo cho thấy rằng outfit màu hồng cũng có thể đạt điểm tinh tế level max. Combo áo blouse + blazer xuyệt tông hồng của Song Hye Kyo rất trang nhã, ai mặc cũng đẹp.

Ảnh: Sưu tầm