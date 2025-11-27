5 món mỹ phẩm "made in Vietnam" vừa ra mắt đã được dân tình thi nhau săn lùng

Những năm gần đây, mỹ phẩm Việt Nam đang có bước chuyển mình mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu nội địa chất lượng, công thức chỉn chu và bao bì đẹp mắt không thua kém sản phẩm quốc tế. Đặc biệt, trong khoảng cuối năm nay, hàng loạt sản phẩm mới ra mắt đã nhanh chóng trở thành "hiện tượng" trên mạng xã hội, được các tín đồ làm đẹp liên tục săn lùng. Dưới đây là 5 món mỹ phẩm nội địa nổi bật nhất - mỗi sản phẩm đều mang tinh thần sáng tạo, thành phần an toàn và hiệu quả rõ rệt.

1. Tẩy da chết da đầu bồ kết Cocoon

Cocoon tiếp tục chứng minh vị thế dẫn đầu trong thị trường mỹ phẩm thuần chay Việt Nam với sản phẩm tẩy da chết da đầu bồ kết mới toanh. Dựa trên công thức truyền thống từ bồ kết - một nguyên liệu quen thuộc trong chăm sóc tóc của người Việt - sản phẩm mang lại sự kết hợp giữa kinh nghiệm dân gian và khoa học hiện đại.

Kết cấu gel mềm, chứa hạt mịn giúp làm sạch dầu thừa, gàu và tế bào chết trên da đầu mà không gây rát hay khô. Mùi thơm bồ kết dịu nhẹ khiến trải nghiệm gội rửa trở nên dễ chịu hơn hẳn. Đặc biệt, sản phẩm còn giúp hỗ trợ giảm gãy rụng và tạo môi trường sạch khỏe để tóc mọc dày hơn. Đây là lý do vì sao ngay khi ra mắt, nhiều bạn trẻ đã vội vàng "tậu" cho bằng được.

2. Tẩy tế bào chết body dừa non COCOHER

COCOHER là thương hiệu mới nổi chuyên tập trung vào nguyên liệu Việt Nam, và sản phẩm tẩy tế bào chết body từ dừa non chính là gương mặt sáng giá nhất của hãng. Chất kem sệt, hạt scrub cực nhỏ giúp làm sạch lớp da sần sùi, xỉn màu nhưng vẫn đảm bảo độ dịu nhẹ và dưỡng ẩm.

Dừa non chứa nhiều dưỡng chất tự nhiên, mang đến hiệu quả làm mềm và nuôi dưỡng da body sáng khỏe sau vài tuần sử dụng. Hương thơm dễ chịu, không gắt, phù hợp với những ai thích trải nghiệm spa tại nhà. Đây cũng là một trong những sản phẩm body care Việt được review phủ sóng khắp mạng xã hội thời gian gần đây.

3. Phấn giảm bết, kiềm dầu, làm phồng & khử mùi da đầu BareSoul WOW

Một sản phẩm cực kỳ độc đáo đến từ BareSoul: phấn giảm bết tóc kết hợp 4 tác dụng trong 1 - kiềm dầu, làm phồng chân tóc, khử mùi da đầu và đặc biệt là không để lại cặn trắng. Công thức chứa bột gạo, Prebiotic và Betaine giúp hấp thụ dầu thừa mà vẫn nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh.

Sản phẩm phù hợp cho những ngày bận rộn, không kịp gội đầu hoặc cần làm phồng tóc nhanh trước khi ra ngoài. Dạng bột tơi mịn, dễ tán, không tạo cảm giác dính hay nặng tóc. Người dùng đánh giá đây là "vị cứu tinh" cho mùa hè, đặc biệt với những ai sở hữu da đầu dầu hoặc thường xuyên đội mũ bảo hiểm.

4. Má hồng kem hóa phấn GSLAY Sorbet Cheek Blush

Món makeup duy nhất trong danh sách lại chính là cái tên gây bùng nổ thời gian gần đây: GSLAY Sorbet Cheek Blush. Điểm ấn tượng nhất là kết cấu kem hóa phấn độc đáo, giúp má hồng lên màu mịn mượt, bám lâu nhưng vẫn tự nhiên.

Sản phẩm có bảng màu trẻ trung, phù hợp làn da châu Á như hồng đào, cam sữa, berry… Khi tán lên da, chất kem tan nhanh thành lớp phấn mỏng nhẹ, không gây nhờn dính và đặc biệt không làm lộ lỗ chân lông. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những nàng thích phong cách trang điểm "trong veo chuẩn Hàn" nhưng vẫn muốn một sản phẩm bền màu suốt ngày dài.

5. Kem dưỡng sáng da - mờ thâm ban đêm ZEE ZEE Skincare Arbutin

ZEE ZEE Skincare tập trung vào những sản phẩm giải quyết vấn đề da thực tế của người Việt, và lọ kem dưỡng Arbutin ban đêm là minh chứng rõ nhất. Công thức chứa Arbutin - thành phần làm sáng da an toàn, phù hợp mọi loại da - giúp cải thiện tình trạng thâm mụn, sạm da và không đều màu.

Kết cấu kem mềm mỏng, thấm nhanh mà không gây nhờn rít. Sử dụng đều đặn vài tuần sẽ thấy da sáng rõ, mịn màng và rạng rỡ hơn. Ngoài ra, sản phẩm còn kết hợp các thành phần dưỡng ẩm giúp phục hồi da vào ban đêm, mang lại làn da tươi mới khi thức dậy. Không khó hiểu khi sản phẩm nhanh chóng "sold out" tại nhiều cửa hàng.

Không chỉ mang lại chất lượng đáng tin cậy, những sản phẩm "made in Vietnam" còn chứng minh rằng mỹ phẩm nội hoàn toàn có thể cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế. Từ chăm sóc tóc, da body cho đến skincare và makeup, 5 sản phẩm trên là minh chứng rõ ràng cho sự đầu tư bài bản và tinh tế của các thương hiệu Việt. Nếu bạn muốn làm mới tủ đồ skincare mùa này, đây chính là bộ sưu tập đáng thử nhất!