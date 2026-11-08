Một trong những điểm đáng chú ý trong thói quen tập luyện của Son Ye Jin là sự kết hợp giữa các bộ môn rèn luyện sức bền, độ dẻo dai và những bài tập sức mạnh chuyên biệt. Nữ diễn viên đã gắn bó với Pilates khoảng 10 năm từ trước năm 2022. Trong một cuộc trò chuyện với người hâm mộ, cô tiết lộ bản thân xem việc đến phòng tập như một lời hứa với chính mình và huấn luyện viên. Dù bận rộn, cô vẫn cố gắng giữ lịch tập đều đặn, trừ những lúc sức khỏe không cho phép. Nhờ vóc dáng thon thả mà minh tinh xứ Hàn cũng trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Pilates và TRX: Bộ đôi giúp cơ thể săn chắc, dẻo dai

Pilates là một trong những bộ môn được Son Ye Jin kiên trì theo đuổi. Các bài tập tập trung vào nhóm cơ trung tâm, bao gồm cơ bụng, lưng và vùng hông, đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát chuyển động, thăng bằng và độ linh hoạt. Việc rèn luyện những nhóm cơ này giúp cơ thể có nền tảng vững chắc hơn, hỗ trợ tư thế và tạo cảm giác thanh thoát khi di chuyển.

Bên cạnh Pilates, nữ diễn viên còn yêu thích TRX – hình thức tập luyện sử dụng dây treo và chính trọng lượng cơ thể để tạo lực cản. Những động tác như squat, plank hay nâng hông đòi hỏi người tập phải phối hợp nhiều nhóm cơ cùng lúc, đặc biệt là cơ bụng và lưng. Nhờ đó, TRX vừa hỗ trợ phát triển sức mạnh, vừa cải thiện khả năng giữ thăng bằng và sự ổn định của cơ thể. Son Ye Jin thậm chí từng giới thiệu các bài tập TRX trên một chương trình truyền hình, khiến khán giả bất ngờ trước nền tảng thể lực của mình.

Tập trung rèn cơ lưng để có vóc dáng thanh thoát

Gần đây, nhóm cơ lưng cũng trở thành một phần đáng chú ý trong lịch tập của Son Ye Jin. Nữ diễn viên từng chia sẻ hình ảnh thực hiện các động tác như lat pulldown và high cable row tại phòng gym. Đây là những bài tập sử dụng máy kéo cáp, tác động chủ yếu đến cơ xô, cơ lưng giữa và vùng quanh bả vai, giúp phần thân trên thêm săn chắc, cân đối.

Việc rèn luyện cơ lưng không chỉ nhằm tạo đường nét đẹp khi diện những thiết kế hở lưng hay váy dạ hội. Một nhóm cơ lưng khỏe còn hỗ trợ giữ ổn định bả vai, cải thiện khả năng kiểm soát tư thế và hạn chế tình trạng khom vai do ngồi lâu. Khi phần thân trên được nâng đỡ tốt, dáng đứng cũng trở nên thẳng và tự nhiên hơn, tạo cảm giác cao ráo, thanh thoát.

Tuy nhiên, không nên xem tập lưng như một phương pháp trực tiếp nâng cơ mặt hay ngăn chảy xệ đường viền hàm. Tư thế tốt có thể giúp tổng thể diện mạo trông chỉn chu, trẻ trung hơn, nhưng không thể thay thế các phương pháp chăm sóc da hay can thiệp y khoa. Với những động tác kéo cáp, người tập cũng cần lựa chọn mức tạ phù hợp, thực hiện đúng kỹ thuật và tránh cố gắng kéo quá sức để hạn chế chấn thương vai, cổ.

Golf và vận động vì sức khỏe tinh thần

Ngoài những buổi tập trong phòng gym, Son Ye Jin còn dành sự yêu thích cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là golf. Cô từng chia sẻ bản thân vẫn là người mới và chưa chơi môn thể thao này thật sự giỏi, dù có những khoảnh khắc trên sân trông khá chuyên nghiệp. Golf kết hợp giữa đi bộ, xoay thân người và vận động tay chân, đồng thời đem lại khoảng thời gian thư giãn sau lịch trình làm việc bận rộn.

Điều thú vị là Son Ye Jin không xem tập luyện đơn thuần như một cách giảm cân. Trong cuộc phỏng vấn năm 2022, cô cho biết vận động chủ yếu giúp bản thân duy trì sức khỏe tinh thần và nguồn năng lượng tích cực. Theo nữ diễn viên, vẻ đẹp khi trưởng thành không chỉ nằm ở đường nét gương mặt mà còn đến từ cảm giác khỏe khoắn, vui vẻ toát ra từ bên trong.

Ở tuổi 44, bí quyết giữ gìn diện mạo của Son Ye Jin vì thế không nằm ở một bài tập thần kỳ hay chế độ ép cân cấp tốc. Sự kiên trì với Pilates, TRX, tập sức mạnh và các hoạt động ngoài trời mới là nền tảng giúp cô duy trì thể lực, vóc dáng săn chắc và phong thái tự tin theo năm tháng.

Ảnh: Instagram.