Sinh con đã 4 tháng nhưng vẫn cảm giác có gì động đậy trong bụng, bà mẹ đi khám thì hoảng hốt khi nghe kết quả

Đẻ dày do "vỡ kế hoạch" có lẽ là một trong những cơn "ác mộng" của các bà mẹ. Chẳng may sớm mang thai lại sau sinh, cơ thể người mẹ chưa được phục hồi tốt đã buộc phải gánh vác một chu trình mang thai - sinh con tiếp theo. Ngoài ra, việc chăm sóc, nuôi dạy 2 đứa trẻ sàn sàn nhau thực sự vô cùng khó khăn đối với mỗi cặp vợ chồng. Thế nhưng vì sự chủ quan và những quan điểm sai lầm mà tình trạng vô tình mang thai lại chỉ sau khi sinh vài tháng ở các bà mẹ vẫn xảy ra.

Bà mẹ trẻ tên Tiểu Trương (Trung Quốc) vừa sinh con đầu lòng cách đây 4 tháng. Có sự giúp đỡ của mẹ chồng và chồng trong việc chăm sóc em bé nên việc làm mẹ của cô không quá vất vả và áp lực, sức khỏe cũng khôi phục rất tốt.

Thế nhưng mấy ngày gần đây Tiểu Trương đột ngột phát hiện trong bụng không thoải mái, cụ thể cô có cảm giác như thứ gì đang động đậy, di chuyển nhẹ nhàng trong bụng. Cô lấy làm khó hiểu, vì sau sinh cô đã đi kiểm tra lại sức khỏe, mọi kết quả đều hoàn toàn bình thường. Nhưng sự kỳ lạ ở vùng bụng ngày càng rõ ràng hơn khiến cô lo lắng phải đến bệnh viện khám.

Sự kỳ lạ ở vùng bụng ngày càng rõ ràng hơn khiến cô lo lắng phải đến bệnh viện khám. (Ảnh minh họa)

Sau khi bác sĩ tiến hành siêu âm cho Tiểu Trương thì đưa ra kết luận, Tiểu Trương đã có thai được 3 tháng. Thứ cô thấy động đậy trong bụng mình chính là em bé thứ hai của vợ chồng cô!

Khỏi phải nói cô hoảng hốt đến mức nào. Bởi lẽ cô chưa hề có kinh nguyệt trở lại, tại sao vẫn có thể mang thai? Đó cũng là quan niệm sai lầm của rất nhiều bà mẹ sau sinh, dẫn đến bị "nhỡ kế hoạch", buộc phải sinh dày, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng nếu lần sinh trước là sinh mổ.

Chưa thấy kinh nguyệt trở lại sau khi sinh, liệu có thể mang thai?

Sau khi sinh em bé, thời gian có kinh trở lại của chị em không giống nhau. Có người chỉ sau 1-2 tháng đã thấy kinh nguyệt nhưng cũng có những người phải tới 1 năm hoặc sau khi cai sữa cho con thì kinh nguyệt mới xuất hiện.

Dù đang cho con bú phụ nữ vẫn có thể mang thai. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, quan niệm chưa có kinh trở lại hoặc cho con bú hoàn toàn thì sẽ không thể có thai là hoàn toàn sai lầm. Bình thường, việc cho con bú hoàn toàn có thể trì hoãn việc có thai do nội tiết tố prolactin - hormone điều khiển sự tiết sữa, đã làm ức chế hoạt động của buồng trứng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó sẽ cản trở hoàn toàn việc thụ thai vì quá trình này không phải lúc nào cũng diễn ra hiệu quả. Nhiều phụ nữ dù cho con bú vẫn có thể mang thai.

Bên cạnh đó, nhiều chị em thậm chí có thể có thai trước khi thấy kì kinh đầu tiên sau sinh. Đó là do họ có "quan hệ vợ chồng" đúng ngày trứng rụng trở lại lần đầu (khoảng 30-45 ngày sau sinh). Lần rụng trứng này, trứng gặp được tinh trùng sẽ thụ tinh và làm tổ luôn, do đó không có hành kinh nữa. Điều này khiến cho nhiều người có bầu nhưng không hề biết, chỉ phát hiện khi thai đã to.

Việc có thai sớm sau khi sinh có thể có nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của cả người mẹ và thai nhi cũng như em bé mới sinh. Vì vậy, tốt nhất vợ chồng nên sử dụng biện pháp tránh thai ngay sau khi quan hệ tình dục trở lại sinh, an toàn nhất vẫn là dùng bao cao su.