Sơn Tùng M-TP bắt trend outfit "tổng tài" đi xin lỗi, nhưng không đuổi kịp Jack

Outfit siêu hot của nhân vật "tổng tài" đi xin lỗi mới đây vẫn còn chưa hạ nhiệt thì lại được đem ra bàn tán thêm nữa khi mới đây, Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong một bộ cánh có phối màu tương tự, khiến người xem không thể không liên tưởng.

Nam ca sĩ chọn full look đến từ Miu Miu với sơ mi kẻ caro xanh, trắng layer bên trong chiếc áo sweater xanh navy cổ điển. Phần dưới, anh kết hợp quần kaki ống suông màu beige sáng, thắt lưng da bản nhỏ ton-sur-ton cùng đôi boots nâu trầm bóng bẩy. Cả set vừa mang hơi hướng preppy, vừa toát lên vibe thanh lịch, chỉn chu nhưng không kém phần trẻ trung.

Nếu outfit "tổng tài giả tưởng" khiến dân mạng bật cười thì màn xuất hiện của "tổng tài thứ thiệt" Sơn Tùng lại vô cùng hút mắt từ thần thái đến outfit hàng hiệu, khẳng định đẳng cấp khác biệt.

Full set đồ có giá hơn 6300 Euro (khoảng 198 triệu đồng) của Sơn Tùng mặc trong event mới thực chất không hề xa lạ. Đây chính là bản phối từng được Miu Miu chọn làm "key item" trong BST Spring/Summer 2024, ra mắt vào năm 2023.

Thời điểm đó, nhà mốt Ý đã để loạt outfit xoay quanh công thức layer sơ mi caro xanh, trắng mix cùng áo polo/sweater xanh navy trở thành tinh thần chủ đạo của show diễn. Điểm nhấn nằm ở tính unisex vừa trung tính, vừa tính tinh nghịch, phù hợp với DNA phá cách vốn có của Miu Miu. Không ít look trên sàn runway khi ấy đều xoay quanh cách phối này, từ chân váy, quần shorts cho đến layering với áo khoác, tạo nên một chuỗi outfit thống nhất và mang tính biểu tượng.

Sức ảnh hưởng rộng khắp và lâu dài của Miu Miu đã nhanh chóng khiến màn kết hợp này thịnh hành khắp các sân khấu cũng như đường phố. Jack (J97) hay có thể xem là "tổng tài" thứ 3, trong một buổi tổng duyệt hồi tháng 8 cũng học hỏi công thức này để cho mình một outfit... mang hơi thở Miu Miu.

Cũng là sơ mi kẻ caro layering với sweater xanh navy, thế nhưng dân tình khó kết luận được outfit của Jack tới từ thương hiệu nào. Tuy nhiên về độ bắt trend lần này, chắc Sơn Tùng M-TP phải chịu thua Jack "một xíu" rồi.