Bé 13 tháng liên tục nôn ói không rõ lý do, sự thật khiến bác sĩ lạnh sống lưng

Ngày 3/12, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai tiếp nhận bé trai 13 tháng tuổi trong tình trạng nôn nhiều, ăn gì nôn nấy, sốt 39°C, bụng chướng và li bì.

Qua tìm hiểu, trước đó 2 ngày trẻ xuất hiện triệu chứng nôn liên tục, chưa đại tiện và bụng chướng dần. Gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần, được chẩn đoán tắc ruột và chuyển tuyến để can thiệp.

Sau hội chẩn khẩn, các bác sĩ xác định bé bị tắc ruột do dị vật và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Dị vật được lấy ra là một hạt nở đường kính gần 2cm, đã phình to tối đa sau khi hút nước trong ruột. Rất may, dù hạt nở gây chèn ép mạnh, đoạn ruột bị tắc chưa hoại tử, giúp ca mổ diễn ra thuận lợi.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của trẻ tạm ổn và tiếp tục được theo dõi, điều trị sát sao.

Viên hạt nở có kích thước lớn mà bé 13 tháng nuốt phải.

Các bác sĩ cho biết, hạt nở thường được sử dụng như đồ chơi hoặc vật trang trí có kích thước nhỏ, trẻ dễ vô tình nuốt phải. Khi vào cơ thể, hạt có khả năng hút nước và phình to nhanh chóng, dẫn đến tắc ruột, tắc ruột non hoặc thậm chí thủng ruột, buộc phải can thiệp nội soi hoặc phẫu thuật. Đặc biệt, nhiều quốc gia đã xếp hạt nở vào nhóm đồ chơi nguy hiểm với trẻ dưới 3 tuổi.

Đồng thời, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 3 tuổi, tiếp xúc với hạt nở, slime, hạt nhựa li ti hoặc đồ chơi có kích thước nhỏ, đồ chơi cần được cất xa tầm với của trẻ.

Bên cạnh đó, khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, cha mẹ phải đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay, không tự gây nôn hay tự xử trí tại nhà. Nếu trẻ có biểu hiện nôn nhiều, đau bụng, bỏ bú, quấy khóc hoặc bụng chướng, cần đưa trẻ đi khám càng sớm càng tốt.

Đặc biệt, phụ huynh cần nâng cao cảnh giác với các vật dụng nhỏ có thể phình to hoặc gây tắc nghẽn, bởi chỉ một phút lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho trẻ.

Để phòng tránh nuốt dị vật ở trẻ, cha mẹ cần lưu ý:

- Không để trẻ chơi hoặc ngậm các vật nhỏ như pin, cúc áo, đồng xu, hạt nhựa, nam châm ...

- Chuẩn bị kỹ đồ ăn cho trẻ, loại bỏ xương, hạt trước khi ăn.

- Tập cho trẻ thói quen ăn chậm, nhai kỹ, không nói chuyện khi ăn.

- Luôn để mắt đến trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn từ 6 tháng đến 3 tuổi – độ tuổi dễ nuốt nhầm nhất.

Nếu không may trẻ bị hóc dị vật tuyệt đối không sử dụng mẹo dân gian, thuốc nam hay các cách chữa không có cơ sở, có thể khiến tình trạng nặng hơn, gây chậm trễ điều trị.

Trúc Chi (t/h)