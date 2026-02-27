Show Prada năm nay: Tỷ phú Mark Zuckerberg ngồi front row gây tranh cãi, 2 nữ thần Hàn Quốc đọ sắc trong 1 khung hình

Với show diễn mới nhất, Miuccia Prada và Raf Simons đã trở lại địa điểm quen thuộc của họ – Fondazione Prada tại Milan để mang đến một màn trình diễn được xây dựng dựa trên nền tảng "luộm thuộm có chủ đích" cho bộ sưu tập Thu Đông 2026. Không gian quen thuộc của quỹ nghệ thuật do chính Prada sáng lập tiếp tục được xử lý tối giản, tạo cảm giác thô mộc, gần như chưa hoàn thiện, như một sự đối lập với tính chuẩn mực vốn gắn liền với thời trang cao cấp.

Prada một lần nữa biến show diễn của mình thành tâm điểm thảo luận, không chỉ vì các thiết kế trên sàn runway mà còn bởi những gương mặt quyền lực xuất hiện ở hàng ghế đầu. Trong số đó, hình ảnh Mark Zuckerberg tại front row của Prada nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. CEO Meta lựa chọn phong cách tối giản: áo polo màu nâu nhạt kết hợp quần âu nâu đậm, tổng thể ton-sur-ton gọn gàng và an toàn. Ngồi cạnh anh là vợ – Priscilla Chan với diện mạo tối giản, cả hai chăm chú theo dõi show giữa dàn khách mời đình đám.

CEO Meta ngồi hàng ghế đầu của show Prada. (Nguồn: theperfectmagazine)

So với hình ảnh quen thuộc gắn liền với hoodie xám và T-shirt cơ bản, lần xuất hiện này cho thấy Mark đang thử nghiệm một phiên bản "fashion week" hơn của chính mình. Tuy nhiên, thay vì chỉ bàn về outfit, cộng đồng mạng lại tập trung vào câu chuyện phía sau sự hiện diện của anh.

Tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg cùng vợ ngồi front-row tại show Prada. (Nguồn: Instagram)

Phần bình luận dưới các bài đăng về show nhanh chóng trở nên sôi nổi. Nhiều ý kiến bày tỏ sự không hài lòng khi một tỷ phú công nghệ ngồi ở vị trí front row của nhà mốt mang tính biểu tượng như Prada.

Nhiều ý kiến tranh cãi xoay quay sự xuất hiện của Mark. (Nguồn: Instagram)

Bên cạnh cuộc tranh luận xoay quanh Mark Zuckerberg, một khoảnh khắc khác tại show lại khiến mạng xã hội "tan chảy": màn đọ sắc của Karina và Kim Tae-ri.

Karina và Kim Tae Ri tại show Prada. (Nguồn: eyesmag)

Karina xuất hiện với mái tóc đen suôn mượt, layout makeup trong trẻo nhưng vẫn sắc nét, tôn lên đường nét chuẩn idol thế hệ mới. Trong khi đó, Kim Tae Ri mang đến vẻ đẹp điện ảnh đặc trưng: tự nhiên, thanh lịch và đầy chiều sâu. Một người đại diện cho năng lượng K-pop đương đại, một người là biểu tượng của màn ảnh Hàn Quốc – khung hình cả hai ngồi cạnh nhau nhanh chóng được chia sẻ với caption quen thuộc: "gái xinh bên cạnh gái xinh".

Hai gái xinh Karina và Kim Tae Ri đọ sắc tại sự kiện của Prada. (Nguồn: Instagram)

Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ riêng thần thái và visual của hai mỹ nhân cũng đủ khiến ống kính lia liên tục. Khoảnh khắc này tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu trong hệ sinh thái luxury toàn cầu, nơi các đại sứ và khách mời châu Á ngày càng giữ vai trò trung tâm.