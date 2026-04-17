Rosé đẹp hơn người mẫu hãng, như nàng công chúa với trang sức cao cấp mới toanh vừa ra mắt

Sự xuất hiện của Rosé tại sự kiện Blue Book của Tiffany & Co. nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu. Không cần đến những chiêu trò cầu kỳ, nữ idol vẫn khiến người đối diện phải trầm trồ nhờ diện mạo thanh thoát, sang trọng - tựa như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích hiện đại.

Trong lần xuất hiện này, Rosé lựa chọn một thiết kế đầm trắng đến từ bộ sưu tập Thu Đông 2026 của Khaite. Chiếc đầm mang phom dáng tối giản nhưng tinh tế, với những đường cắt mềm mại ôm trọn vóc dáng mảnh mai của cô. Tông trắng thuần khiết không chỉ tôn lên làn da sáng mà còn tạo hiệu ứng thị giác nhẹ nhàng, giúp tổng thể trở nên thanh thoát, đúng với tinh thần "less is more" đang được ưa chuộng trong thời trang cao cấp.

Tuy nhiên, điểm sáng thực sự của diện mạo lần này lại nằm ở bộ trang sức cao cấp mà Rosé lựa chọn. Cô đeo trọn bộ gồm vòng cổ, vòng tay và nhẫn - tất cả đều thuộc dòng thiết kế mới nhất vừa được Tiffany & Co. ra mắt trong sự kiện lần này. Bộ trang sức gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp giữa kim cương trắng và đá sapphire hồng - một bảng màu vừa ngọt ngào vừa sang trọng.

Thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa cúc họa mi trong khu vườn bí ẩn mang tên "Hidden Garden". Những viên đá được đính kết khéo léo theo hình cánh hoa, uốn lượn mềm mại, tạo cảm giác sống động như một bông hoa thực sự đang nở rộ. Khi ánh sáng chiếu vào, từng chi tiết nhỏ phản chiếu lấp lánh, mang đến hiệu ứng thị giác đầy mê hoặc. Đây không chỉ là trang sức, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ - nơi kỹ thuật chế tác đỉnh cao gặp gỡ cảm hứng thiên nhiên.

Sự lựa chọn trang sức tinh tế này càng trở nên nổi bật hơn khi kết hợp cùng chiếc đầm trắng tối giản. Không có quá nhiều chi tiết rườm rà, toàn bộ sự chú ý được dồn vào những món trang sức lấp lánh - đúng với tinh thần của một sự kiện tôn vinh nghệ thuật chế tác kim hoàn. Rosé đã khéo léo cân bằng giữa thời trang và trang sức, để cả hai cùng tỏa sáng mà không lấn át nhau.

Bên cạnh trang phục và phụ kiện, kiểu tóc và lối trang điểm của Rosé cũng góp phần không nhỏ tạo nên tổng thể hoàn hảo. Cô lựa chọn kiểu tóc buông xõa nhẹ nhàng, kết hợp cùng lớp makeup trong trẻo, tập trung vào làn da căng bóng và đôi môi hồng tự nhiên. Chính sự tiết chế này đã giúp tôn lên vẻ đẹp thanh tú, đồng thời làm nổi bật thần thái sang trọng nhưng không kém phần gần gũi của cô.

Điều thú vị là, nhiều ý kiến cho rằng Rosé thậm chí còn "lấn lướt" cả người mẫu của hãng khi diện lại thiết kế này. Nếu trên sàn diễn, bộ trang phục mang hơi hướng trình diễn, thì khi được Rosé khoác lên, nó lại trở nên mềm mại và dễ ứng dụng hơn. Sự khác biệt nằm ở cách cô "thổi hồn" vào trang phục - bằng thần thái tự nhiên, sự tinh tế trong cách phối đồ và khả năng hiểu rõ cơ thể mình.

Đây không phải lần đầu tiên Rosé ghi điểm với phong cách thanh lịch, nhưng lần xuất hiện này cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong gu thẩm mỹ của cô. Không còn phụ thuộc vào những thiết kế cầu kỳ hay màu sắc nổi bật, Rosé lựa chọn sự tối giản làm nền, từ đó tôn vinh những chi tiết đắt giá hơn. Đó cũng chính là dấu hiệu của một biểu tượng thời trang - khi người mặc làm nổi bật trang phục, chứ không phải ngược lại.

Có thể nói, sự xuất hiện của Rosé tại sự kiện Blue Book không chỉ là một khoảnh khắc thời trang đơn thuần, mà còn là minh chứng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của cô trong làng mốt quốc tế. Từ một idol K-pop, Rosé đang dần khẳng định vị thế như một biểu tượng phong cách toàn cầu - nơi mỗi lần xuất hiện đều mang đến cảm hứng mới.

Và với bộ trang sức "Hidden Garden" lấp lánh ấy, Rosé không chỉ khiến người ta trầm trồ vì vẻ đẹp bên ngoài, mà còn bởi cách cô biến từng chi tiết nhỏ thành điểm nhấn hoàn hảo - một vẻ đẹp càng nhìn càng cuốn hút, càng soi càng khó rời mắt.