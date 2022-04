Song Hye Kyo đúng là "on the next level": Cho loạt đàn em trẻ tuổi "ngửi khói" khi cùng quảng bá trang sức Chaumet

Không chỉ gửi gắm sản phẩm vào tay Song Hye Kyo, Chaumet gần đây còn để mắt đến những lứa mỹ nhân trẻ tuổi. Nayeon, Jang Won Young và nữ diễn viên Moon Ga Young lần lượt là những cái tên được hãng trang sức cao cấp hợp tác để quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, gừng càng già càng cay, Đại sứ của Chaumet - Song Hye Kyo so ra vẫn "ăn đứt" đàn em vì cô ấy ở 1 đẳng cấp khác khi đồng hành cùng nhãn hàng.

Song Hye Kyo

Thời gian là kẻ thù tàn phai nhan sắc nhiều người nhưng với Song Hye Kyo thì không. Ở tuổi 41, bà Song đã vun đắp thành công khí chất mặn mà, tinh tế, sang trọng mà vẫn phảng phất nét nữ tính kiêu kì, cực kì phù hợp với tinh thần Chaumet

Bộ ảnh gần nhất của Song Hye Kyo chụp cho Chaumet đã chứng minh điều đó. Trang phục, tóc tai, makeup đều rất tối giản nhưng chính thần thái của Song Hye Kyo đã tôn lên nét đẹp của trang sức Chaumet. Từ cách đặt tay, nghiêng người cho đến biểu cảm gương mặt đều cho thấy sự tự tin, chuyên nghiệp cùng đẳng cấp của ngọc bảo nhan sắc xứ Hàn

Nayeon (TWICE)

Nayeon gần đây thường xuyên xuất hiện trên bìa các tạp chí hợp tác quảng bá trang sức Chaumet. Trái ngược với Song Hye Kyo, ở là Nayeon là nét đẹp trẻ trung, thanh tân. Cách tạo dáng của nàng idol có phần cầu kì hơn đàn chị: đưa tay lên trên cao, đặt cả 2 bàn tay cận mặt nhằm khoe ra bộ nhẫn

Jang Won Young (IVE)

Ít tuổi nhất trong cuộc đua lần này là mỹ nhân thế hệ mới Jang Won Young. Cùng diện trang phục sáng màu, cùng 1 layout makeup, na ná màu tóc nên Won Young và Nayeon nom chừng không khác biệt là bao. Tuy nhiên, cách đặt tay của nàng idol 2k4 nhìn qua có vẻ cứng nhắc, muốn show ra vẻ đẹp của trang sức nhưng lại hơi gượng

Moon Ga Young

Tham gia vào "cuộc chiến" quảng bá trang sức Chaumet còn có nữ diễn viên Moon Ga Young. Mỹ nhân True Beauty diện trang phục 2 dây, cúp ngực nhằm khoe ra vẻ đẹp của dây chuyền và nhẫn. Cách tạo dáng của cô nhìn tự nhiên hơn 2 nàng idol nhưng so với Song Hye Kyo thì còn kém xa

Bên dưới bài đăng so sánh về bộ ảnh quảng bá Chaumet của 4 nàng mỹ nhân, đa phần netizen đều đồng tình rằng Song Hye Kyo ở 1 đẳng cấp khác so với đàn em:

- Song Hye Kyo với Chaumet mãi đỉnh. Cách pose của cô ấy làm nổi bật hẳn bộ trang sức, dù cô ấy đẹp nhưng bộ trang sức không hề bị vẻ đẹp ấy làm cho chìm đi, ngược lại, 2 thứ nâng đỡ nhau cùng toả sáng.

- Lần này Song Hye Kyo "on the next level" thật sự. Cái ảnh ngồi trên ghế nhìn đúng sang.

- Công nhận Song Hye Kyo hợp Chaumet thật. Vibe cá nhân với cách pose sang xịn mịn quá trời, out trình mấy cô kia luôn.

- So ra thì mỗi người mỗi vibe khác nhau. Như Song Hye Kyo thì trưởng thành, quyến rũ. Còn về phần Nayeon và Won Young thì thiên hướng nhẹ nhàng, xinh xắn, trẻ trung. Gần đây Chaumet muốn hướng tới tệp khách hàng trẻ nên 2 cô đó cũng thể hiện đúng tinh thần rồi. Có điều là 2 cô idol phải nhận nhiều phụ kiện để quảng bá, nên cách chụp ảnh còn rườm rà, rối mắt.

- Không phải tự dưng bà Song được phong Đại sứ, Chaumet và Song Hye Kyo đúng đỉnh khi xếp cạnh nhau.

