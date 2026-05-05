Đau đầu vì đứa lớn bắt nạt đứa nhỏ: Làm sao để gia đình có 2 con cân bằng tình cảm và giúp hóa giải tranh chấp giữa tụi nhỏ

Khi các gia đình sinh hai, sinh ba ngày càng nhiều, những vấn đề như “anh/chị lớn bắt nạt em”, “con lớn ghen tị” trở thành nỗi đau đầu của không ít bố mẹ. Nhìn hai đứa tranh giành đồ chơi, đánh nhau, hoặc đột nhiên con lớn trở nên bám mẹ, hay cáu gắt… nhiều mẹ vừa bất lực vừa tự trách: “Có phải mình đã vô tình bỏ bê con lớn không?”

Thực ra, sự cạnh tranh giữa anh chị em là bản năng tự nhiên của trẻ. Những hành vi “tấn công” hay “thoái lui” của con lớn (ví dụ như đòi bú bình lại, tè dầm…) thực chất là tín hiệu cầu cứu:

“Bố mẹ ơi, bố mẹ còn yêu con không?”

3 chiến lược tâm lý giúp hóa giải cạnh tranh giữa các con

1. Đừng ép đứa lớn nhường đứa nhỏ

Đây là sai lầm phổ biến nhất trong gia đình có hai con.

Câu nói: “ Con là anh/chị, phải nhường em”, chính là điều con lớn ghét nhất. Nó khiến trẻ cảm thấy bố mẹ thiên vị, từ đó càng dễ nảy sinh cảm xúc tiêu cực với em.

Cách đúng là giải quyết theo từng tình huống cụ thể.

Nếu em giành đồ chơi của anh thì hãy giúp anh lấy lại đồ và nói với em: “Đây là đồ của anh, muốn chơi phải xin phép”.

Khi quyền lợi của con lớn được tôn trọng, con mới dễ chấp nhận em hơn.

2. Dành cho con lớn “đặc quyền” và thời gian riêng

Hãy nhấn mạnh cảm giác “được hơn”, chứ không phải “phải gánh trách nhiệm”.

Ví dụ: “Quả táo này cứng quá, em chưa ăn được, chỉ có anh mới ăn được thôi”; “Em còn nhỏ chỉ ngủ thôi, mẹ chỉ có thể đọc cuốn truyện này với anh”.

Ngoài ra, mỗi ngày hãy cố gắng dành khoảng 15 phút chỉ riêng cho con lớn như gửi em cho người khác trông, dành toàn tâm toàn ý chơi với con lớn.

Điều này giúp trẻ cảm nhận rõ ràng: “ Dù có em, bố mẹ vẫn yêu mình như trước ”.

3. Biến các con thành “đồng đội”, không phải “đối thủ”

Hãy cho con lớn tham gia chăm em bằng cách lấy tã, dỗ em cười, giúp mẹ những việc nhỏ. Khi em cười với anh/chị, hãy nói ngay: “Em thích con nhất đấy, con xem em đang cười với con kìa!”.

Điều này giúp tăng sự gắn kết giữa hai đứa, để chúng cảm thấy mình là một “phe”, không phải hai bên đối đầu.

Điều quan trọng nhất

Hạnh phúc của gia đình có hai con không đến từ việc “công bằng tuyệt đối”, mà đến từ việc nhìn thấy nhu cầu riêng của từng đứa trẻ.

Khi con lớn có đủ cảm giác an toàn và được yêu thương, tình cảm dịu dàng và mong muốn bảo vệ em sẽ tự nhiên xuất hiện.

Nguồn: Sohu