Phụ nữ Hàn Quốc từ lâu đã nổi tiếng với làn da căng mướt, mịn màng và vẻ ngoài tươi trẻ hơn tuổi thật. Bí quyết của họ không chỉ nằm ở việc chăm sóc da bằng những dòng mỹ phẩm cao cấp hay quy trình skincare cầu kỳ nhiều bước, mà còn đến từ thói quen nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong.

Nhất là các bà các mẹ 50 - 60 hay thậm chí 80 tuổi vẫn thường xuyên làm các loại nước uống detox, trà thảo mộc hay đồ uống từ nguyên liệu tự nhiên và uống mỗi ngày để thanh lọc cơ thể, tăng sức đề kháng và làm chậm quá trình lão hóa da.

Mới đây, cô nàng Krystal Lee (kênh TikTok @krystallee2222 với 4,6 triệu lượt theo dõi) - một beauty blogger người Hàn nổi tiếng với phong cách trong trẻo và làn da sáng khỏe, đã chia sẻ một bí quyết "chống già" mà cô học được từ mẹ mình, người phụ nữ đã bước sang tuổi 50 nhưng vẫn giữ được nét tươi trẻ đáng ngưỡng mộ.

Krystal Lee kể về những thói quen làm đẹp của mẹ cô.

Trên trang cá nhân, Krystal viết rằng: "Mỗi sáng, mẹ tôi luôn bắt đầu ngày mới bằng một ly nước gừng mật ong. Bà duy trì thói quen này đã hơn mười năm, đặc biệt là vào mùa lạnh hay những ngày thời tiết thay đổi".

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, gừng là một loại "thần dược" tự nhiên giúp chống oxy hóa mạnh mẽ. Trong gừng chứa nhiều hợp chất như gingerol và shogaol, có tác dụng kháng viêm, tăng tuần hoàn máu, giúp da hồng hào, khỏe mạnh và làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn. Uống nước gừng đều đặn giúp cơ thể đào thải độc tố, từ đó da trở nên sáng và mịn hơn.

Trong khi đó, mật ong lại được xem là "thực phẩm vàng" cho làn da và mái tóc. Mật ong chứa nhiều vitamin B, C, cùng các enzyme tự nhiên có khả năng giữ ẩm, làm dịu và phục hồi da.

Công thức của bà rất đơn giản:

- Chỉ cần vài lát gừng tươi, rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt mỏng.

- Sau đó, cho gừng vào máy xay, thêm vào một ít nước ấm và vài thìa mật ong nguyên chất.

- Xay tất cả thành hỗn hợp sánh nhẹ, có thể bảo quản trong tủ lạnh uống dần.

- Khi uống pha thêm ít nước ấm và nên uống vào buổi sáng khi vừa thức dậy.

Mùi gừng cay nhẹ kết hợp với vị ngọt thanh của mật ong không chỉ giúp cơ thể ấm lên mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn, đặc biệt hiệu nghiệm vào những ngày chuyển mùa, hay mùa lạnh.

Khi kết hợp với gừng, mật ong không chỉ làm dịu vị cay, mà còn tăng cường tác dụng dưỡng ẩm và tái tạo da từ bên trong. Ngoài ra, mật ong còn giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng và mang lại độ bóng tự nhiên nếu được bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn uống.

Krystal Lee cho biết, nhờ duy trì thói quen uống nước gừng mật ong vào buổi sáng mà mẹ cô ít khi bị cảm lạnh, da dẻ luôn hồng hào, tóc dày và khỏe dù tuổi đã ngoài 50. Cô cũng bắt đầu học theo mẹ và cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt sau vài tuần: "Da tôi ít bị xỉn màu hơn, cảm giác cơ thể ấm áp, tràn đầy năng lượng mỗi khi thức dậy".

Đôi khi bí quyết giữ gìn vẻ đẹp không nằm ở những sản phẩm đắt tiền, mà ở chính sự kiên trì và thói quen chăm sóc đơn giản mỗi ngày. Một ly nước gừng mật ong buổi sáng, tưởng chừng đơn giản lại cực kỳ hữu ích cho cho làn da, mái tóc và cả sức khỏe, đặc biệt trong những ngày gió mùa se lạnh.