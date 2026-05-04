Bé gái 8 tuổi chấp nhận hiến tủy không gây mê để cứu mẹ, bước vào phòng mổ chỉ nói 1 câu khiến ai cũng lặng người

Mẹ em, chị Ba Lệ Lệ, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy cấp tính vào tháng 6/2015 sau nhiều ngày cơ thể mệt mỏi. Từ một người phụ nữ bình thường với gia đình nhỏ, chị bước vào hành trình điều trị đầy gian nan với hàng loạt đợt hóa trị kéo dài.

Sau khoảng một năm điều trị, bệnh tình từng có dấu hiệu ổn định nhưng không lâu sau lại tái phát, thậm chí nặng hơn. Các bác sĩ cho biết, cách duy nhất để giữ lại sự sống là ghép tủy. Nhưng muốn ghép, phải tìm được người tương thích.

Gia đình lập tức tiến hành xét nghiệm. Trong số 13 người thân, kết quả khiến tất cả vừa hy vọng vừa đau lòng: chỉ duy nhất cô con gái 8 tuổi - Huyên Huyên là phù hợp.

Thế nhưng, cơ thể em lại quá gầy, chưa đạt mức cân nặng tối thiểu 36kg theo yêu cầu y khoa. Muốn cứu mẹ, em buộc phải tăng cân trong thời gian ngắn.

Từ một đứa trẻ vốn kén ăn, Huyên Huyên bắt đầu ép mình ăn liên tục. Mỗi ngày em ăn ít nhất 6 bữa, có khi lên tới 8 bữa. Ngay cả những món trước đây không thích như trứng, em cũng cố nuốt từng miếng.

Em nói một câu giản dị mà khiến người lớn nghẹn lòng:

“Mẹ cho con một mạng sống, nên con phải trả lại mẹ một mạng sống.”

Trong mắt cha mẹ, Huyên Huyên vốn là một đứa trẻ được nuông chiều. Nhưng từ khi biết mẹ bệnh, em như thay đổi hoàn toàn. Khi được hỏi có sợ không, em chỉ nói:

“Con chịu đau được, chỉ cần cứu được mẹ.”

Quyết định để con gái hiến tủy là điều khiến vợ chồng Ba Lệ Lệ giằng xé suốt một thời gian dài. Nhưng cuối cùng, họ vẫn lựa chọn tin vào con.

Ngày 16/4/2017, ca phẫu thuật diễn ra. Chị Ba Lệ Lệ được gây mê toàn thân còn Huyên Huyên không thể dùng thuốc gây mê vì thể trạng quá nhỏ. Em buộc phải tỉnh táo trong suốt quá trình mà cây kim lớn được đưa vào để rút tủy.

Cây kim dài đưa vào xương khiến người lớn cũng phải ám ảnh. Thế mà Huyên Huyên cắn chặt răng, không khóc thành tiếng. Nước mắt chỉ lặng lẽ chảy nơi khóe mắt. Khi bước ra, mẹ hỏi có đau không, em vẫn lắc đầu nói “không”.

Cô bé bước vào phòng mổ với một mong muốn duy nhất. Nắm chặt tay bác sĩ, em khẽ nói:

“Cô ơi, nhanh lên, con sợ mẹ chờ.”

Câu nói ngắn ngủi ấy khiến cả phòng lặng đi.

Trước đó, Ba Lệ Lệ đã trải qua khoảng 10 đợt hóa trị. Ca ghép tủy lần này không chỉ là hy vọng sống, mà còn là gánh nặng tài chính khổng lồ, với chi phí lên tới 800.000 nhân dân tệ (tương đương 2,8 tỷ VNĐ).

May mắn, ca ghép sau đó đã thành công. Từ bên bờ vực tuyệt vọng, người mẹ dần hồi phục, còn cô bé cũng khỏe mạnh trở lại.

Nhiều năm đã trôi qua, Huyên Huyên giờ đã là một nữ sinh trung học. Khi nhắc lại câu chuyện năm ấy, em vẫn nói rất nhẹ nhàng:

“Mẹ cho con sinh mệnh, còn con chỉ trả lại một phần nhỏ.”

Câu chuyện ấy được nhắc lại không phải để nói về sự “phi thường”, mà để thấy rằng, đôi khi tình yêu của một đứa trẻ lại mạnh mẽ và thuần khiết đến mức khiến người lớn phải im lặng.

Nguồn: Star Headlines