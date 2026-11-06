Kiểu áo vừa gợi cảm vừa thanh lịch chuẩn "old money" đang được sủng ái nhất mùa Thu

Nếu phải chọn một món đồ vừa đủ quyến rũ để tạo điểm nhấn, vừa giữ được vẻ thanh lịch, kín đáo của phong cách old money, áo dài tay trễ vai chắc chắn là cái tên đáng cân nhắc trong mùa Thu năm nay. Thiết kế này khéo léo để lộ phần xương quai xanh và bờ vai thanh mảnh, tạo nên nét gợi cảm đầy tinh tế mà không cần đến những đường cắt xẻ táo bạo. Đặc biệt, kiểu áo dài tay còn rất hợp với tiết trời se lạnh, giúp chị em vừa mặc đẹp vừa cảm thấy thoải mái trong những ngày giao mùa.

1. Vẻ gợi cảm vừa đủ làm nên sức hút của áo trễ vai

Phong cách old money thường gắn liền với những món đồ có thiết kế tối giản, phom dáng chỉn chu và bảng màu trang nhã. Thay vì phô trương bằng logo hay chi tiết trang trí cầu kỳ, phong cách này chinh phục người đối diện bằng sự tinh tế trong cách lựa chọn trang phục. Áo dài tay trễ vai là một trong những thiết kế đáp ứng khá trọn vẹn tinh thần ấy. Điểm đặc biệt của chiếc áo nằm ở sự đối lập thú vị giữa phần thân áo kín đáo và khoảng hở ở vai. Thiết kế dài tay giúp tổng thể trông thanh lịch, nền nã, trong khi đường cổ trễ vai lại tạo điểm nhấn quyến rũ, làm nổi bật xương quai xanh và phần cổ. Nhờ vậy, người mặc không cần diện trang phục quá hở vẫn có thể tạo nên vẻ ngoài cuốn hút.

Bên cạnh đó, chất liệu của áo cũng góp phần quyết định hiệu ứng trang phục. Những mẫu áo dệt kim, len tăm hoặc thun co giãn mềm mại thường được yêu thích bởi khả năng ôm vừa vặn cơ thể, tạo đường nét gọn gàng mà vẫn thoải mái. Với những ngày Thu mát mẻ, áo dệt kim trễ vai còn mang đến cảm giác ấm áp hơn so với các thiết kế áo hai dây hay áo cộc tay thường thấy trong mùa hè.

2. Chọn áo tối giản để giữ trọn tinh thần old money

Nếu muốn diện áo trễ vai theo phong cách old money, chị em nên ưu tiên những thiết kế càng đơn giản càng tốt. Một chiếc áo trơn màu, không có quá nhiều chi tiết trang trí, với độ ôm vừa phải thường dễ tạo cảm giác sang trọng hơn những mẫu áo đính đá, bèo nhún hay cut-out phức tạp. Các gam màu cơ bản như trắng, kem, be, đen, nâu, xám và xanh navy là lựa chọn lý tưởng. Đây đều là những sắc màu mang vẻ đẹp cổ điển, dễ phối với nhiều món đồ khác nhau và không bị lỗi mốt theo thời gian. Chẳng hạn, áo trễ vai màu kem kết hợp cùng quần âu nâu tạo nên diện mạo nhẹ nhàng, thanh lịch; áo đen phối chân váy midi lại mang đến vẻ ngoài nữ tính, có phần sang trọng. Nếu yêu thích phong cách trẻ trung, chị em có thể chọn áo màu xám hoặc trắng phối cùng quần jeans xanh đậm.

Một lưu ý nhỏ là nên chọn áo có độ ôm vừa vặn, không quá bó sát khiến trang phục mất đi vẻ tinh tế. Phần cổ áo cũng cần đủ chắc chắn để giữ vị trí khi vận động, tránh tình trạng phải liên tục chỉnh sửa. Với những người có bờ vai rộng hoặc muốn tạo cảm giác vóc dáng cân đối hơn, các thiết kế cổ trễ ngang vừa phải, có phần tay áo mềm mại sẽ là lựa chọn đáng thử.

3. Tùy hoàn cảnh để chọn độ trễ vai phù hợp

Không phải tất cả các mẫu áo trễ vai đều có mức độ gợi cảm giống nhau. Có thiết kế chỉ để lộ nhẹ phần đầu vai, trong khi một số kiểu lại khoét rộng, để lộ gần như toàn bộ bờ vai và phần xương quai xanh. Vì vậy, tùy vào địa điểm và hoàn cảnh, chị em nên cân nhắc lựa chọn kiểu áo phù hợp. Khi đi làm hoặc tham dự những buổi gặp gỡ cần sự chỉn chu, áo trễ vai nhẹ với phần cổ áo không quá rộng sẽ là lựa chọn an toàn. Chị em có thể kết hợp cùng quần âu ống suông, chân váy dài hoặc blazer khoác ngoài để tăng vẻ chuyên nghiệp. Nếu môi trường công sở có quy định trang phục nghiêm túc, một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài cũng giúp tổng thể kín đáo hơn mà vẫn giữ được nét nữ tính.

Trong khi đó, khi đi chơi, hẹn hò hay dạo phố, chị em có thể thoải mái thử những thiết kế trễ vai sâu hơn. Áo ôm dáng phối cùng chân váy satin, chân váy chữ A hoặc quần jeans ống rộng đều tạo nên những bản phối đẹp mắt. Đặc biệt, khi kết hợp với quần âu cạp cao và giày cao gót, chiếc áo trễ vai có thể mang đến vẻ ngoài vừa quyến rũ vừa hiện đại, phù hợp cho những buổi tối cần ăn mặc nổi bật hơn một chút.

4. Phối đồ khéo léo để diện áo trễ vai thật sang

Để chiếc áo trở thành điểm nhấn chính, chị em không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện. Một đôi khuyên tai nhỏ, vòng cổ thanh mảnh hoặc chiếc đồng hồ cổ điển đã đủ hoàn thiện diện mạo. Với thiết kế có phần cổ rộng, bạn nên hạn chế những món trang sức quá lớn hoặc cầu kỳ để tránh làm mất đi vẻ tinh tế của đường vai. Về trang phục đi kèm, quần âu, chân váy midi, chân váy bút chì và quần jeans tối màu đều là những lựa chọn dễ ứng dụng. Nếu áo có phom ôm, hãy thử kết hợp cùng quần ống rộng hoặc chân váy có độ rủ để tạo sự cân bằng. Ngược lại, với những mẫu áo hơi rộng hoặc có phần tay phồng, quần dáng đứng hay chân váy ôm sẽ giúp tổng thể gọn gàng hơn. Dưới đây là 1 số mẫu áo mà bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: KAYLIN

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Nơi mua: MARC

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Không quá kín đáo đến mức đơn điệu, cũng không quá hở hang để mất đi vẻ thanh lịch, áo dài tay trễ vai chính là món đồ dung hòa hoàn hảo giữa nét gợi cảm và tinh thần cổ điển. Chỉ cần chọn đúng phom dáng, màu sắc và cách phối đồ, chị em đã có thể tạo nên diện mạo chuẩn old money đầy cuốn hút trong mùa Thu.