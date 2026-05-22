Chiều 18/5, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, các y bác sĩ đã nội soi, gắp thành công đồng xu đồ chơi mắc trong thực quản của bé trai 7 tuổi.

Trước đó, vào ngày 17/5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi B.K.V (7 tuổi, ngụ phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau) trong tình trạng nôn ói, nghi nuốt phải dị vật.

Người nhà bé B.K.V cho biết, sau bữa cơm trưa, trong lúc vui chơi, bé vô tình nuốt phải đồng xu dùng để chơi game có đường kính khoảng 2 cm. Ngay sau đó, bé nôn ói liên tục nên gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Phim X-quang cho thấy dị vật mắc tại thực quản bé trai. Ảnh: báo Cà Mau Online

Tại bệnh viện, các y bác sĩ đã khẩn trương tiến hành nội soi thực quản và lấy dị vật ra ngoài an toàn.

Dị vật được lấy ra là đồng xu chơi game đường kính khoảng 2 cm. Ảnh: báo Cà Mau Online

Sau gần 1 ngày được theo dõi, điều trị tích cực, sức khỏe bé B.K.V ổn định và được xuất viện trong ngày 18/5.

Thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp trẻ nuốt phải dị vật nguy hiểm như pin điện tử, viên đạn đồ chơi, kim tây, thanh nhựa kẹo mút… Trong đó, pin điện tử có nguy cơ gây bỏng hoá chất, thủng thực quản, đe doạ tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự bất cẩn của người lớn hoặc do trẻ hiếu kỳ, tự đưa các vật dụng vào miệng.

Ngoài ra, việc cho trẻ ăn uống không đúng cách như để trẻ vừa ăn vừa cười đùa, chạy nhảy hoặc sử dụng thực phẩm không phù hợp lứa tuổi cũng là nguyên nhân phổ biến dẫn đến sặc, hóc dị vật.

Bác sĩ CKII Trần Trung Kiên, Trưởng khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, khuyến cáo: "Phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác, không để các dị vật nhỏ, vật sắc nhọn, đồ chơi không phù hợp độ tuổi... trong tầm tay trẻ nhỏ. Bởi, khi trẻ nuốt phải dị vật, có thể không gây triệu chứng rõ ràng ngay lập tức, nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng nên trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản để kịp thời xử lý khi trẻ gặp sự cố trước khi đưa đến cơ sở y tế".

