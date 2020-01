Thấy đồng nghiệp trẻ hơn tuổi thật, người phụ nữ này quyết “copy” chính xác skincare rountine của bạn mình và nhận cái kết khó tin

Dựa trên lời review của nữ biên tập viên Who What Wear thì serum C E Ferulic được ví như một loại cocktail với công dụng chống oxy hoá tuyệt vời, 1000% là da bạn sẽ đẹp hơn, nếp nhăn và đốm nâu cũng từ từ mất dạng nhờ công thức vitamin C độc đáo. Tips sử dụng mà bạn có thể tham khảo qua là nhỏ 5-6 giọt ra tay, vỗ đều khắp mặt và để khô vài phút. Và đừng quên rửa tay sau khi thoa để móng tay không chuyển sang màu vàng.