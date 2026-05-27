Theo Sohu, một trường hợp đau lòng liên quan đến bệnh dại vừa được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) công bố đang khiến nhiều người bàng hoàng.

Thông tin được đăng tải ngày 21/5 cho biết một bé trai họ Long đã mang từ nhà ông ngoại về nuôi một con chó màu trắng. Con chó vốn hiền lành nhưng bất ngờ có biểu hiện hung dữ bất thường. Sau đó, con vật liên tiếp cắn cậu bé và chị gái cùng 1 người dân trong làng.

Sau khi bị chó cắn, cậu em trai kể lại với bà nội nên được bà đưa đến trạm y tế để rửa sạch vết thương, tiêm vắc-xin phòng dại và huyết thanh kháng dại.

Trong khi đó, cô chị 11 tuổi vì sợ bị gia đình trách mắng nên không nói với ai việc mình bị chó cắn, cũng không xử lý vết thương hay đi tiêm phòng.

Đến một tối vào tháng 2 năm nay, bé gái đột ngột xuất hiện triệu chứng nôn ói. Chỉ sau 1 đêm, tình trạng chuyển nặng khi bệnh nhi bắt đầu sợ nước, sợ gió, nghe tiếng nước chảy là cổ họng co thắt dữ dội.

Gia đình lập tức đưa em đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ nghi ngờ đây là ca mắc bệnh dại nên nhanh chóng cho nhập viện. Tuy nhiên, đến rạng sáng hôm sau, bé gái không qua khỏi. Kết quả xét nghiệm mẫu nước bọt cho thấy dương tính với virus dại.

Theo bác sĩ, từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên đến lúc bé gái ra đi, thời gian chưa đầy 48 giờ.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh bệnh dại gần như có tỷ lệ không qua khỏi 100% khi đã phát bệnh, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu xử lý đúng ngay sau khi bị động vật cắn.

Khi bị chó, mèo cắn, người dân cần sơ cứu đúng cách bằng cách rửa vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sát trùng bằng cồn hoặc iốt, sau đó đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng.

Những điều không nên làm đối với vết cắn của động vật là: sử dụng các chất kích thích vào vết thương như ớt bột, nước ép hoặc nhựa cây, axit hoặc kiềm; băng bó, đắp thuốc kín vết thương.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc quản lý tốt đàn chó và tiêm phòng vắc-xin đầy đủ cho vật nuôi là biện pháp hiệu quả nhất để loại trừ bệnh dại ở người.

Mỗi người dân nuôi chó, mèo cần có trách nhiệm: không thả rông, đeo rọ mõm cho chó khi ra ngoài, tiêm phòng đầy đủ định kỳ và giám sát trẻ nhỏ tiếp xúc với động vật. Với những người thuộc nhóm nguy cơ cao như bác sỹ thú y, người buôn bán hoặc tiếp xúc thường xuyên với chó mèo, nên tiêm vắc-xin dự phòng chủ động.

