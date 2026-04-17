Nhìn tưởng đơn giản, nhưng combo này lại giúp hack dáng “đỉnh” nhất hè 2026

Có một sự thật thú vị trong thời trang: càng đơn giản, càng dễ đẹp. Và hè năm nay, điều đó được chứng minh rõ ràng qua sự “lên ngôi” của combo áo ngắn và quần ống rộng – set đồ tưởng chừng quen thuộc nhưng lại mang đến hiệu quả thị giác cực kỳ đáng kể. Không chỉ giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể, tôn vòng eo và “giấu nhẹm” khuyết điểm phần hông – đùi, cách phối này còn tạo nên vẻ ngoài vừa phóng khoáng, vừa có chút cá tính, đúng tinh thần “sweet but cool” mà nhiều cô gái theo đuổi.

Điểm đặc biệt là công thức này không hề kén người mặc. Dù bạn thuộc team “nấm lùn”, có phần hông rộng hay đơn giản là muốn mặc sao cho gọn gàng hơn trong những ngày nóng bức, chỉ cần chọn đúng phom dáng và màu sắc, hiệu ứng “hack dáng” sẽ thấy rõ ngay từ lần thử đầu tiên.

Look 1: Áo hai dây trắng + quần ống rộng xanh đậm

Áo dáng ngắn giúp nâng cao vòng eo, quần ống rộng che khuyết điểm chân, giải quyết nỗi lo chân trông ngắn trong mùa hè.

• Phù hợp: Đi du lịch, citywalk – nhẹ nhàng, thoải mái.

Look 2: Áo ngắn cổ vuông trắng + quần ống rộng đen

Cổ vuông giúp tôn phần vai cổ, quần ống rộng rủ nhẹ che hông, xử lý khuyết điểm hông rộng, đùi to.

• Phù hợp: Hẹn hò, khám phá quán xá – ngọt ngào nhưng vẫn cá tính.

Look 3: Áo ngắn sọc xanh nhạt + quần ống rộng đen

Họa tiết sọc tạo cảm giác cổ điển, áo dáng ngắn cân đối tỷ lệ cơ thể, tránh cảm giác bị “lùn đi”.

• Phù hợp: Dạo phố, shopping – thoải mái, phóng khoáng.

Look 4: Áo ngắn sọc hồng + quần ống rộng đen

Gam hồng – trắng giúp tổng thể trẻ trung, quần ống rộng giữ sự năng động, tránh bị quá “bánh bèo”. • Phù hợp: Đi học, đi làm – tươi tắn, nổi bật.

Look 5: Áo ngắn nhún trắng + quần ống rộng xanh đậm

Chi tiết nhún tạo độ tầng lớp, quần ống rộng giúp vóc dáng thon gọn, xử lý cảm giác phần thân trên bị đầy.

• Phù hợp: Đi triển lãm, cà phê – nhẹ nhàng, nghệ thuật.

Look 6: Áo ngắn tím nhạt + quần ống rộng xanh đậm

Sắc tím mang lại cảm giác tươi mới, trẻ trung; quần ống rộng giúp tổng thể gọn gàng, không bị hở da quá nhiều.

• Phù hợp: Công sở, trà chiều – thanh lịch, “hack tuổi”.

Look 7: Áo ngắn nhún trắng + quần ống rộng xanh đậm

Thiết kế tối giản, sạch sẽ, phối cùng tông màu giúp tổng thể hài hòa, tránh cảm giác rối mắt.

• Phù hợp: Check-in, du lịch – cá tính nhưng vẫn tinh tế.

Look 8: Áo hai dây trắng + quần ống rộng xanh đậm

Combo kinh điển không bao giờ lỗi mốt, áo hai dây giúp cân chỉnh tỷ lệ cơ thể, tránh tổng thể bị nặng nề.

• Phù hợp: Tiệc tối, đi chơi đêm – tăng vibe cuốn hút.

Công thức “ngọt – cool – cá tính” dễ áp dụng:

(1) Áo dáng ngắn + quần ống rộng cạp cao → hack chiều cao, tôn dáng rõ rệt

(2) Áo sáng màu + quần tối màu → vừa gọn người vừa tạo cảm giác “xịn” hơn

(3) Thêm túi cói, băng đô hoặc phụ kiện nhỏ → tăng điểm nhấn đúng chất “sweet but cool”

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: OLV

Nơi mua: unihomeclothing