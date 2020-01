Siêu bí kíp giúp chị em sở hữu làn da 0% khuyết điểm chính là thuộc mặt thành phần hoạt tính đánh trúng vấn đề đang vướng phải

Chắc hẳn, bạn đã nghe nhiều về những thành phần như retinol, vitamin C, salicylic acid… Chúng được gọi là các thành phần hoạt tính và có nhiệm vụ giải quyết một (vài) vấn đề cụ thể mà làn da đang vướng phải.

Nhưng vấn đề ở đây là, không phải nàng nào cũng biết chính xác thành phần sẽ giúp xử lý mối bận tâm về làn da của chính mình. Và nếu bạn cũng đang băn khoăn về điều này, hãy nghía qua vài gạch đầu dòng dưới đây nhé!

1. Da mụn: Hãy dùng retinol hoặc benzoyl peroxide

Retinol không chỉ là "thần dược" chống lão hóa mà còn là thành phần trị mụn rất tốt. Theo bác sĩ nổi tiếng Joshua Zeichner, tại New York: "Retinol sẽ làm giảm tình trạng sưng viêm và giữ cho lỗ chân lông được thoáng sạch".

Một lựa chọn đáng lưu tâm khác chính là benzoyl peroxide: "Thành phần này nhẹ hơn so với salicylic acid nhưng vẫn có năng lực kháng khuẩn, trị mụn rất ổn", theo bác sĩ Hadley King. Bạn nên chọn sản phẩm chứa khoảng 2.5% benzoyl peroxide bởi tỷ lệ này đủ để mang đến hiệu quả trị mụn; tỷ lệ cao hơn thì có thể gây kích ứng.

2. Da đã có nếp nhăn: Hãy dùng retinol hoặc glycolic acid

Như đã đề cập ở trên, retinol chính là lựa chọn đầu bảng để xử lý các nếp nhăn từ nông đến sâu: "Sứ mệnh của retinol chính là tạo nên những thay đổi ngoạn mục cho làn da của bạn", theo bác sĩ King. "Retinol sẽ đẩy mạnh quá trình tái tạo da, kích thích sản sinh collagen và còn làm đều màu da hiệu quả".

Bên cạnh đó, bạn có thể dùng sản phẩm chứa glycolic acid để là phẳng nếp nhăn đã xuất hiện, thành phần này cũng kích thích sản sinh collagen và bạn nên chọn sản phẩm chứa 10% glycolic acid để có được kết quả tốt nhất.

3. Da xỉn màu: Hãy dùng vitamin C

Bên cạnh khả năng bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do – nguyên nhân gây lão hóa, vitamin C còn giúp ngăn tình trạng tăng sắc tố da. Do đó, nếu làn da xỉn màu đang khiến bạn tự ti, hãy kết thân với sản phẩm chứa vitamin C mà cụ thể là theo bác sĩ Joshua: "Công thức chứa khoảng 15% - 20% vitamin C chính là lựa chọn lý tưởng".

4. Da khô, mất nước: Hãy dùng Hyaluronic Acid

Hyaluronic Acid đóng vai trò như một miếng bọt biển, hút nước từ không khí để cung cấp cho làn da của bạn. Và như thế, nếu tin dùng các sản phẩm như serum, kem dưỡng chứa HA, bạn sẽ có được làn da căng mọng, ẩm mượt chứ không còn khô héo như trước nữa.

5. Nếu lỗ chân lông to: Hãy dùng Salicylic Acid

Theo bác sĩ Joshua: "Salicylic Acid sẽ giúp loại bỏ dầu thừa – yếu tố có thể gây bít tắc và khiến lỗ chân lông to hơn". Vì vậy, nếu thêm vào quy trình sản phẩm chứa khoảng 2% Salicylic Acid, lỗ chân lông trên da bạn trông sẽ nhỏ hơn, da dẻ cũng mịn màng, đẹp xinh hơn hẳn.

Nguồn: The Klog