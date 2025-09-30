Sơn Tùng M-TP được khen mặc đẹp hơn người mẫu 1m8 của Balenciaga, có xứng đáng?

Tối 28/9, Sơn Tùng M-TP vừa có sân khấu âm nhạc thứ 2 trong tháng 9, gặp gỡ người hâm mộ thủ đô Hà Nội. Trong các show diễn gần đây, Sơn Tùng M-TP thường xuyên xen kẽ hình tượng "bá tước" gây sốt thời gian qua và thời trang Hip-hop vẫn luôn tạo được sức hút. Tuy nhiên, phải thừa nhận mỗi lần nam ca sĩ khoác lên mình suit đen lịch lãm vẫn gây được ấn tượng mạnh mẽ hơn cả. Đêm qua, một thiết kế có tuổi đời 7 năm - từ bộ sưu tập Spring 2019 của Balenciaga được Sơn Tùng M-TP "làm sống lại" cùng mái tóc bạch kim lãng tử.

Kết thúc đêm nhạc này cũng là lúc những màn so sánh xuất hiện. Sơn Tùng M-TP bị gọi tên khi tạo hình này của anh một lần nữa gợi nhắc đến G-Dragon, ngoài ra tranh cãi Sơn Tùng M-TP và người mẫu nam từng làm chủ thiết kế này trên sàn runway, ai mặc đẹp hơn? Cũng khiến cư dân mạng bàn tán quyết liệt.

Sơn Tùng M-TP mặc thiết kế từ BST Spring 2019 của Balenciaga trên sân khấu mới.

Tháng 10/2018, dưới sự chỉ đạo của giám đốc sáng tạo Demna Gvasalia, BST Spring 2019 của Balenciaga trình làng tại Paris với các thiết kế chủ yếu là sự kết hợp giữa cầu vai vuông vức mạnh mẽ, áo liền quần rộng rãi và đường cắt may 3D, trong khi màu sắc bao gồm các gam màu trung tính và họa tiết vui nhộn, nổi bật nhất là hình ảnh tháp Eiffel.

Trên sàn diễn, thiết kế này được styling bao gồm bộ suit oversized 2 mảnh và áo sơ mi có hoạ tiết đồng bộ bên trong. Nam người mẫu thể hiện có phom dáng mảnh khảnh, visual nam tính với tóc buzz cut và đôi mắt 1 mí đậm chất châu Á. Trong khi đó, Sơn Tùng M-TP có chút biến tấu khi kết hợp cùng áo sơ mi gothic bèo nhún, tạo cảm giác cổ điển, ma mị.

Tranh luận nổ ra khi nam ca sĩ được khen mặc đẹp hơn mẫu.

Tranh cãi nổ ra khi một bài đăng trực tiếp so sánh hình ảnh của Sơn Tùng M-TP và look này trên sàn diễn 7 năm trước, cùng lời nhận xét ưu ái cho nam ca sĩ Việt Nam: "Sơn Tùng M-TP mặc đẹp hơn mẫu!". Hành động này đã thổi bùng cơn khát bàn luận của netizen sau đêm diễn còn nóng hổi của Sơn Tùng M-TP. Nhiều người chỉ ra rằng luận điểm này chỉ mang tính chất chủ quan, vô cùng khập khiễng.

Phải công nhận Sơn Tùng M-TP có lợi thế visual, gương mặt điển trai của một ngôi sao giải trí. Nhưng thế mạnh vóc dáng, thần thái để thể hiện trọn vẹn ý tưởng thiết kế rõ ràng là điều mà người mẫu quốc tế đang có được. "Người mẫu mặc để tôn trang phục lên còn người khác mặc để tôn sắc đẹp lên" - một người dùng để lại quan điểm. Thậm chí, thiết kế oversized lý tưởng mà Balenciaga trình diễn ban đầu còn bị nhận xét là bị làm mất phom khi ở trên người Sơn Tùng M-TP.

Chưa kể, thời gian qua nam ca sĩ đang trong giai đoạn làm mới ngoại hình, cơ bắp, vạm vỡ hơn. Dễ thấy nhất khi so sánh vẻ ngoài của Sơn Tùng M-TP trong show diễn mới đây và một sân khấu năm 2022. Cũng với màu tóc bạch kim, outfit tương tự, thậm chí áo sơ mi cũng được mặc lại, Sơn Tùng M-TP đã không còn "thư sinh" như xưa.